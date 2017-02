Caru' cu Vedete: EBA are in garderoba genti de lux de peste 30.000 de euro; Katy Perry poarta o tinuta a unui brand romanesc pentru promovarea noului ei single; Valentina Pelinel nu s-ar mai intoarce niciodata pe podium. Iubirea pentru Borcea a schimbat-o total!

Maria Ale, care a avut in trecut o relatie cu fostul atacant dinamovist Marius Niculae, zis "Sageata", se iubeste acum cu Tudor Aposteanu, fost concurent la "MasterChef"!Maria Ale si Tudor Aposteanu sunt indragostiti lulea unul de celalalt, fostul concurent de la "MasterChef" tatuandu-si pe degetele unei maini initiala noii sale iubite, "M" (de la Maria), impreuna cu initiala sa, "T" (de la Tudor). De asemenea, cel poreclit "vanatorul de vedete" (deoarece s-a iubit in trecut cu mai multe vedete din showbiz-ul autohton) si-a tatuat si semnul zodiacal al Mariei, ea fiind nascuta in zodia "Pesti". Tudor Aposteanu a devenit cunoscut dupa ce a avut mai multe relatii cu vedete de la noi, precum Cristina Sucu, una dintre fiicele "regelui mobilei", si Ioana Voicu, fiica politicianului Madalin Voicu. Si participarea la "MasterChef" i-a adus ceva notorietate in plus, dar la respectiva emisiune-concurs Aposteanu nu a facut prea multi "purici", fiind eliminat devreme. Probabil pentru a-si demonstra ca este un bucatar iscusit, Tudor Aposteanu si-a deschis la scurt timp un restaurant, caruia i-au calcat pragul fosta "Casnica" de la "MasterChef", Andreea Moldovan, impreuna cu sotul ei Dj Optik, dar si tenismenul Horia Tecau, relateaza CanCan Valentina Pelinel nu s-ar mai intoarce niciodata la prima sa iubire. Aceasta isi doreste in prezent sa-i mearga bine afacerile sale pe care le are impreuna cu Cristi Borcea S-au dus vremurile in care Valentina Pelinel defila si facea furori pe podiumurile de prezentare! Mult mai matura, dar si tare indrgostita de Cristian Borcea, dupa cum insasi marturiseste, aceasta spune ca nu s-ar mai intoarce niciodata la vechea sa meserie. Acum prioritatile sunt altele, mai ales ca e femeie aproape maritata, cu copil si un viitor sot. "Nu-mi doresc asta. Fiecare varsta are pasii ei. Eu am trecut de perioada aceea. Important este sa evoluez, sa avansez, si sa stii ce ai de facut pentru fiecare varsta", a declarat Valentina Pelinel pentru Libertatea Katy Perry a lansat un nou single, "Chained to the Rhythm", iar pentru promovarea acestuia, artista a participat la o sedinta foto la care a purtat o tinuta semnata de brandul romanesc Styland. Katy Perry este asteptata sa urce pe scena si sa cante noua piesa la decernarea Premiilor Grammy care va avea loc peste cateva zile, pe 12 februarie. Nu este prima data cand artista apeleaza la branduri romanesti. In primavara anului trecut, cand si-a lansat prima colectie de rujuri pentru CoverGirl, ea a purtat un leotard din satin, stil balconette, cu bretele detasabile de la Murmur, anunta Unica Luxul e "boala" incurabila pentru cei care s-au obisnuit cu el. Elena Basescu ar putea oricand sa concureze de la egal, la egal cu rasfatatele Paris Hilton sau Victoria Beckham, iar la capitolul genti de firma le-ar rade in nas. Click! va invita sa admirati si sa comentati colectia de posete a mezinei fostului presedinte. Multe s-au schimbat in viata Elenei Basescu (36 de ani), insa un singur lucru a ramas constant: pasiunea ei pentru moda. Fost fotomodel, fost europarlamantar, fosta sotie, mezina fostului presedinte al Romaniei, bruneta isi imparte acum viata intre cei doi copii minunati si locul de munca de la Camera de Comert si Industrie. Merge la acest serviciu din ianuarie 2016, pe un salariu net lunar de 3.000 de lei, insa drumul de acasa si pana la birou este un adevarat podium de moda pentru EBa. Ingrijita din varful capului si pana in varful cizmelor de lux, bruneta afiseaza zilnic haine si accesorii care costa fie cat o vacanta in Thailanda, fie cat o Dacia Logan. Recent, fotoreporterii Click! au surprins-o cu o "blanosenie" pe umar, care de la distanta ar putea fi lesne confundata cu un catel bichon havanez. Nici pomeneala! EBa defila cu o geanta Prada pe mana, din blana artificiala, care costa 800 de euro. Si, pentru ca aceasta geanta sa nu se plictiseasca de una singura acasa, pe raft, Elena i-a mai luat o "sora", dar din blana albastra.Frumoasa Antonia are un punct in comun cu iubitul sau, Alex Velea, vizibil pentru toti cei din jur: desenele pe corp. Cei doi artisti sunt cu adevarat pasionati de tatuaje, asa ca nu rateaza ocazia de a-si mai adauga cate unul atunci cand le vine in minte vreun model deosebit. Alex are mare parte a trupului acoperit de desene cu semnificatie pentru el. Spatele si bratele sunt acoperite, dar tatuajele apar si pe alte parti ale corpului. Antonia nu sta nici ea deoparte, caci de curand, frumoasa solista le-a aratat fanilor ca a mai adaugat unul la colectie, un trandafir amplasat pe gat, scrie Click