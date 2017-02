Caru' cu vedete: Delia s-a infiltrat printre protestatari; Angelina Jolie ii cere lui Brad Pitt o suma fabuloasa pentru intretinerea si cresterea copiilor;A starnit poftele masculilor! Cum a fost filmata fosta iubita a lui Dorian Popa dupa o noapte in club

Atunci cand nu urca pe scena, Delia este total schimbata si a dovedit-o inca o data sambata seara cand si-a facut aparitia printre protestatari. Cantareata nu a atras atentia asupra ei, asa ca a renuntat la coafurile extravagante si tinutele sexy pe care le poarta in concerte, dar si la machiajul de seara si i-a uimit pe cei din jur care au recunoscut-o cu el. Artista s-a fotografiat cu unul dintre jandarmii prezenti in Piata Victoriei. A promis fanilor ca va ajunge la proteste si le-a dat intalnire sambata seara cand au iesit in Capitala aproximativ 170.000 de persoane insetate sa schimbe ceea ce ministii au adoptat la ceas de noapte intr-o sedinta de Guvern controversata, noteaza Click. Lupta dintre Brad Pitt si Angelina Jolie privind custodia copiilor pare sa devina din ce in ce mai tensionata, iar actrita socheaza cu cererile si pretentiile ei exagerate. Angelina Jolie se pare ca nu-l iarta deloc pe sotul ei, Brad Pitt, de care a anuntat ca divorteaza, in luna septembrie. Pe langa faptul ca vrea custodia unica a celor sase copii ai lor, trei biologici si trei adoptati, ea a transmis prin echipa sa juridica ca vrea ca actorul, cu care a avut o relatie de 12 ani, sa-i plateasca lunar o pensie alimentara de 100.000 de dolari. Jolie considera ca suma aceasta o sa acopere toate cheltuielile pentru intretinerea celor sase copii, potrivit revistei "In Touch", citata de Libertatea Eliza Ciocan sau "Elzy" asa cum i se spune prin lumea buna a Capitalei, fosta iubita a musculosului Dorian Popa, nu a renuntat nici acum la "tururile de forta" prin cluburi, acolo unde starneste de fiecare data poftele masculilor prezenti! Cancan a filmat-o pe sexoasa satena dupa o noapte in club, alaturi de un grup de prietene, aratand impecabil, semn ca este deja obisnuita cu un astfel de "program". Cu picioarele la vedere pana... sus, imbracata intr-o tinuta stralucitoare ce aminteste de reginele din istorie si asortata cu o hainuta de blana, Elzy s-a comportat ca o veritabila diva! A tinut tigara in mana cu niste gesturi desprinse parca din peliculele anilor interbelici, mergand lejer, apoi si-a rugat prietenele sa-i faca, nu-i asa, fotografiile devenite deja obligatorii pentru orice fata mondena care se respecta.Dragostea nu are bariere si nici legi! De acest lucru s-au convins doua femei celebre , si anume Valentina Pelinel si Laurette Atindehou. Blonda il viziteaza pe Cristi Borcea de aproape trei ani la puscarie, iar mulatra, cam de un an. Ambele ii asteapta acasa si viseaza la nunta. In aprilie 2014 Valentina Pelinel (36 de ani) s-a dat pentru prima data de gol ca are o relatie cu fostul sef dinamovist, dupa ce a fost surprinsa in vizita la penitenciarul Poarta Alba, unde acesta era inchis. Nu a recunoscut nimic atunci, a preferat sa taca malc si a recurs la aceasta metoda chiar si atunci cand a ramas insarcinata. Abia dupa ce Cristi Borcea (47 de ani) a divortat de Alina Vidican, Valentina a recunoscut cine este tatal copilului. Timp de trei ani, din dragoste nemarginita pentru omul aflat la suferinta, blonda, care si-a consolidat cariera de manechin la New York, a facut zeci de drumuri la puscarie, i-a trimis pachete si a inrosit telefonul cu iubitul ei, relateaza Click. . Nicole Cherry a evoluat foarte mult pe plan profesional in ultimii ani si s-a transformat din fetita cu codite intr-o adevarata domnisoara care, de curand, a devenit majora. Pe Nicole faptul ca ajuns cunoscuta nu a schimbat-o deloc, iar daca majoritatea fetelor de varsta ei viseaza la printi calare pe cai albi si la cadouri scumpe cantareata are alte aspiratii. "Imi plac cadourile facute din inima. Ce-i drept, imi place sa primesc flori. Daca imi oferi flori, mereu sau cu ocazia onomasticii, m-ai cucerit! Insa, cele mai frumoase cadouri, pentru mine, sunt cele pe care le daruiesc. Ador sa fac cadouri celor dragi mie", a spus cantareata pentru revista Spy, citata de Cancan