​Caru' cu vedete: Cel mai scandalos Oscar 2017! Actorul Casey Affleck, acuzat de viol; Cabral, experiente neplacute la medic; Ozana Barabancea a divortat de el dupa ce a aflat ca a inselat-o, iar acum i-a transmis un mesaj neasteptat fostului ei sot: "Iti cer iertare!"

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor principal a fost castigat in anul 2017 de Casey Affleck pentru rolul interpretat in filmul "Manchester by The Sea". Este a doua nominalizare din cariera actorului. Oscarul pentru cel mai bun actor intr-un rol principal a ajuns la cel mai controversat nominalizat al acestei editii a Premiilor Academiei Americane de Film. Casey Affleck, fratele mai mic al lui Ben Affleck, are la activ douaa acuzatii de viol, datand din 2010. La vremea respectiva, doua din actritele cu care Casey a lucrat la filmul experimental "I'm Still Here" l-au acuzat pe castigatorul premiului Oscar de hartuire sexuala. Una dintre actrite a declarat ca Casey s-a strecurat in patul ei in timp ce aceasta dormea, arata Click Cabral, experiente neplacute la medic. Preentatorul de televiziune si familia sa au avut parte de incidente nedorite la o clinica privata la care este abonat. Cabral este unul dintre cei mai simpatici prezentatori de televiziune din tara noastra. El va modera, impreuna cu Mihaela Radulescu, noul show de dans de la Pro Tv, "Uite cine danseaza". In plan personal, el este casatorit cu Andrea Ibacka. A mai fost insurat cu Luana Ibacka, cu care are un copil. Desi recunoaste ca nu-i place sa vorbeasca de rau, cabral s-a enervat dupa experientele neplacute pe care le-a avut la o clinica privata si a rabufnit, informeaza Libertatea Ozana Barabancea a postat un mesaj emotionant pe o retea de socializare, dupa ce a dat peste cateva fotografii cu fostul ei sot si copiii lor. Vedeta a gasit dupa 11 ani fotografiile facute in perioada in care ea inca mai era casatorita cu pianistul Sorin Terinte. Aceasta i-a transmis un mesaj emotionant fostului ei partener de viata. "Cea mai frumoasa surpriza, dragii mei. Dupa 11 ani, am gasit pozele de la turta Gloriei. Timpul le vede, le iubeste, le iarta pe toate! Dragul meu Sorin, iti cer iertare daca te-am suparat in viata asta, dar iti multumesc si te iubesc pentru ca mi-ai daruit cei mai frumosi si buni copii si ei sunt fericiti ca asa i-am educat! De aceea, viata e frumoasa definitiv", a scris Ozana Barabancea pe Facebook, potrivit Cancan S-au casatorit, insa petrec luna de miere separat. Sotul, dupa gratii la Jilava, Laurette, la munte cu fetita si fratele ei. Cei doi lasa impresia ca s-au resemnat cu aceasta situatie imposibila, iar omul de afaceri nu conteneste sa o rasfete pe mulatra din puscarie. Viata lui Laurette s-a schimbat la 180 de grade. Dupa scandalurile legate de custodia copilului si masina "furata" de fostul iubit, Mihai Stefan, se poate spune ca a aparut soarele si pe strada ei. E drept ca, cel putin deocmadata, soarele lui Laurette straluceste de la Jilava, in persoana lui Ciprian Nistor, inchis pentru evaziune fiscala, noteaza Click Oana Roman a facut de curand, in cadrul unei emisiuni TV, mai multe declaratii la care cu siguranta nimeni nu se astepta. Vedeta TV pare sa fi trait o adevarata drama, iar acum s-a hotarat sa dea cartile pe fata. Pentru ca de ceva timp pare sa treaca prin momente nu tocmai placute, Oana Roman a decis sa spuna totul in direct. In plus, ea a marturisit ca se simte mereu atacata, iar in fiecare zi a ajuns sa auda zvonuri minicinoase despre persoana sa. "Eu sunt singurul copil de politician care traieste dupa urma banilor castigati de mine. Traiesc din ce castig. Nu cred ca mai exista alt copil de politician asa. Mama sta intr-o chirie si mai nou a primit citatie ca trebuie sa elibereze. Tata sta intr-o casa simpla, relateaza Cancan