Caru' cu vedete: De ce nu mai poate ramane insarcinata Kate Middleton? Ducesa va apela la o mama surogat; Elena Gheorghe, satula sa le consoleze pe iubitele fratelui ei. "Slava Cerului ca s-a casatorit"; A dat vestea in urma cu putin timp. Ce se intampla cu Valentina Pelinel si Cristi Borcea

Kate Middleton si Printul William vor sa isi mareasca familia si aiba un al treilea copil. Insa, potrivit unor informatii, Ducesa de Cambridge nu poate sa ramana insarcinata. Din acest motiv, Familia Regala doreste sa apeleze la fertilizarea in vitro sau chiar la o mama surogat. Motivul din care Kate nu poate sa ramana insarcinata ar fi faptul ca este slaba si ca si-a stricat regimul alimentar. Candva, Kate i-a promis sotului ca ii va darui sase copii si se pare ca se va tine de cuvant, chiar daca mijloacele de a ramane insarcinata vor fi cu totul diferite de cele traditionale, noteaza Click Putini stiu ca Elena Gheorghe are un frate, fotbalist. La fel de carismatic precum artista, fratele Elenei Gheorghe a dat mari batai de cap mamei si surorilor mai mari, atunci cand venea vorba de iubite. El le frangea inima, iar Elena trebuia sa le consoleze. Costin Gheorghe nu a dus niciodata lipsa de admiratoare, dat fiind faptul ca era frumusel, dar era si fotbalist, meserie cu mare priza la domnisoare. Constient de toate atuurile, fratele Elenei Gheorghe jongla cu mai multe tinere, care ajungeau sa afle adevarul si sa se planga, culmea, la cantareata. "N-am fost rele cu iubitele lui Costin. Ba chiar noi eram cele care le ofeream umarul sa planga, pentru ca erau foarte multe si pentru ca frangea inimi. Slava Cerului, bine ca s-a casatorit", scrie Libertatea Valentina Pelinel sufera foarte tare ca iubitul ei, Cristi Borcea nu se simte bine si ca nu este langa ea. Vedeta a izbucnit in lacrimi dupa ce a plecat de la spitalul unde este internat fostul actionar dinamovist. Cristi Borcea este internat la Spitalul Floreasca, deoarece se confrunta cu probleme cardiace, iar weekendul trecut iubita lui i-a facut o vizita. Valentina Pelinel este mai fericita ca niciodata de cand a devenit oficial iubita lui Cristi Borcea. Fotomodelul nu se mai ascunde si confirma faptul ca s-a mutat in casa familiei, iar cei doi indragostiti asteapta cu nerabdare reuniunea, pentru a deveni in sfarsit o familie in adevaratul sens, alaturi de fiul lor, Milan Cristian, potrivit Cancan . La 13 ani de cand a divortat de Cristian Boureanu si a fost invinuita ca a fugit de acasa cu nasul de cununie, fosta nevasta a politicianului da cartile pe fata. Aflata acum in proces cu fostul sot pentru custodia fiicei lor, Ioana, Irina Boureanu a povestit, in exclusivitate pentru Click!, ca i-a fost inscenata infidelitatea. Cristi Boureanu neaga vehement acuzatiile. Despre Irina Soanca, actualmente Boureanu, s-a auzit mai des incepand din septembrie 2016, cand Cristian Boureanu si-a bruscat fiica in strada. Pana atunci, s-a stiut despre mama Ioanei doar ca este femeia care l-a inselat pe Boureanu si a fugit de-acasa cu nasul lor de cununie. Nimeni altul decat Sebastian Vladescu, fostul ministru de Finante in Guvernul Tariceanu, noteaza Click In timp ce showbizul autohton s-a umplut de mamici si altele sa pregatesc sa nasca, Laura Cosoi nu-si doreste copii. Pe plan personal, Laura Cosoi nu are niciun motiv sa se planga. Asta pentru ca mariajul sau cu Cosmin Curticapean merge ca pe roate, ambii se inteleg si se ajuta in tot ce-si propun sa intreprinda. In ciuda acestui fapt, cei doi nu au copii si nici ca-ar vrea unul in acest moment. Asta pentru ca actrita a pus piciorul in prag si si-a anuntat intentiile de a acorda, momentan, atentie doar sotului sau si carierei. Astfel ca, in timp ce showbizz-ul autohton este plin de mamici si alte vedete se pregatesc sa nasca, Laura Cosoi nu-si doreste copii. Cu acordul sotului, bineinteles, aceasta si-a luat masuri pentru a evita o eventuala sarcina care sa-i dea peste cap planurile, scrie Libertatea