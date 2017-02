Caru' cu vedete: Doinita Oancea, paruita de ziua sa de nastere; Cine va fi coleg de juriu cu Andreea Marin la noul show de dans de la ProTv; Genie Bouchard a pozat pentru Sports Ilustrated. Imagini fierbinti cu una dintre cele mai sexy sportive

. Desi a disparut din primele 40 de jucatoare ale lumii, Eu genie Bouchard continua sa fie in centrul atentiei. Canadianca, locul 44 WTA, este una dintre cele mai sexy sportive, iar recent a facut un pictorial pentru celebra revista Sports Ilustrated. Bouchard a purtat mai multe costume de baie extrem de sexy si a aprins imaginatia fanilor pe retelele de socializare. Genie a fost cel mai sus in clasamentul mondial pe 5, pe 20 octombrie 2014, dar n-a mai reusit sa repete performantele pe care le-a atins in acel an, scrie gsp.ro Starurile internationale nu se rezuma la a-si arata doar sentimentele. O dragoste adevarata peste Ocean se intretine cu cheltuiala, asa au demonstrat si vedetele care ne-au luat prin surprindere de fiecare data cu cadourile tot mai excentrice, primite sau facute persoanelor iubite. Pentru ca dragostea trece prin stomac, dar si prin contul bancar, de Ziua Indragostitilor vedetele s-au batut in daruri pentru care au platit sume cu multe zerouri. Ce mai conteaza banii, cand esti Beyonce, Kim sau Justin Bieber! Masini de lux, diamante, bijuterii, mii de trandafiri, sau telefoane mobile editie limitata, sunt doar cateva dintre cadourile la moda printre celebritati, informeaza Click Anna Lesko a reusit sa uimeasca pe toata lumea cu noul ei look. Cantareata s-a tuns iar apoi si-a intrebat prietenii ce parere au. Opiniile fanilor nu s-au lasat prea mult asteptate. Artista s-a gandit ca este timpul pentru o schimbare, asa ca a apelat la serviciile unui stilist care a transformat-o total. Imaginea ei a fost atat de schimbata, incat vedeta aproape ca nu a mai fost recunoscuta. Prietenii ei virtuali au inceput imediat sa-i scrie mesaje de apreciere. "Foarte frumos Anna!!! Sa iti fie de bine!" i-a raspuns o amica, citata de Cancan Cine va fi coleg de juriu cu Andreea Marin la noul show de dans de la Pro TV. Este vorba despre coregraful Gigi Caciuleanu, unul dintre cei mai reputati profesionisti in domeniu. Viitoarea emisiune de dans de pe ProTv, "Dancing with the stars", il va avea in juriu pe coregraful Gigi Caciuleanu, un nume cu o carte de vizita impresionanta in domeniu: a condus insitutii de dans din Franta si Chile, a luat premii internationale inca din anii 70, a avut spectacole in toata lumea, a colaborat cu mari nume ale muzicii si dansului, este decorat de statul Francez, dar si de statul Roman, potrivit paginademedia.ro, citata de Libertatea Philipp Plein, fostul logodnic al Madalinei Ghenea, s-a facut de ras! Desi s-a prezentat la Saptamana Modei de la New York cu o colectie spectaculoasa, in cadrul careia care a convins si destul celebritati sa apara pe podium,iata ca designerul si-a gasit un contestatar in persoana unui coleg de breasla. Alexander Wang a avut o reactie dura imediat dupa ce a vazut defilarea lui Plein. Acesta considera ca fostul iubit al romancei noastre i-a plagiat munca. Mai mult, a publicat si un filmulet comparativ, cu colectia sa din 2014 si intreaga punere in scena a defilarii, si munca lui Philipp, relateaza Click Cunoscuta vedeta TV si-a sarbatorit in aceasta miercuri cea de-a 34 a aniversare, iar imediat a aparut pe pagina sa de Facebook si o imagine in care este trasa de par. Concret, indragita actrita Doinita Oancea a petrecut aceasta zi speciala alaturi de prieteni. Asa ca, in spirit de gluma, una dintre apropiatele acesteia a decis sa se pozeze alaturi de vedeta intr-un mod inedit. Mai exact, prietena Doinitei apare in momentul in care o trage de par pe aceasta, iar in dreptul imaginii care a ajuns rapid si pe Facebook, a scris urmatorul mesaj: "Te iubesc din toata inima si ma bucur ca te am in viata mea! Sa dea Dumnezeu sa iau parte la toate momentele frumoase din viata ta. La multi ani! Te iubesc agresiv!", anunta Cancan