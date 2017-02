Caru' cu vedete: Melania Trump, goala in pat cu o alta femeie; Gwyneth Paltrow merge la petreceri sa faca sex in grup; Angelina Jolie se "razboieste" cu Donald Trump! Care este motivul

Melania Trump, Prima Doamna a Americii, are cateva aparitii deocheate. Asa este si shootingul facut in anul 1995, cand Melania a pozat dezbracata, in ipostaze intime, impreuna cu o alta femeie. Sotia lui Donald Trump avea atunci 25 de ani, iar pictorialul realizat alaturi de modelul Emma Eriksson (21 de ani) a aparut, in ianuarie 1996, in revista Max Magazine. "Aceste fotografii nu sunt porno, sunt iconice si frumoase. Cei care o critica pe Melania sunt gelosi, le-ar placea sa aiba corpul ei. Ele nu faceau dragoste. Este, de fapt, o celebrare a corpului uman ca arta", a spus fotograful Jarl Ale de Basseville, realizatorul pictorialului. Donald Trump, Presedintele SUA, a fost intotdeauna de partea sotiei sale chiar daca aceasta a avut cateva shootinguri deochiate, potrivit EVZ Cea mai exclusivista petrecere sexuala din lume are loc lunar la clubul Sntcm din Los Angeles. Biletul de intrare e de 2.000 de dolari, femeile intra gratis daca sunt acceptate de un juriu care le evalueaza dupa ce defileaza in pielea goala. Petrecerile sunt organizate pentru un circuit inchis de actori de la Hollywood, muzicieni si alte celebritati de catre Damon Lawner. Un abonament anual costa intre 12.000 si 75.000 $. Petrecerile au loc in doua locatii de lux, una in Los Angeles, la o vila din Beverly Hills, si cealalta in Manhattan, New York. Barbatii trebuie sa poarte costum, iar femeile vin fie in pielea goala, fie in lenjerie intima, anunta Click. Mai multe celebritati de la Hollywood l-au criticat pe presedintele republican al Americii, pentru ultimele decizii pe care le-a luat. Prima saptamana sub conducerea lui Trump s-a incheiat cu un scandal de amploare. Sute de straini au fost opriti pe aeroporturile din intreaga lume, dupa ce a intrat in vigoare controversatul ordin de restrictie privind cetatenii din sapte state musulmane, multi dintre acestia sunt cetateni americani. Angelina Jolie a condamnat aceasta decizie. Angelina Jolie, in calitate de Ambasador al ONU, a criticat decizia de a nu lasa imigrantii si refugiatii sa intre in SUA, informeaza Click. Rugati-va pentru copilul nostru!, este mesajul familiei lui Britney Spears. Nepoata lui Britney Spears, Maddie, in varsta de 8 ani se afla in stare grava la spital dupa ce a avut un accident cu un ATV. Autovehicolul s-a rasturnat si a aruncat-o pe copila in apa. A stat fara aer minute bune, iar acum medicii fac tot ce pot ca sa-i salveze viata. Mama lui Maddie, Jamie Lynn Spears (25 de ani), nu a fost prezenta la locul accidentului si nu se stiu in ce circumstante s-a petrecut acesta. Cert este ca fetita este intr-o stare foarte grava si familia Spears folosestte toate resursele pentru a o ajuta, relateaza EVZ Monden Adda si-a pus sarpele in jurul gatului si le-a aratat si fanilor fotografia. Artista, care se confrunta de ani buni cu aceasta fobie, a invins. Adda si-a pus sarpele in jurul gatului, reusind sa isi invinga teama cea mai mare. Artista s-a lasat fotografiata si a facut imaginea publica. Atunci cand sarpele s-a miscat in jurul gatului ei, vedeta a inlemnit. Adda si-a pus sarpele in jurul gatului si a tras o sperietura sora cu moartea "Sunt smechera! Mi-am invins frica", a scris Adda in dreptul fotografiilor cu sarpele. "O, dat! Bravo! Chiar esti smechera", i-au scris admiratorii, noteaza Libertatea