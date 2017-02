​Caru' cu vedete: Sorin Bontea si Florin Dumitrescu vor sa-l trimita la azil pe chef Scarlatescu; Primul scandal din culisele mega-show-ului "Uite cine danseaza"; Raduleasca si Marin, cele mai tensionate momente

Printre zecile de farfurii pe care le degusta pe nevazute la "Chefi la cutite", juratii se tin in continuare de glume in pauzele de filmare. Daca pana acum au tot incercat sa-l insoare pe burlacul grupului, fara succes insa, chefii Bontea si Dumitrescu au acum o alta idee nastrusnica: vor sa-l trimita pe chef Scarlatescu la azil. Pentru ca glumele si tachinarile dintre ei nu lasa loc de suparari, simpaticii bucatari au mereu noi si noi scenarii la ei! Asa se face ca Florin Dumitrescu nu a stat mult pe ganduri si a inceput sa dea cateva telefoane pentru a-i gasi un loc lui Catalin Scarlatescu, cu cele mai bune conditii, doar ca glumea nu le-a mers, fiind refuzati din start, informeaza Click Antonia si Alex Velea isi pun dragostea la o noua incercare in aceasta primavara. Cei doi au acceptat provocarea de a concura intr-un show care ii arunca in barci diferite si ii transforma in rivali. Antonia si Alex Velea intra in ring. In ringul de dans, dar cu riscul de a se tansforma in ring de... box. ProTv a reusit performanta de a-i transforma in rivali in cadrul show-ului suprizelor "Uite cine danseaza!". Dupa ce au anuntat ca Mihaela Radulescu si Andreea Marin vor trebui sa se accepte din postura de colege, prima in rol de prezentatoare, a doua in rol de jurat, producatorii formatului de dans se pregatesc pentru un nou anunt inedit, scrie Libertatea. Dupa ce s-a aflat ca Mihaela Radulescu si Andreea Marin vor imparti aceeasi emisiune, "diva de la Monaco" s-a grabit sa anunte in presa, in cadrul unui interviu, ca a fost intrebata daca este de acord cu acest lucru, raspunsul ei fiind ca nu are nimic impotriva. Cand vreodata cea mai importanta statie de televiziune din Romania cere voie unei vedete intr-un format sa aduca si alta vedeta?! Surse din ProTv sustin ca "Diva de la Monaco" nu a fost intrebata daca este de acord sa apara impreuna cu Andreea Marin in aceeasi emisiune. Este angajata pe un salariu si isi joaca rolul potrivit contractului, nimic altceva, relateaza Cancan. Sunt doua pietre tari, asa ca au scos scantei ori de cate ori s-au intalnit. Mihaela Radulescu si Andreea Marin au avut si momente de acalmie, insa mai mult si-au aruncat "sageti" decat complimente. Curand le vom vedea la aceeasi emisiune, "Uite cine danseaza", la ProTv si, tinand cont de istoricul lor, convietuirea divelor chiar va fi de urmarit. Nici n-a inceput noul show de dans, caci ProTv si-a asigurat deja o portie zdravana de audienta. Vestea ca Mihaela Radulescu (47 de ani) si Andreea Marin (41 de ani) vor fi colege la aceeasi emisiune a cazut ca o bomba in showbiz, anunta Click Nu este prima data cand Daniela Crudu este filmata in timp ce iese la distractie alaturi de sora ei, Ana, insa de data aceasta asistenta TV a avut ghinion, fiind nevoita sa apeleze la o adevarata regie in zorii zilei, la 4 dimineata, pentru a scapa de un... "obsedat". Nu va ganditi insa ca domnul in cauza ar fi facut vreun gest necugetat, ba dimpotriva, a curtat-o pe bruneta pe stilul vechi, invitand-o la dans, insa din cauza ca i se pusese pata pe Cruduta, nu s-a prins ca aceasta se cam plictisise si isi dorea sa-i dea cu flit, noteaza Cancan