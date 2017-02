Caru' cu Vedete: Fiica milionarului Arsis si-a sarbatorit ziua de nastere cu fetele pana la 6 dimineata! "Printesa telefoanelor" a chefuit la manele cu "Mumusica" & brigada; Dispute pe seama urmasilor, in familia Duban. El ar vrea, ea ar mai sta; Lavinia Parva i-a "spart" casa, acum ii creste si fata Andreei Marin?

Poreclita "Printesa telefoanelor", Alexandra Mirea, fiica milionarului Arsis, si-a sarbatorit joi ziua de nastere, alaturi de brigada "fetelor vesele" din viata nocturna a Capitalei. N-avea cum sa lipseasca fabuloasa Ruxi Mumusica, dar nici alcoolul si... manelele! Dupa ce in vara lui 2015 au impartit acelasi barbat (atunci cand Alexandra i-a suflat de sub nas iubitul Ruxandrei), "Printesica" si "Mumusica" sunt din nou bune partenere de distractie, trecand cu brio peste tradarea din trecut. Ruxi a aterizat marti la Bucuresti, impreuna cu Oli Jr., cu o cursa Fly Dubai, pentru a-i fi alaturi Alexandrei, cea care a si preluat-o de la aeroport, in timp ce iubitul Ruxandrei a fost asteptat de soferul familiei Olaroiu, relaeaza CanCan Duminica seara, 26 februarie, la TVR 1, are loc semifinala Eurovision, unde din 15 concurenti, doar 10 vor continua cursa catre finala din 5 martie. Printre acestia se numara si Ramona Nerra, romanca de la "Vocea Germaniei". dar si fosta participanta la "Vocea Romaniei", de anul trecut. Tanara si-a pus familia in plan secund pentru aceasta batalie muzicala.Olteanca de 37 de ani, care a devenit cunoscuta in anul 2000, datorita trupei Alize, in care canta cu Nicoleta Luciu, a plecat in 2002 in Germania, unde s-a alaturat grupului "Fresh Music Live" din Dusseldorf. Solista a avut concerte pe banda rulanta si a cantat alaturi de Tiesto, Kelly Rowland sau Nicole Scherzinger, anunta Click In urma cu cinci ani, pe cand il aducea acasa de la materinitate pe fiul lui, atat Andrei Duban, cat si Gratiela declarau ca abia asteapta sa mai aiba inca un bebelus. Lucrurile s-au schimbat intre timp, iar acum cei doi au pareri impartite. Andrei Duban si sotia lui "se cearta" pe seama sexului viitorului copil. Actorul Andrei Duban a declarat de fiecare data ca-si doreste o casa plina cu copii, insa sotia lui, Gratiela, cu 5 ani mai tanara decat el, spune ca doreste sa mai astepte putin."El isi mai doreste un copil. Si eu. Nu pot sa zic ca nu, dar nu acum. Astept sa mai creasca Armin, ca sa fie un ajutor de nadejede pentru mine. Acum nu ma gandesc pentru ca mai am cateva proiecte de teatru pe care trebuie sa le duc la bun sfarsit. Dar vedem ce ne ofera viata", a declarat Gratiela Duban, inganata de sotul ei, deloc multumit de raspunsul ei, potrivit Libertatea A spus ca-si doreste copii cu Stefan Banica, insa pana i se va indeplini dorinta, Lavinia Parva isi face antrenamentul pe fiica vitrega. Bruneta a cucerit-o pe fata Andreei Marin cu tort si a primit-o in apartamentul in care si-a inceput relatia secreta cu tatal fetei. De luna viitoare, Andreea Marin (42 de ani) revine pe micile ecrane, ca jurat al emisiunii "Uite cine danseaza", de la Pro Tv. Asa ca a plecat in Tara Sfanta sa-si incarce bateriile. In calatoria de reculegere si relaxare "Zana" nu si-a luat fetita, dar nici n-a lasat-o cu bona.Ci cu Lavinia Parva (32 de ani), femeia care i-a fost rivala si i-a spart casnicia. Click! a dezvaluit, in exclusivitate, in 2011, ca intre Stefan Banica si Lavinia era mai mult decat o relatie profesionala. Dovada fotografiile surprinse de fotoreporterii nostri, cand cantareata iesea din apartamentul lui Stefan Banica situat in apropierea Ateneului, scrie Click Kanye West isi lanseaza o linie de produse cosmetice care va purta numele unei persoane foarte apropiate lui. Este vorba despre mama artistului care a decedat in 2007, Donda. Rapperul a inaintat deja documentale legale pentru infiintarea noului brand, DONDA. Linia de cosmetice va contine o gama variata de lotiuni, parfumuri si alte produse de infrumusetere. Artistul si-a adus mama in atentia publicului prin nenumarate memorii, amintind-o in melodiile lui si in colectiile vestimentare, scrie Unica