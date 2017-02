​Caru' cu vedete: Din reviste pentru adulti, direct la cratita; Demi Lovato, fara lenjerie intima la Premiile Grammy! S-a vazut tot prin rochie; Sore trebuia sa se marite anul acesta, dar un incident a facut-o sa amane totul

Antena 1 scoate artileria grea in lupta cu rivalii de la Pro Tv, care luni seara defileaza si ei cu un juriu nou-nout la Masterchef! In tabara cealalta, la "Chefi la cutite" o vom cunoaste in prima editie pe una dintre cele mai sexy gospodine. Este vorba despre o tanara care a pozat in revistele pentru adulai, dar are ca pasiune nu doar pictorialele fierbinti, ci si preparatele sofisticate. Nu e prima oara cand juratii se afla fata in fata cu gospodine sexy. Cel de-al treilea sezon "Chefi la cutite", care incepe la Antena 1 luni, 13 februarie, de la 20.30, nu face exceptie, astfel ca cei trei jurati ajung fata in fata cu o tanara care a pozat in reviste pentru adulti, informeaza Click . Dupa anuntul divortului dintre Angelina Jolie si Brad Pitt, Kate Hudson a declarat ca mereu a visat sa aiba o relatie cu un barbat asa frumos si bun ca celebrul actor si se pare ca dorinta i s-a implinit. Mama lui Kate, celebra actrita Goldie Hawn, a confirmat ca fiica ei si Brad Pitt formeaza un cuplu si a anuntat ca in curand ei isi vor oficializa relatia. Imediat dupa ce s-a aflat ca cel mai frumos cuplu de la Hollywood divorteaza, publicatiile de scandal au inceput sa anunte ca Brad Pitt si-a gasit alinare in bratele frumoasei Kate Hudson. Cei doi actori nu au dezmintit si nici nu au confirmat niciodata informatia, insa se pare ca relatia lor este destul de serioasa, potrivit lui Goldie Hawn, anunta Libertatea . Fericire maxima pentru Mircea Radu! Prezentatorul TV a devenit tatic pentru a doua oara. Mircea Radu este in extaz! Sotia lui a nascut, luni seara, cel de-al doilea copil al lor. Prezentatorul TV a dat vestea cea mare prin intermediul unui selfie facut la iesirea din sala de nasteri si un mesaj in care dezvaluie ca a devenit tatic de fata. "E fetita", a scris Mircea Radu in dreptul fotografiei. Mesajele de felicitare au curs fara intrerupere pentru fericitii parinti, informeaza Cancan . Demi Lovato (24 de ani) revine in atentia publicului prin formele sale apetisante. Frumoasa bruneta a pasit pe covorul rosu de la Premiile Grammy intr-o tinuta foarte sumara. Demi a intors toate privirile le eveniment cand a aparut intr-o rochie dantelata foarte transparenta si decoltata care a lasat la vedere mai mult decat ar fi trebuit. Potrivit Daily Star, cantareata pare ca s-a simtit mai in largul ei venind fara lenjerie intima, iar datorita tinutei sale provocatoare nu a fost deloc greu de observat acest lucru, relateaza Click. . Sore traieste o frumoasa poveste de dragoste cu tatal fiicei sale, Mircea Julean, cu care planuia sa se marite anul acesta. Artista a marturisit insa ca a trebuit sa amane evenimentul din cauza unui incident. Sore este in al noualea cer de fericire si marturiseste ca venirea pe lume a fiicei sale a facut-o sa descopere ce e iubirea. Artista a marturisit ca avea in plan sa se si casatoreasca anul acesta cu tatal fiicei ei, Mircea Julean, insa a uitat sa rezerve locatia, iar cand a sunat era prea tarziu. "Am inel de logodna, dar nu ma marit. Sunt cu promisiune. Mi s-a promis. Era in plan sa fie anul acesta, dar am uitat sa rezerv locatia. Cand am sunat, deja era data locatia. Nu e problema care sa imi stea pe inima." a declarat Sore, citata de Cancan