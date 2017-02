Caru' cu vedete: Johnny Depp in razboi cu impresarii sai; Declaratiile lui Leo de la Strehaia dupa ce dansatoarea lui a marturisit ca are un copil cu el; Telenovela la varful fotbalului din Romania: "juniorii" lui Olaroiu, Vasile Turcu si Piturca au facut "schimb" intre ei de partenere

Cu cateva saptamani in urma, Johnny Depp si-a dat in judecata managerii sai, afirmand ca, din cauza lor, acesta a ramas fara milioane de dolari. Situatia financiara a actorului, intr-adevar, este deplorabila; nu-si mai poate permite sa plateasca salarii colaboratorilor sai! Zilele trecute, actorul a concediat-o si pe agenta sa, Tracey Jacobs, cu care a lucrat mai multi ani. Motivul acestei concedieri ar fi situatia financiara a actorului. Tracey Jacobs a fost agentul lui Johnny Depp timp de 30 de ani si, datorita ei, actorul a avansat in cariera sa cinematografica. Pentru prima data, Tracey l-a observat pe tanarul actor in serialul "Jump Street, 21", relateaza Click. Simona Gherghe a cerut pauza, de urgenta, in emisiune, miercuri. Povestea trista a unei mame care nu si-a mai vazut cei trei copii de aproape opt luni a emotionat-o foarte mult pe Simona Gherghe, care vara aceasta va deveni si ea mamica. Mai mult, povestea a devenit foarte incurcata si Simona nu a mai rezistat. Lucrurile s-au precipitat dupa ce barbatul care a batut-o si gonit-o de acasa pe Daniela a venit in platoul de la "Acces direct". Monica Tatoiu, prezenta in studio ii explica barbatului ca daca munceste la negru ar trebui sa isi plateasca totusi impozitele, an timp ce un alt invitat ii atragea acesteia atentia ca s-au indepartat de la subiect. In acel moment, Simona Gherghe a cerut pauza, de urgenta, in emisiune. "Eu simt nevoia de o pauza, ca ma doare capul", a spus Simona Gherghe, inainte de a lua pauza publicitara, citata de Libertatea Dansatoarea lui Leo de la Strehaia sustine ca el este tatal copilului ei de doua luni. Tanara vrea ca Leo sa isi asume responsabilitatea si sa o ajute la cresterea bebelusului. Sotul Danei Criminala neaga ca ar fi avut o legatura amoroasa cu bruneta. Leo de la Strehaia a declarat ca nu a inselat-o pe sotia lui. "Pintea a stat pe capul meu cand ne-am intalnit in mall. I-am dat niste bani ca e mama singura si avea nevoie. Nu sunt o persoana agresiva. Nu am batut nicio femeie. E adevarat ca ceasul de pe mana ei e al meu, dar nu stiu cum a ajuns la ea. Chiar daca as fi gresit i-as fi spus Danei ca m-am imbatat si m-am culcat cu o fata, dar nu e cazul. Daca stiam ca e copilul meu m-as bucura. Eu as vrea sa am un copil cu Dana. De mila i-am dat 20 de milioane. Am avut intr-o seara si sapte femei, pe rand. Eram cu un prieten si am facut concurs: care ia mai multe!", a declarat Leo de la Strehaia, citat de Cancan. Aflata initial printre concurentii inscrisi la Selectia Nationala Eurovision 2017, cu piesa "I know", Lora n-a mai asteptat semifinalele si, in urma cu sase zile, s-a sucit ca la Ploiesti. Ea a preferat sa participe la noul "Dansez pentru tine" (ProTv), unde concurentii primesc in jur de 1.500 de euro saptamanal, decat sa ramana la Eurovision, unde nu ar incasa nici un leu. "Banul e ochiul dracului", zice o vorba din popor, care i se potriveste manusa si solistei Lora. Prinsa la mijloc, intre participarea la Selectia Nationala Eurovision 2017, si noul "Dansez pentru tine", care va debuta in primavara, la ProTv, cantareata si-a dat seama ca nu poate lucra pentru doua posturi de televiziune rivale, informeaza Click Viata de noapte din Capitala bate filmul! Cancan va prezinta astazi o poveste spectaculoasa, care ii are in prim-plan pe fiii unora dintre cei mai cunoscuti oameni de fotbal din Romania. Povestea este una plina de increngaturi, asa ca vom apela la atentia dumneavoastra pentru a o intelege. Va asiguram ca este una cu totul si cu totul iesita din comun! otul pare desprins dintr-un scenariu de Hollywood! Personaje principale: fiul lui Cosmin Olaroiu, Dani, si Ruxandra Mumusica. Personaje secundare: Marius Turcu, fiul fostului investitor de la Dinamo, Vasile Turcu, Alex Piturca, fiul fostului selectioner al nationalei Victor Piturca, Madalina Lalu si Alexandra Mirea (zisa Printesa Telefoanelor), scrie Cancan