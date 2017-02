Caru' cu vedete: Andreea Marin "a fugit" din tara, dupa divortul de Tuncay Ozturk; Flavia de la "Neatza" este cea mai bine platita asistenta TV; Codin Maticiuc si-a expus "rusinea" in direct. Ce a povestit extrem de sincer despre bolile venerice

O asteapta o viata noua! Inainte sa semneze certificatul de divort, Andreea Marin a fugit in Israel, pentru a se reculege, dar si pentru a-si incarca bateriile. Timp de sapte zile, diva a vizitat obiective sacre, a facut sport si a navigat pe Marea Galileei. Sufleteste a facut-o de mult, insa legal, Andreea Marin (42 de ani) a reusit abia luni sa se desparta de medicul fizioterapeut Tuncay Ozturk (31 de ani), iar acum se pregateste sa ia viata de la cap. Momentan, diva prefera sa se focuseze pe cariera si pe sanatate. Asadar, pana cand o vom vedea pe sticla, din 6 martie, la PRO TV, in calitate de jurat al show-ului "Uite cine danseaza", Andreea si-a incarcat bateriile in Israel, noteaza Click In timp ce multe prezentatoare TV se intrec in contracte de imagine, care mai de care mai banoase, Flavia de la "Neatza" le ajunge din urma. Colega lui Razvan si Dani este cea mai platita asistenta TV de la noi. Flavia Mihasean nu este una dintre cele mai mediatizate asistente TV de la noi, insa cu toate acestea a ajuns sa fie cel mai bine remunerata. Dat fiind faptul ca de-a lungul timpului a avut grija de imaginea ei si nu s-a asociat cu niciun scandal mediatic, Flavia a ajuns sa fie contactata de diverse brand-uri pentru a le promova produsele. Chiar daca alte colege de breasla mai accepta ideea de barter (n.r. promovare in schimbul produselor), tanara este adepta doar a contractelor pe bani. Conform surselor noastre o postare pe pagina ei de facebook incepe de undeva de la 300 de euro si poate creste pana la 1000, scrie Libertatea In aceasta seara, Codin Maticiuc a fost prezent in emisiunea moderata de catre Dan Capatos, acolo unde alaturi de Oana Roman sau Ovidiu Lipan Tandarica a fost cat se poate de sincer, atunci cand au jucat in direct un joc numit "Taci si inghite". In respectiva emsiune, Codin Maticiuc a fost cat se poate de sincer si a raspuns la intrebari din viata sa intima, dand cartile pe fata. La un moment dat el a decis sa vorbeasca despre ceea ce-n popor poarta denumirea de "boli rusinoase", cand a fost intrebat despre bolile venerice, recunoscand ca s-a ales cu mai multe, dupa anumite relatii amoroase. "Patronul unui trust mi-a zis asa. As fi platit mult sa scap de porecla", noteaza Cancan Chiar daca duminica seara toata lumea era cu ochii pe gala decernarii premiilor Oscar, comentau tinutele si aparitiile inedite ale vedetelor sau se amuzau copios pe seama lor, un alt eveniment, poate la fel de important, avea loc la Casa Alba. Melania Trump a fost gazda primului bal formal de la Casa Alba. Cu toate ca gurile rautacioase sustineau faptul ca Melania nu isi ia in serios atributiile si rolul de Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, de aceasta data ea a demonstrat ca se conformeaza cu acestea. Melania Trump a fost gazda primului bal oficial de la Casa Alba, in cadrul Balului Guvernatorilor, primul eveniment social al anului. Chiar daca Prima Doamna a incercat sa lase deoparte subiectele ce au legatura cu politica, se pare ca ea si sotul ei, Donald Trump, presedintele Americii, nu au avut o comunicare atat de eficienta, conform Click Dupa o colaborare de 25 de ani, ii simte si acum lipsa. Viata lui Vasile Muraru, la trei ani de la moartea lui Nae Lazarescu, a continuat tot pe scena, unde insa a ales de data aceasta sa faca un cuplu mixt, cu o actrita! Au fost tot timpul perceputi ca un cuplu de neclatinat. Nu mai putin de 25 de ani, au smuls ropote de aplauze si si-au jucat rolurile cu sali arhipline. Moartea insa i-a despartit intr-o zi de decembrie, 2013. Vasile Muraru si-a plans colegul si prietenul, iar disparitia lui Nae Lazarescu a fost o lovitura crunta pentru el. Viata insa merge inainte, chiar daca si acum ii simte lipsa. Vasile Muraru a continuat sa faca ceea ce stia ce-l mai bine. Asta pentru ca actorul nu a putut sta departe de scena, potrivit Libertatea