​Caru' cu vedete: Fotomodel atacat de hackeri. Imagini intime, ajunse pe internet fara acordul ei; Alexandra Stan si-a incins fanii cu o poza; Angelina Jolie, in lacrimi, despre Brad Pitt: "Vom fi intotdeauna o familie"

Nu e prima data cand hackerii patrund in conturile de iCloud ale celebritatilor si obtin imagini personale din arhivele lor. De aceasta data, victima unui astfel de atac a fost asupra modelului Emily Ratajkowski. Poze nud, intime, din arhiva modelului, au fost extrase de hackeri din contul ei de iCloud. Potrivit unor surse din anturajul ei, Emilly are peste 200 de poze care cicula pe internet, fara acordul ei. Materialele ar fi fost trimise catre Helen Wood, care are o rubrica in ziarul Daily Star. Imaginile au provenit de la un necunoscut, pe Twitter. "Pierdeam vremea pe internet, cand am vazut un mesaj direct pe Twitter de la un individ pe care nu-l cunosteam. M-am uitat din curiozitate", a spus aceasta pentru Daily Star, citata de Click. Alexandra Stan e una din cele mai sexy interprete de la noi si se foloseste mereu de acest avantaj, fie ca este pe scena, in videoclipuri ori in viata de zi cu zi! Asa a facut de altfel interpreta, tinandu-si fanii in priza cu o fotografie incendiara! Asa dupa cum se poate vedea in imagine, Alexandra tocmai a iesit de la dus si poarta pe ea numai un halat, care insa a inceput sa alunece, dezvaluindu-i decolteul. Prietenii ei au fost teribil de incantati de poza artistei, apreciindu-i in numar mare prezenta in afara scenei, informeaza Cancan . Nicoleta Luciu vorbeste despre riscurile prin care a trecut cand a ramas gravida cu tripleti. Vedeta a oferit amanunte nestiute despre acea perioada din viata ei. Nicoleta Luciu este casatorita cu Zsolt Csergo, impreuna cu care are patru copii: Zsolt si tripletii Kim, Kevin si Karoly. Intr-un interviu prin telefon pe care l-a acordat recent pentru emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, vedeta a dezvaluit prin ce riscuri a trecut atunci cand a ramas insarcinata cu tripletii, relateaza Libertatea Sambata, am avut ocazia de a o vedea pe noua Angelina. Mai puternica, mai deschisa, dar la fel de pasionata de munca ei si la fel de frumoasa ca-n primele zile ale carierei sale actoricesti. Ieri, insa, a fost dat publicitatii un prim interviu cu actrita, pe care aceasta l-a acordat BBC-ului si-n care a vorbit, pentru prima data, despre divortul de Brad Pitt si despre schimbarile din viata ei. Am avut, asadar, ocazia sa vedem si cealalta fata a Angelinei. In timpul interviului, Angelina si-a stapanit cu greu lacrimile, demonstrand ca vorbele ei vin cu o incarcatura emotionala puternica si ca-n spatele divortului sunt mai multe lucruri pe care nu le stim, si pe care, probabil, nu o sa le aflam niciodata, noteaza Click Rapperul de succes Drake, fostul iubit al Rihannei si actualul partener de viata al lui Jennifer Lopez, are o colectie impresionanta de masini. Cea mai noua masina a lui Drake este un McLaren 675LT, care are un pret de circa 345.000 de dolari. Bolidul superb are 666 de cai putere si atinge o viteza de 330 de km/ora. O alta bijuterie a lui Drake este un Rolls Royce Wraith, model al carui pret porneste de la 300.000 de dolari. Masina are un motov V12 care dezvolta 632 de cai putere, potrivit Cancan.