Caru' cu vedete: Ei sunt motivul pentru care Bendeac ia pastile si vrea sa mearga din ce in ce mai des la psiholog; ​Beyonce nu mai vrea sa auda de spitale! Unde va da nastere gemenilor; Cum a lasat What's Up cu buza umflata o semifinalista Eurovision

Pentru ca nasterea gemenilor sa fie fara niciun stres si fara niciun jurnalist prin preajma, Jay-Z va face tot posibilul ca sa o protejeze pe mama viitorilor lor copii. Potrivit RadioOnline, diva de 35 de ani vrea sa nasca acasa, in Los Angeles. Chiar daca este vedeta cu cea mai mare popularitate si publicul ii urmareste fiecare pas, solista, totusi, crede ca nasterea este ceva foarte intim si acest moment nu trebuie sa fie in atentia interegii lumi. Dupa toate dramele prin care a trecut la New York, atunci cand a nascut-o pe Ivy Blue, Beyonce nu mai vrea sa nasca la spital, scrie Click Apucaturile lui What's Up nu prea cadreaza cu rigurozitate pe care o impune mediul profesional in care se invarte. Artist din toate punctele de vedere, cantaretul reuseste sa-si incalce angajamentele, perturband si activitate colaboratorilor. Semifinalista Eurovision Cristina Vasiu s-a lovit de efectul apucaturilor lui What's Up, colegul ei de scena. Cei doi au scos o piesa impreuna si norocul a facut chiar sa aiba succes cu ea. Un motiv destul de bine intemeiat pentru tanara artista sa se faleasca asa cum poate cu aceasta, noteaza Libertatea Lariss, solista care a facut furori cu melodia "Dale Papi" are si alte calitati in afara de vocea ei, si le-a aratat asta tuturor. Cantareata a ales sa-si promoveze ultimul sau single "I love you" cu un selfie fierbinte, aproape goala. Toata lumea i-a apreciat prezenta "scenica". Lariss si-a incitat prietenii virtuali publicand pe retelele de socializare o fotografie in care apare dezbracata, sub dus, aratandu-si bustul impresionant. Intentia vedetei a fost clara, si anume sa se mandreasca cu uimitoarele ei calitati fizice, astfel ca a fost sesizata fara gres de prietenii ei virtuali, informeaza Cancan. Deseori in ultima perioada, Mihai Bendeac se plange de o stare precara a sanatatii sale psihice. A marturisit fanilor ca e in prag de a o lua razna, iar motivul principal este locul sau de munca. Adica la pupitrul de jurat in cadrul emisiunii iUmor, unde ii are alaturi pe Cheloo si pe Delia. In al treilea sezon al emisiunii "iUmor", care va debuta la Antena 1 duminica, 5 martie de la ora 20:00, motivul pentru care Bendeac simte ca se afla la marginea prapastiei incepe sa fie evident. Cateva poze din cadrul selectiei arata cum concurentii s-au intrecut in aparitii bizare, la granita dintre comedie si nebunie, anunta EVZ Monden Costi Ionita a cunoscut succesul international, insa sustine ca inca nu a ajuns la momentul in care trebuie sa se aseze la casa lui. Artistul a vorbit despre cum ar trebui sa ne alegem partenerul si cum ar trebui sa ne alegem persoana cu care facem un copil. Costi Ionita se lauda cu o cariera de succes, fiind unul dintre putinii artisti care a reusit sa-si faca un nume in randul cantaretilor internationali. Artistul se bucura din plin de succesul profesional, insa pe plan personal sustine ca inca nu a gasit persoana care sa-l convinga sa faca un copil cu ea, relateaza Cancan.