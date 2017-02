Caru' cu vedete: Bendeac s-a gandit la sinucidere; Iubita lui DiCaprio a pozat topless; Din ringul de lupte, pe ringul de dans! Sandu Lunu, luptator MMA, se inscrie la noua varianta a emisiunii "Dansez pentru tine!"

Mihai Bendeac si-a facut curaj sa vorbeasca despre una dintre cele mai negre perioade din viata lui, cand s-a gandit la sinucidere. Actorul in varsta de 33 de ani si-a deschis inima in fata Florentinei Fantanaru, la emisiunea "Dincolo de aparente". Dincolo de aparenta unui actor mereu pus pe glume, cu un simt al ironiei supradimensionat si fara retineri cand vine vorba despre gesturi controversate, se afla un om chinuit de depresie, care s-a aflat, la un moment dat, pe marginea prapastiei. Invitatul Florentinei Fantanaru in editia de duminica a emisiunii "Dincolo de aparente", de la Antena Stars, Mihai a facut dezvaluiri surprinzatoare, scrie Click. Iubita lui Leonardo DiCaprio se bucura de un succes tot mai mare in cariera. Nina Agdal a pozat topless pentru revista Health, unde a vorbit despre stilul ei de viata. In acelasi timpm fotomodelul este protagonista unei sedinte foto incendiare. Nina Agdal apare pe coperta celui mai recent numar al revistei Health. Daca pentru coperta, editorii au ales o poza sexy, in interiorul revistei Nina Agdal apare topless. In interviul acordat, Nina Agdal vorbeste despre cat de des merge la sala. Ea marturiseste ca a fost incurajata de la o varsta frageda sa faca sport, insa acum incearca sa nu ajunga mai des de trei ori pe saptamana la sala, anunta Libertatea Dupa ce au bifat-o pe Oana Zavoranu pentru noul show "Te provoc la dans", care se vrea o versiune imbunatatita a "Dansez pentru tine", Pro Tv a anuntat o noua achizitie in materie de concurenti, iar aceasta este cu adevarat cea mai uimitoare. Sandu Lungu iese din ringul de lupte, "se scutura" de agresivitatea si procedeele pe care le aplica adversarilor si trece la o latura sensibila a sa, in pasi de dans artistic. Fanii masivului sportiv abia asteapta sa-l vada in aceasta ipostaza, fiind convinsi ca Sandu va asigura showul cu momente unice, informeaza EVZ Monden Cunoscutii actori Chris Evans si Jenny Slate au decis sa isi spuna "Adio", dupa doar noua luni de zile de relatie, cei doi anuntand recent toate acestea. Despartirea a fost amiabila, potrivit celor de la Us Weekly, iar actorul de 35 de ani si actrita de 34 de ani au inceput noul an ca un cuplu, insa duminica, la finala Super Bowl actorul a fost insotit doar un prieten, actorul Jeremy Renner, alaturi de care joaca in seria "Avengers". Potrivit unei surse apropiate celor doi fosti iubiti, despartirea ar fi avut loc in aceste ultime saptamani. "A fost o despartire amicala luata in comun pe fondul agendelor diferite a celor doi, ei ramanand prieteni apropiati", potrivit celor de la Us Weekly, citati de Cancan Noua pasiune a Roxanei Vancea se numeste dansul la bara. Dupa ce a muncit vreo doi ani pentru corpul perfect, acum, fosta asistenta de la "Neatza cu Razvan si Dani" a pornit pe un nou drum. Cu ajutorul prietenelor sale, Roxana realizeaza niste show-uri incendiare. Lipsita de inhibitii, Vancea face, zilele acestea, un tur de forta pe la televiziuni, unde pune in practica niste miscari extrem de incitante. Pantalonasii mov, foarte scurti, pentru care pare ca a facut o obsesie, sunt piesa vestimentara care ar putea sa o tradeze la o miscare mai violenta. Fosta vedeta tv da un exemplu femeilor, dar ii face pe barbati sa mareasca ochii atunci cand ea apare in cadru, arata Click