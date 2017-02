Caru' cu vedete: Marele regret al Mihaelei Radulescu. Are tot ce isi doreste, dar recunoaste ca ar schimba un lucru important; Stefan Banica isi antreneaza trupa ca in fotbal. Cantonament de creatie la munte; Doinita Oancea a spus adevarul dupa ce s-a zvonit ca se marita cu Augustin. Cine i-a daruit inelul care a facut furori

Cine credea ca in viata cuplului Mihaela Radulescu-Felix Baumgartner e numai lapte si miere, se insala! E drept ca nu au motive serioase de cearta, ci mai degraba se tachineaza pe treburi casnice. Jurata emisiunii "Romanii au talent" si gazda show-ului "Uite cine danseaza" face dezvaluiri intime despre fiu, iubit, regrete si pasiuni. La 47 de ani, Mihaela Radulescu poate spune ca are tot ce-si doreste. Insa ar mai fi cateva lucruri pe care vedeta le-ar bifa pe lista ei. De azi, ea se intoarce pe micile ecrane de la PRO TV, ca si jurata a emisiunii "Romanii au talent", iar in primavara va prezenta "Uite cine danseaza", noul show al televiziunii din Pache Protopopescu. Pana atunci, Mihaela a facut cateva lamuriri despre viata ei privata, potrivit Click Stefan Banica junior, un mare iubitor al fotbalului, pare sa aplice tacticile unui antrenor. Artistul isi antreneaza trupa intr-un cantonament la munte! Stefan Banica sarbatoreste femeia, pentru al saptelea an consecutiv, prin doua concerte acustice extraordinare "Te iubesc, femeie!". Artistul si-a luat toate masurile ca show-urile sa iasa bine si nimeni din echipa sa sa nu aiba alte preocupari decat pregatirea acestora. Mai precis, timp de cinci zile, Stefan Banica jr. si-a izolat toata trupa la Busteni, intr-un cantonament pe care l-a intitulat "de creatie", care vor avea loc la inceputul lunii martie. Toti instrumentistii sai au repetat impreuna cu acesta intr-o vila din complexul a carui imagine este actorul. Astfel ca, toata echipa a imbinat utilul cu placutul si si-a incarcat bateriile intr-un decor de vis, noteaza Libertatea Doinita Oancea a fost adorata de public inca din perioada in care juca in primele telenovele autohtone. Chiar daca au trecut destui ani de atunci, bruneta are in continuare o multime de fani. A trecut printr-o despartire dureroasa de Ionut Ghenu, insa acum Doinita pare sa fie din nou fericita, chiar daca nu a aparut oficial cu nici un barbat dupa evenimentul nefericit. Bruneta se concentreaza in prezent pe proiectele profesionale, dar si pe relatia cu fanii ei, pe care ii tine constant la curent cu activitatile sale. Cu toate ca s-a zvonit ca ar avea o relatie amoroasa cu Augustin Viziru, cei doi neaga in continuare ca ar fi vorba de mai mult de o prietenie stransa. Insa, tot mai multe fotografii postate recent de Doinita Oancea pe conturile ei de pe retelel sociale le-au dat de gandit fanilor, potrivit Cancan Totul sau nimic! Pe aceasta miza merge fosta sotie a lui Cristi Boureanu. Ieri a avut loc o noua infatisare in procesul pentru custodia fiicei lor, Ioana. Irina a cerut custodia exclusiva a fetei, dar si o pensie de intretinere care i-a lasat masca pana si pe magistrati! 9.000 de lei lunar! Joi, 16 februarie, ora 12.30, Judecatoria Sectorului 6. Acesta este locul in care s-a intalnit in formula completa familia Boureanu, dupa aproape jumatate de an. Nu este un loc placut, insa acolo Cristian si Irina isi disputa fiica in varsta de 16 ani. Desi mai sunt doar doi ani pana cand adolescenta va deveni majora, iata ca cei doi parinti au scos sabiile din teci si lasa soarta Ioanei la aprecierea unui judecator. Intai, pe holurile tribunalului si-au facut aparitia Irina si Ioana, insotite de avocata lor, si au asteptat in fata salii de judecata, scrie Click Dupa o pauza semnificativa inceputa inainte de ultima nastere, Anca Serea se pregateste sa revina la TV. De data aceasta nu va mai prezenta stiri, ci va face divertisment. Asa cum a visat si a planuit: la PRO TV. Chitita de luni bune sa puna mana pe un contract cu PRO TV-ul, sotia lui Adi Sina si-a vazut visul cu ochii. Bruneta a fost cooptata in show-ul de dans cu care postul se pregateste sa dea lovitura la primavara. Astfel, ea va deveni rivala cu Oana Zavoranu, Rona Hartner, Lora, Sandu Lungu, Marius Manole, Joseph Hadad si ei concurenti, va fi prezentata de Cabral si Mihaela Radulescu si jurizata de Florin Calinescu, Andreea Marin, Mihai Petre si coregraful Gigi Caciuleanu, in emisiunea concurs "Uite cine danseaza!". Din aceasta primavara, Andreea Marin, Mihai Petre, Gigi Caciuleanu si Florin Calinescu vor ocupa masa juratilor Uite cine danseaza! si nu vor face niciun rabat de la calitate, noteaza Libertatea