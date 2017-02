Caru' cu Vedete: Valentina Pelinel arunca bomba. "Cristi ar trebui sa vina in curand acasa"; Oreste, mesaj dur pentru Mircea Badea: "Banii te-au transformat intr-o libarca!"; Cum a ajuns Tudor Sisu sa tina predici despre Dumnezeu. A avut o revelatie in timp ce...

Pana sa-si organizeze propria-i nunta, vedeta se ocupa de viitorii miri. Ocazie cu care, Valentina Pelinel arunca bomba. Aceasta il asteapta pe Cristi Borcea acasa, sa-i organizeze botezul lui Milan. Prezenta la deschiderea oficiala a targului de nunti, Valentina Pelinel a marturisit ca nu se gandeste inca la momentul in care va fi mireasa. Prioritar pentru ea este botezul micutului Milan, baietelul sau si al lui Cristi Borcea, care are deja sapte luni. Crestinarea acestuia va avea loc abia in momentul in care tatal lui va putea veni acasa. Valentina este insa optimista ca acest lucru se va intampla in curand. Pana atunci insa, ea s-a implicat in organizarea nuntilor pentru viitori insuratei, la locatiile iubitului sau. Chiar daca Borcea isi ispaseste pedeapsa, in penitenciar, acest lucru nu-l impiedica sa fie la curent cu tot ceea ce se intampla cu Valentina Pelinel si cu fiul sau. Partenera sa, care-l asteapta acum cu nerabdare in vila familiei, in care s-a mutat de curand, a dezvaluit de cate ori isi aude iubitul la telefon."Vorbim in fiecare zi", a spus aceasta pentru Libertatea Oreste Teodorescu a publicat pe Facebook o imagine senzationala cu Mircea Badea si i-a transmis fostului sau prieten un mesaj transant, acuzandu-l ca intoarce spatele statului de drept. "Ce vremuri...ce baiat...Si uite cum banii si slugarnicia fata de vatafi pot transforma un om intr-o libarca...M-a durut inima in 2013, cand am inteles metamorfoza prietenului meu...Acum sunt detasat, rece si pragmatic...stiu ca procesul este ireversibil...Pacat, amice, ca dintr-un fantastic ai devenit un fanatic!", a scris Oreste. Conflictul dintre Oreste si Badea dateaza din anul 2013. In toamna lui 2013, Oreste si-a anuntat fanii prin intermediul unei scrisori deschise ca isi incheie colborarea cu postul de televiziune Antena 2, scrie Click Condamnat pentru trafic de droguri, Tudor Sisu, baiatul "rau" din muzica romaneasca, l-a gasit pe Dumnezeu. Rapperul s-a "facut" predicator, iar peste 10 zile va merge la Vaslui sa sustina un discurs la invitatia unei asociatii. Lui Sisu nu i-a mers deloc bine in ultimii ani. A stat in inchisoare dupa ce a fost prins cu droguri, iar dupa ce s-a eliberat, a divortat cu scandal de femeia cu care are un copil. Insa fostul component al trupei La Familia pare sa fi lasat in urma acele vremuri . Sisu n-a mai fost implicat in vreun scandal si isi vede linistit de cariera muzicala si de afacerea cu haine. A vorbit cu preotul, a avut o revelatie, si s-a indreptat catre Dumnezeu. Mai nou, fostul coleg de trupa al lui Puya s-a apucat sa tina prelegeri, asa ca a fost invitat de Asociatia Tinerilor Ortodocsi Vaslui. "In mod sigur fiecare dintre noi a intampinat momente dificile, de nesiguranta, neincredere si indepartare de credinta. Dar asemenea Fiului risipitor, trebuie sa gasim taria de a ne intoarce catre lumina, catre calea care ne aduce adevarata fericire. Despre asta va fi si vorba in seara de 12 februarie, la conferinta organizata de Asociatia Tinerilor Ortodocsi Vaslui, avandu-l drept invitat pe Tudor Sisu. Despre reintoarcere. Dupa interesantele lucruri ce are sa ni le impartaseasca artistul, va urma o sesiune de intrebari, unde fiecare va putea sa-i adreseze invitatului framantarile si nelamuririle personale", spun reprezentantii asociatiei, citati de CanCan Alina Crisan s-a despartit de iubitul ei dupa a fost prinsa in timp ce se conversa cu un alt barbat. Cantareata nu a incercat sa-l faca pe Ddy Nunes sa o ierte sau macar sa-i explice situatia, ci a preferat despartirea imediata. Blonda nu a tinut cont nici de faptul ca demarasera un proiect impreuna si l-a lasat balta pe portughez din toate punctele de vedere.In urma cu trei luni, Alina l-a determinat pe Ddy Nunes sa nu mai continue colaborarea cu un renumit club din China, unde lucra ca Dj, si sa revina in Romania pentru a face un proiect impreuna. Portughezul a fost incantat de ideea Alinei si s-a apucat de treaba. Blonda a rupt legatura cu formatia Directia 5, cu care colaborase in ultimul an si s-a apucat de treaba cu iubitul ei. Nici bine nu au lansat piesa, ca Alink si Nunes s-au despartit cu mare scandal, anunta Libertatea A anuntat recent ca este mai mult decat incantata ca urmeaza sa poarte numele de familie al iubitului ei, iar acum l-a dat afara din casa. Kylie Minogue (48 de ani) a confirmat vestea neasteptatei despartiri dintre ea si logodnicul ei, Joshua Sasse (29 de ani). Celebra cantareata a facut anuntul pe o retea sociala, unde le-a multumit fanilor pentru gandurile bune. "Multumesc tuturor pentru dragostea si sprijinul acordat pe parcursul acestui capitol din viata mea. Va multumesc, acum, pentru iubirea voastra si intelegerea cu care ati tratat vestea ca eu si Josh am decis sa mergem pe drumuri diferite. Ne dorim toate cele bune unul altuia, in timp ce ne indreptam catre noi orizonturi", a scris Kylie Minogue pe profilul personal de Instagram. Vedeta l-a dat afara pe Joshua din casa sa din vestul Londrei, dupa ce ar fi aflat ca acesta o insela cu o actrita spaniola pe nume Marta Milans (34 de ani), relateaza Click