Caru' cu vedete: Laurette, amor-fulger dupa nunta cu sotul din puscarie; Gabriela Cristea a fost la un pas sa fie zdrobita de un reflector de 60 Kg. Si-a vazut moartea cu ochii; E cheala sau nu? Delia si-a derutat fanii cu cea mai recenta fotografie

La finalul lunii ianuarie, Laurette Atindehou anunta: "In curand voi deveni doamna Nistor", si chiar s-a tinut de cuvant. Marti, 21 februarie, mulatra a semnat certificatul de casatorie in Penitenciarul Jilava, acolo unde isi ispaseste pedeapsa proaspatul sot, Ciprian Nistor, pentru o evaziune de 3 milioane de euro. Ziua de marti, 21 februarie, nu este una oarecare pentru Laurette Atindehou (33 de ani), ci este ziua in care s-a maritat cu afaceristul timisorean Ciprian Nistor (38 de ani). Desi amandoi au cate un copil din relatiile anterioare, nu au fost casatoriti cu partenerii lor de-atunci, asa ca emotiile au fost cu atat mai mari pentru ei. La ora 12, coafata si imbracata ca dupa revistele lucioase de moda, mulatra isi facea aparitia pe portile penitenciarului din Jilava, noteaza Click Prima vedeta care a spus in direct, "Buna ziua", in urma cu zece ani, la deschiderea postului Kanal D, a scapat ca prin minune dupa ce un reflector de 60 de kilograme a cazut la cativa centimetri de ea. Gabriela Cristea a fost la un pas sa fie zdrobita de acesta! Gabriela Cristea, cea mai veche vedeta de la Kanal D, se pregateste alaturi de colegi si sotul sau. de aniversarea a zece ani de la infiintarea postului, eveniment ce va avea loc, cu mare fast, pe 1 martie. Toata aceasta perioada a fost una "fabuloasa" pentru ea, dupa cum marturiseste chiar vedeta TV, cu multe lucruri bune, dar si cu rele. O intamplare insa era sa-i marcheze viata. Gabi Cristea a fost la un pas de moarte, chiar pe platoul de filmare, potrivit Libertatea Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Cu toate ca si-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look, de data aceasta cantareata i-a derutat. Zilele trecute, Delia s-a fotografiat cheala, schimbare de look care a creat controverse, iar in urma cu cateva ore, vedeta a postat o imagine in care are parul lung cu breton. Fanii nu mai stiu ce sa creada, asa ca au postat comentarii, precum: "Ce repede iti creste parul" sau "Ce se intampla? Cumva ai aratat poze cu "before and after"? Nu mai inteleg nimic". Mai mult, Delia i-a raspuns unui fan care a comentat: "Neh! Mai bine cheala!". Cantareata a spus: "Clar!", ceea ce poate da de banuit ca Delia chiar s-a tuns, scrie Cancan Faceti cunostinta cu Mira Tzur, modelul care castiga 2.400 de lire copiind-o pe Prima Doamna a Americii, chiar daca nu seamana cu ea absolut deloc. Mira Tzur este un model de 45 de ani, originara din Tel Aviv si traieste acum la New York. A pozat copiind-o pe Melania Trump de opt ori, castigand, astfel, foarte multi bani. Ea spune ca este o mare fana a Melaniei si a lui Donald Trump. Datorita lor, cariera ei ii aduce mai multi bani. "Simt o mare admiratie pentru ambii. Ei imi fac meseria si mai usoara", spune Mira intr-un interviu pentru Miami Herald. Atunci cand joaca rolului Melaniei Trump, Mira este insotita de sotul ei care-l imiteaza pe Donald Trump, astfel, numarul lor devine mai special. In ciuda faptului ca parul ei este saten si are o piele mai deschisa la culoare decat a Melaniei, Mira crede ca cel mai bine ii iese sa interpreteze accentul est-european al Melaniei, potrivit Click La mai bine de patru ani de la moartea lui Iurie Darie, Anca Pandrea nu a primit nici acum drepturile de autor, dupa ce fiul actorului i-a promis ca i le va ceda ei. Aceasta spune ca nu a vazut un leu, banii ajungand in visteria statului. Au trecut mai bine de patru ani de cand Iurie Darie s-a stins din viata. In urma sa a lasat o cariera de invidiat, cu multe filme la activ, si o iubita indurerata, precum si un fiu cu un viitor promitator, in acelasi domeniu.Anca Pandrea isi plange si acum sufletul pereche, cu care, spune ea, deseori se conecteaza! Actrita a ramas cu o sumedenie de amintiri de la cel pe care l-a iubit nu mai putin de 26 de ani! Si atat. Financiar, dat fiind faptul ca cei doi nu au fost casatoriti, Pandrea nu a primit nimic, scrie Libertatea