Caru' cu vedete: Le iubesc de 20 de ani, dar nu le iau de neveste; Cati bani dau ca sa fie frumoase; Dan Bordeianu pastreaza "distanta" fata de... sotia si bebelusa lor

In show-biz-ul autohton tot mai multe casatorii sunt facute in pripa, asa ca si divorturile sunt la ordinea zilei. Mai tematori de fel, Dan Bittman si Mihai Constantinescu prefera casniciile de proba, pentru a-si cunoaste mai bine partenerele de viata, atat la bine, cat si la necaz. Din pacate pentru ele, nici dupa cele doua decenii de concubinaj cantaretii nu si-au facut curaj sa le invite la altar. S-au dus vremurile in care barbatii le puneau iubitelor verigheta pe deget dupa o invitatie la prajitura si doua plimbari prin Herastrau. Pe principiul "graba strica treaba", Mihai Constantinescu (71 de ani) si Dan Bittman (54 de ani) nu s-au inghesuit la insuratoare, desi locuiesc de aproape o viata sub acelasi acoperis cu iubitele lor, scrie Click. Dan Bordeianu rupea inimile femeilor la inceputul anilor 2000, fiind unul dintre cei mai ravniti barbati din Romania! Anii au trecut si odata cu ei s-a stins si dorinta doamnelor si domnisoarelor, mai ales ca actorul s-a transformat intr-un familist convins si nu este interesat de alte femei. Dan Bordeianu a dat uitarii trecutul si-si duce zilele in liniste, departe de ochii curiosilor. Actorul s-a casatorit in secret in urma cu peste un an cu o tanara pe nume Teodora, alaturi de care traia o poveste de dragoste de doi ani si jumatate, iar recent a devenit tatic, potrivit Cancan . Cum s-a fotografiat Lora. Fanii au avut parte de os surpriza de proportii din partea artistei. Lora, care recent a petrecut o vacanta de vis in Maldive, s-a afisat intr-o ipostaza nemaivazuta in fata fanilor sai de pe internet. Artista, care s-a retras de la Eurovision 2017, s-a lasat fotografiata de iubitul ei, Ionut Ghenu, cu o imensa coaja de pomelo pe cap. Imaginea nemaivazuta cu vedeta i-a uluit pe prietenii virtuali ai acesteia, care s-au grabit sa-i spuna ca o ia pe urmele fashion-editorului Iulia Albu, recunoscuta pentru extravaganta sa, noteaza Libertatea . Andrei Stefanescu, din trupa Alb Negru, este oficial tatic, dupa ce iubita lui a nascut un baietel sanatos tun. Evenimentul a avut loc sambata seara iar fericita veste a aflat-o chiar in timp ce sustinea un concert, pe scena! "Sunt fericit si binecuvantat ca am devenit tata, desi mai devreme decat era planuiam.....aseara in jurul orei 22.00 in timp ce eu eram pe scena, cantand, am primit vestea ca Antonia a nascut... un baiat de 3,200kg si 53 cm...totul a decurs relativ bine..iar acum atat Antonia cat si copilul se refac...si asteptam sa vina acasa", a spus, fericit, Andrei, citat de Cancan . Obrazul fin cu cheltuiala se tine, zice o vorba din popor! Azi-noapte, la Gala Oscar toate vedetele au stralucit in lumina reflectoarelor. Click! va prezinta cat a costat machiajul fiecarei vedete in parte. La cea de-a 89-a editie a premiilor Academiei Americane de Film, starurile au aratat extraordinar. Chiar daca majoritatea au trecut de prima tinerete, obrazul lor stralucea de sanatate si chipurile lor radiau. Iata-le secretele. Cu doar doua ore inainte sa-si faca aparitia pe covorul rosul, Cate Blanchett (47 de ani) a fost la salonul lui Jeanine Lobell, unde a lasat 715 dolari pentru a-i face machiajul de seara, relateaza Click