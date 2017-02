Caru' cu vedete: Ilinca Vandici, probleme cu Politia. Ce a patit prezentatoarea TV; Dan Negru a recunoscut. "Mi-e rusine de mine". Ce s-a intamplat cu realizatorul tv; Talismanii nu isi vorbesc de 11 ani

Cunoscuta prezentatoare TV Ilinca Vandici a fost prinsa la finele anului 2015, in momentul in care se afla la volanul masinii sale, si conducea cu viteza. Chit ca intr-o prima faza Ilinca Vandici a castigat in instanta in fata Politiei Rutiere din Bihor, acum ea este chemata la apel. Viitoarea mamica celebra nu si-a pierdut la acel moment permisul de conducere, chit ca a fost depistata de catre oamenii legii in timp ce conducea peste viteza legala, fiind in drum spre Oradea, asta pentru ca a facut o plangere contraventionala. Mai mult, vedeta TV a primit patru amanari de suspendare a permisului auto, de aproximativ o luna de zile fiecare, iar pana la urma a reusit sa castige respectivul proces, noteaza Cancan. Dan Negru a recunoscut ca s-a simtit "mic si ieftin", dupa ce a urmarit Sanremo 2017, unul dintre cele mai mediatizate evenimente. Acesta a postat un mesaj sincer pe contul de socializare. Dan Negru a recunoscut pe contul de socializare ca se simte inferior. Degeaba l-au incurajat fanii si i-au spus ca ii admira meseria de moderator tv. Negru este unul dintre cei mai longevivi prezentatori tv, dar si cel mai iubit. Dan Negru a recunoscut totul in mediul virtual. "Mi-a fost rusine de mine, aseara. M-am uitat la Carlo Conti-probabil cel mai puternic moderator de divertisment din Europa- si m-am simtit mic, ieftin si atat de departe de lumea civilizata a televiziunii, relateaza Libertatea. Alin Oprea (45 de ani) si Tavi Colen (48 de ani), candva colegi de scena, dar si de apartament, au pus capat prieteniei si a colaborarii in 2006. In urma scandalului de pomina din cauza banilor, cei doi au refuzat sa-si mai vorbeasca. Alin nu l-a invitat pe Tavi nici la concertele aniversare cu "Talisman", pe care le va sustine. Prietenia le-a fost pusa le grea incercare in 2006, cand Alin si Tavi au primit un contract pentru o reclama banoasa, cu una dintre piese, si fiecare a dorit sa puna mana pe bani, informeaza Click. In calitate de oameni, vedetele obisnuiesc sa se aplece in spate, in fata, mai ales in fata, insa nici nu trebuie neaparat ca sa se aplece pentru ca, uneori, din varii motive, lenjeria intima sau absenta ei sa iasa la iveala. Oameni suntem, lenjerie intima purtam si, uneori, fie ca vrem, fie ca nu, o si aratam. Andreea Antonescu se lasa pe vine pentru a mesteri ceva la caruciorul copilului, si lasa la vedere un inceput de posterior foarte promitator, iata ca si rimeaza. Posterior-promitator. Cand Cream se apleaca in fata, dindaratul pantalonilor ei de trening rasar niste chilotei inflorati. Nu se stie daca Andreea Balan este fan aldesenelor Manga, insa e aproape sigur ca e fan al desuurilor Tanga, scrie Cancan. . Mihaela Radulescu se pregateste pentru doua show-uri la ProTv. Revine ca jurata in noul sezon "Romanii au talent", dar are parte si de un rol nou, cel de prezentatoare in show-ul de dans pregatit de postul din Pache Protopopescu, unde apare in postura de gazda alaturi de Cabral. Tocmai din acest motiv, Raduleasca a inceput deja promovarea, daca am fi sa ne luam dupa cele mai recente imagini publicate pe retelele sociale si dupa mesajele publicate alaturi de acestea. Una dintre cele mai recente poze, realizata acum ceva timp, o prezinta pe diva de la Monte Carlo cu sanii siliconati la vedere, imbracata intr-o pereche de blugi si o vesta descheiata, potrivit Click