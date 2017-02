Caru' cu Vedete: Putin a lipsit sa iasa paruiala! Ramona Badescu i-a suflat barbatul, Rocsana Marcu se razbuna; Fosta sotie i-a deschis inca un proces lui Cristi Boureanu. Reactia fostului politician e pe masura; Artistii in etate dau lectii de longevitate! 70+ si nelinistiti

Yousef Mustafa, cel poreclit "regele valizelor" pentru ca a reusit sa duca brandul Lamonza pe primul loc in topurile afacerilor de acest tip din Romania, a fost fotografiat in timp ce isi vizita discret fabrica din Colentina. Misteriosul milionar iordanian a creat un adevarat imperiu financiar, ajungand ca in anul 2007 sa aiba cea mai mare cifra de afaceri dintre companiile straine care se ocupa de fabricarea si comercializarea gentilor de voiaj, iar in prezent nu mai putin de 5 din 10 romani au in casa un astfel de obiect Lamonza! Mai mult decat atat, Yousef l-a ales pentru postul de "ambasador" de brand pe Catalin Botezatu, cel care se ocupa constant de promovarea produselor a caror calitate au mentinut afacerea pe piata romaneasca de mai bine de 20 de ani. Desi are o avere impresionanta, in imagini milionarul iordanian nu iese foarte mult in evidenta, fiind mai degraba preocupat de "inspectia" facuta la fabrica, pentru a se asigura ca totul merge struna, relateaza Can Can Ramona Badescu se marita. Avocatul Narcis Godeanu i-a pus capac divei de 48 de ani si, dupa doar sase luni de relatie au facut marele anunt. Mai putin cunoscute insa sunt dedesubturile acestei povesti de iubire, in care antenista Rocsana Marcu joaca un rol principal. Discreta dintotdeauna cu viata personala, dintr-o data, Ramona Badescu a inceput sa o expuna aproape ostentativ. Iubirea care s-a nascut din relatia cu avocatul Narcis Godeanu era greu de stavilit, asa ca diva a etatlat-o cat a putut. Cei doi s-au cunoscut cu 10 ani in urma si s-au reintalnit acum sase luni cand au devenit nedespartiti. Ce nu se stie este ca, prin viata si prin patul avocatului a trecut si Rocsana Marcu. Potrivit barfelor care circula prin cercurile mondene, blonda o considera vinovata pe Badeasca pentru insuccesul amorului ei cu Godeanu. Cumva, o acuza ca si-ar fi bagat coada taman cand ea se pregatea sa puna mana pe el, scrie Libertatea Nu s-au certat in 16 ani cat se cearta acum! Cristian Boureanu s-a ales cu inca un nou proces din partea fostei sale sotii, cu care lupta in instanta pentru custodia fiicei lor. De data aceasta, Irina Boureanu ii cere daune morale dupa ce a fost denigrata public. Nu s-au certat in 16 ani cat se cearta acum! Cristian Boureanu s-a ales cu inca un nou proces din partea fostei sale sotii, cu care lupta in instanta pentru custodia fiicei lor. De data aceasta, Irina Boureanu ii cere daune morale dupa ce a fost denigrata public. In curand, Irina si Cristi Boureanu (44 de ani) o vor lua pe urmele cuplului Silviu Prigoana-Adriana Bahmuteanu. Cei doi se vor vedea mai des la tribunal si asta pentru ca Irina i-a mai deschis un nou proces fostului politician. Chiar in urma cu doua zile, cand au avut termen in procesul pentru custodia fiicei lor, Irina Boureanu a inregistrat la Judecatoria Sectorului 6 un proces prin care ii cere daune morale fostului sot care a denigrat-o in public, anunta Click In urma cu ani buni recordmani in popularitate, astazi se lupta pentru un alt record, cel al longevitatii. Vi-i prezentam pe cantaretii care refuza statutul de simpli pensionari, si, desi au intrat in categoria de varsta "70+" nu se despart de scena dovedind o energie admirabila. Ei sunt artistii in etate care dau o lectie de viata. La fel de admirabil, pentru energia sa, rapsodul Ion Laceanu se duce la 80 de ani seara de seara la program, in Centrul Istoric."Omul orchestra" al muzicii populare duce mai departe prodigioasa sa cariera in muzica populara ce se intinde pe 6 decenii. "Nu am fumat, n-am baut cafea si fac miscare zilnic", se mandreste artistul care isi incepe diminetile cu gimnastica si alte exercitii fizice la care nu se mai incumeta nici un om la varsta a doua. Chiar si iarna, Laceanu iese in balcon la bustul gol, sa-si faca inviorarea si se lauda ca nu a racit niciodata, relateaza Libertatea Dupa ce a aparut la ceremonia de investire a sotului sau intr-un costum bleu-ciel, cu bolero si rochie, semnat Ralph Lauren, criticii au notat ca tinuta Melaniei Trump a fost inspirata de o alta fosta Prima Doamna. In 1961, Jackie Kennedy a purtat o tinuta extrem de asemanatoare cu cea a Melaniei, la investirea lui John F. Kennedy. Presa americana a scris mult pe seama acestui subiect dupa ceremonia de investire din 20 ianuarie, cand Donald Trump a devenit official cel de-al 45-lea presedinte al SUA. Culoarea din tinuta Melaniei a fost identica cu cea a costumului Oleg Cassini, pe care Jackie Kennedy, sotia celui de-al 35-lea presedinte american, l-a purtat in urma cu zeci de ani. Mai mult, Melania Trump a declarant in timpul campaniei sotului sau ca "vreau sa fiu o Prima Doamna traditionala, la Betty Ford sau Jackie Kennedy. O sa imi sprijin sotul cu tot ce este nevoie". Zilele trecute, actuala Prima Doamna a fost surprinsa intr-o alta tinuta parca trasa la indigo cu cea a lui Jackie Kennedy, noteaza Unica