Caru' cu vedete: Motivul pentru care Oana Zavoranu se intoarce in televiziune dupa opt ani; Mihaela Radulescu dezvaluie cum a ajuns colega cu Andreea Marin; Liviu Varciu a dezvaluit adevaratul motiv pentru care a divortat de fosta sotie

Excentrica Oana Zavoranu va deveni, din primavara, vedeta PRO TV cu acte, asa ca show-ul de dans in care va concura se anunta de pe acum foarte efervescent. Revenirea in televiziune e o provocare si pentru portofelul Oanei, insa are balta peste. Numai pentru un zambet nou, de Hollywood, Zavoranu a cheltuit 37.000. Se intoarce in trustul care i-a adus notorietatea, odata cu debutul ei in telenovela "Numai iubirea" (Acasa TV), in 2004. Din primavara, Oana Zavoranu (43 de ani) va dansa in ring, la PRO TV, alaturi de un coregraf profesionist, in show-ul realizat dupa formatul international "Dancing with the stars", noteaza Click . "Combinatie" fara precedent in echipa celei mai noi emisiuni a postului PRO TV, in care au fost cooptate deopotriva Andreea Marin si Mihaela Radulescu. Cele doua rivale de mare notorietate vor "dansa" cum le vor canta producatorii din aceasta primavara, una in rol de jurata, alta ca prezentatoare. Mihaela Radulescu va prezenta noul show de dans cu care PRO TV-ul va defila in aceasta primavara, iar Andreea Marin va fi jurat in emisiune. Data fiind rivalitatea deloc mascata din ultimii ani, se naste o mare intrebare: cum vor lucra impreuna cele doua, potrivit Libertatea S-au iubit patimas timp de doi ani si s-au casatorit cu mare tam-tam, chiar de Ziua Indragostitilor. Fermecat de focoasa bruneta, a uitat de viata amoroasa tumultuoasa pe care o avusese pana atunci si a decis sa se faca baiat de casa, dar castoria lor s-a destramat si cei doi au divortat. Dupa opt ani, barbatul a dezvaluit adevaratul motiv pentru care a divortat de cea care credea ca o sa imbatraneasca. ,,S-a maritat de tanara si nu stia ca un milion plus un milion nu fac o suta de milioane", a declarat Varciu. Fosta sotie si Liviu s-au cunoscut in vara lui 2008, la nunta Andreei Banica, iar la scurt timp s-au mutat impreuna. A fost dragoste la prima vedere, noteaza Cancan David Puscas, fiul adoptiv al Luminitei Anghel, face ce face si ajunge in belele. Cu sau fara voia lui, tanarul da de situatii limita. Cea mai recenta patanie l-a adus la spital, in toiul noptii. Dupa cum el insusi a marturisit, a avut dureri de inima si o stare proasta accentuata de faptul ca nu mai mancase de cateva zile bune. A fost nevoit sa sune la 112 la trei noaptea. Cel mai rau este ca era singur in casa. "Imi bubuia inima. Mi s-a facut rau. Nu am mancat de trei zile si am avut o cadere foarte puternica. Am chemat Salvarea la trei noaptea. Nu am mancat si a inceput sa mi se incetoseze privirea si sa imi bubuie inima, m-am speriat si am chemat Ambulanta. De la nemancat, fumatul pe stomacul gol", potrivit Click Fetita Antoniei si a lui Vincenzo Castellano locuieste la Napoli de aproximativ patru ani, perioada in care toate cheltuielile cu educatia copilului au fost suportate de familia italianului. Antonia nu a platit un leu de cand Maya, fetita sa, a ajuns in Italia. Artista a cheltuit insa nu mai putin de 10.000 de euro, pe avocati, prin tribunale, pentru a divorta de Vincenzo Castellano, din culpa comuna, precum si pentru a obtine custodia micutei pe care inca spera s-o aiba aproape, in Romania, alaturi de ceilalti doi copii pe care-i are cu Alex Velea. Pana acum nu a obtinut insa nimic din ceea ce si-a propus. Timp in care Maya creste, merge la scoala si are nevoie de o educatie aleasa. Micuta participa la o serie de activitati, invata engleza, face dans, potrivit Libertatea