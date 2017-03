Caru' cu vedete: Vasile Turcu a incercat sa se sinucida din dragoste? Cine e iubita de 30 de ani; Vica Blochina l-a dat in judecata pe Victoras Micula fiindca a facut-o "curva" si "batrana"; Cum a ajuns Delia cu vanatai

Din 6 martie, incepe la Pro TV "Uite cine danseaza!", show-ul care aduce perechi de dansatori inedite, intr-o competitie live! 12 vedete sunt gata sa faca spectacol impreuna cu 12 dansatori profesionisti, pregatiti sa aduca in fiecare editie coregrafii uimitoare, energie, umor si foarte multa distractie! Click! iti spune cine sunt coregrafii si cateva din secretele lor. Repetitiile au inceput deja si, daca pentru vedete e extrem de solicitant programul si faptul ca invata miscari de dans noi in fiecare zi, pentru coregrafi reprezinta o adevarata provocare sa-si invete partenerii stiluri noi de dans si impreuna sa creeze momente extraordinare pentru a rezista cat mai mult timp in competitie, noteaza Click Delia a patit un mic accident in timpul repetitiilor pentru mega-showul "Psihedelia", de la Sala Palatului! Solista s-a ales pe sold cu niste vanatai de toata frumusetea! Artista s-a impiedicat si s-a lovit in timp ce exersa figurile de dans pentru primul spectacol care va avea loc pe data de 4 martie. Delia s-a dus la oglinda sa vada cat de rau arata zona lovita si a facut si o poza, aratandu-le ce a patit si prietenilor virtuali. "Psihedelia. Doare. 4,5,6 martie. Sala Palatului" a spus ea, aratandu-le ca munca de artist nu este nici ea lipsita, uneori, de mici accidente. Fanii i-au urat repede insanatosire grabnica, potrivit Cancan Vica Blochina l-a dat in judecata pe Victoras Micula dupa ce, anul trecut, cei doi au fost protagonistii unui scandal ca la usa cortului. Prietenia lor la catarama s-a transformat in circ in momentul in care fiul milionarului oradean Viorel Micula a inceput sa prolifereze injurii si jigniri la adresa blondei. "Curva", "amanta declarata", "mi-am batut joc de ea", "nici Piturca n-o mai ia, si el are 60 de ani", imi bag, imi fac, imi dreg au fost vorbele care i-au picat atat de greu la stomac Vicai Blochina incat lituanianca a decis sa-si caute dreptatea in instanta, relateaza Libertatea Cu doar cateva zile inainte de marea premiera "2K1", quiz show-ul matrimonial care va debuta cu o editie speciala, sambata (4 martie), la Antena 1, Mirela Boureanu face un anunt-bomba. Prezentatoarea si-a luat un ajutor de nadejde, in persoana sexy ispitei Robert, de la "Insula iubirii". Nu se pricepe doar la frant inimi, ci este si un maestru al cuvintelor! Robert, ispita de la "Insula Iubirii", va reveni in televiziune intr-un nou proiect, care este o surpriza si pentru veterana Mirela Boureanu Vaida, informeaza Click ostul actionar al lui Dinamo, Vasile Turcu, a fost internat de urgenta la Spitalul de urgenta Floreasca, in stare grava, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida. In contextul in care Vasile Turcu a incercat sa-si puna capat zilelor, tot mai multe voci din anturajul lui spun ca viata lui privata era tot mai complicata. Iubirea paralela pe care fostul actionar dinamovist o traia cu Gabriela, o tanara de 30 de ani i-ar cam fi pus capac, anunta Libertatea