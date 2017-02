Caru' cu vedete: Poza virala cu Mircea Badea care i-a facut pe toti sa rada! In ce ipostaza a fost surprins; Mihaela Radulescu explica pe sleau poza in care Felix a ingenunchiat in fata ei; Mariah Carey si-a ars rochia de mireasa pe care trebuia sa o poarte la nunta cu fostul logodnic miliardar

Poza buclucasa a fost surprinsa in avion, in timp ce prezentatorul TV dormea "intr-o pozitie nefireasca". "Am primit poza de la o prietena. E chiar el. In avion, azi. Cel mai tare meme va primi un cadou din Suedia. Vreau sa il vad in piata cu voi", a scris o utilizatoare, pe profilul personal de Facebook, unde a publicat fotografia. Insa cele mai multe reactii au fost in rubrica de comentarii, unde internautii si-au lasat imaginatia sa zburde, prelucrand imaginea in Photoshop, potrivit Click.ro In decembrie, Mihaela Raduleasca starnea controversa finalului de an postand o poza cu Felix ingenunchia in fata ei, intr-un moment de fericire maxima. Evident, aproape instantaneu, s-a nascut intrebarea: A cerut-o? Acum, Mihaela raspunde. "O sa mai vedeti astfel de poze, Felix ma cere mereu de nevasta, dar amandoi stim ca nu vrem sa jucam in filmul asta. Il iubesc si pentru asta, totul e altfel cu el", ne-a "tradus" Mihaela Radulescu spumosul moment imortalizat si publicat pe Instagram. Asadar, cereri peste cereri, dar nicio nunta, scrie Libertatea Brigitte Sfat a implinit 40 de ani si a organizat o petrecere pe cinste. Vedeta l-a iertat pe Ilie Nastase pentru ca a inselat-o, dar in ciuda acestui fapt, la petrecere cei doi s-au sicanat. Relatia intre Ilie Nastase si Brigitte este in continuare tensionata. Cei doi au avut un schimb de replici acid chiar de aniversarea brunetei. "Ma simt mai bine fata de azi-dimineata. Ieri eram tare suparata, dar mi-am revenit. ...Relatia lui cu Ilie e buna, ok. Ilie vrea una cu mai putini ani. Daca mi-ar fi venit mintea la loc nu as mai fi aici. Am inceput sa-l cunosc si ma sperii", a declarat Brigitte, potrivit Cancan.ro. Mariah Carey, care s-a logodit cu omul de afaceri James Packer in ianuarie 2016, dar de care s-a despartit in luna septembrie, apare in videoclipul celui mai nou single, "I don't", aruncand in foc o rochie de mireasa, despre care apropiatii cantaretei spun ca este chiar rochia creata de casa de moda Valentino, pe care Mariah planuia sa o poarte in ziua nuntii cu fostul logodnic si care a costat-o pe artista 250.000 de dolari. In plus, surse apropiate cantaretei au declarat pentru TMZ ca locul in care a fost filmat videoclipul era unul intim pentru Mariah si fostul ei iubit, scrie Adevarul.ro Cum arata si cu ce se ocupa acum nepoata lui Toma Caragiu. S-au implinit 37 de ani de la premiera filmului "Nea Marin miliardar" si cu siguranta te-ai intrebat macar o data cine este blonda superba care joaca rolul Samanthei Juvett, fiica miliardarului. Numele ei este Brandusa Marioteanu, fiica Matildei Caragiu - Marioteanu si sora regretatului Toma Caragiu. In prezent, Brandusa Niro, dupa numele sotului, locuieste la New York si se afla in topul Fashion's 50 most powerful in calitate de redactor-sef la o cunoscuta revista de moda americana, scrie Unica.ro Nicoleta Luciu s-a facut roscata, renuntand total la brunetul care a consacrat-o. De data asta este vorba de o nuanta mult mai aprinsa, iar transformarea este spectaculoasa. Nicoleta Luciu s-a facut roscata si le-a aratat fanilor rezultatul. Daca multi au fost incantati de culoarea aprinsa, altii au sfatuit-o sa se intoarca la negrul care a facut-o celebra, potrivit Libertatea.ro