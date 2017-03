Caru' cu Vedete: Cea mai noua aroganta a lui Florin Salam. Prosoape fara numar!; Am aflat unde a "disparut" jurnalista pe care Basescu a numit-o "tiganca imputita". I-a facut un copil in secret celebrului milionar!; Cat alcool bea pe zi Regina Marii Britanii

In acest weekeend, Bianca Dragusanu si-a dat intalnire cu clientele ei la targul de nunti de la Romexpo. Blonda nu a venit doar sa-si expuna rochiile de mireasa si de seara, ci le ofera consiliere clientelor. Vineri, Bianca Dragusanu le-a lasat cu gura cascata pe viitoarele mirese. Bianca nu doar prezinta rochiile de mireasa realizate la atelierul ei, dar le da si sfaturi viitoarelor mirese pentru a arata impecabil in marea zi. "Trebuie sa iti pui neaparat tocuri inalte si sa te bronzezi putin", i-a spus Dragusanu unei tinere care proba una dintre rochiile ei de mireasa. Si cum majoritatea modelelor sunt realizate pe dimensiunile Biancai, multe dintre tinere se confrunta cu probleme la zona bustului. Dragusanu vine imediat cu o solutie, sfatuindu-le sa nu mai modifice rochia, ci sa-si imbunatateasca ele formele."Marea majoritate a rochiilor trebuie modificate, dar eu le sfatuiesc cu darul de la nunta sa-si faca imbunatatiri. Stii ce zic. Sau sa-l ceara anticipat", ne-a spus Bianca. Mai in gluma, mai in serios, tinerele chiar se gandesc sa treaca pe la cabinetul medicului estetician. Asa a fost si viitoarea mireasa care i-a cerut mai multe sfaturi Biancai, legate de operatia de implant mamar, scrie Libertatea Mihai si Iulia Albu au divortat in urma cu patru ani, dar tot nu au ingropat securea razboiului. De data aceasta, ei se dueleaza pe programul de vizita al micutei Mikaela. Mihai sustine ca nu-si vede fata conform vechii lor intelegeri si ca Iulia ii da copilul doar cand i se nazare ei. Prin urmare, designerul de incaltaminte si-a cautat dreptatea in instanta. Mihai este foarte atasat de Mikaela (7 ani), si face orice ca sa o vada in fiecare zi: "Am ajuns sa ma duc, in fiecare dimineata, la scoala, cate zece secunde, ca sa imi vad fiica. Ii fac cu mana sau ma duc sa o intreb daca este bine si plec. Weekend-ul acesta am stat cu ea trei zile. Sambata am fost la un loc de joaca, am citit impreuna Biblia pentru copii, duminica am fost prin parc si prin mall, a fost foarte frumos", a declarat Mihai Albu, ieri, pentru Click! Designerul de incaltaminte o acuza pe Iulia, jurata la "Bravo, ai stil" (Kanal D), ca nu respecta programul de vizita pe care l-au stabilit de comun acord, acum patru aniAndreea Pana, jurnalista devenita celebra dupa ce Traian Basescu a numit-o "tiganca imputita" si i-a confiscat telefonul, in perioada in care acesta era presedintele Romaniei, a nascut in secret. Tatal copilului este nimeni altul decat milionarul Costica Constanda. CanCan scrie ca i-a surprins pe afaceristul Constanda si pe Andreea Pana in parc, in timp ce isi plimbau copilul. Cei doi au o relatie de mai mult timp, dar au evitat sa se afiseze in public, mai ales ca milionarul era insurat. Costica Constanda si Andreea Pana s-au comportat, la iesirea in parc, ca orice cuplu obisnuit, care are si un copil, ambii fiind cat se poate de naturali. La un moment dat Constanda a si zambit, in timp ce discuta cu Andreea Pana. Constanda a demonstrat, pe parcursul iesirii, ca este un tata model, el fiind cel care a plimbat caruciorul in care se afla copilul cuplului. Iar caruciorul, avand in vedere ca tatal bebelusului este milionar, nu putea fi decat unul de fite, marca Stokke, adica adevaratul "Mercedes" al carucioarelor.Ai nevoie de ficat bun sa-i faci fata!La 90 de ani, Regina Marii Britanii se poate lauda cu o sanatate de fier. Dupa 60 de ani de domnie, Elisabeta a II-a e in mare forma si onoreaza toate obligatiile publice. Gurile rele spun ca "de vina" ar fi nivelul constant de alcool consumat in fiecare zi. Se pare ca nici la 90 de ani, Elisabeta a II-a n-a renuntat la vreunul din paharelele zilnice. Asadar, mare amatoare de gin, regina bea in fiecare zi, inainte de masa de pranz, un pahar de gin cu Dubonnet, un vermut, garnisit cu lamaie si gheata. La masa, monarhul se delecteaza cu un pahar de vin. Ai putea crede ca asta e tot. Ei bine, nu! Seara, regina savureaza un Martini sec si, inainte de culcare, sarbatoreste ziua ce-a trecut cu o cupa de sampanie. Adaugati la acest cocktail zilnic alcoolul oferit la dineurile la care participa, si o sa ajungeti la un consum de cel putin 42 de unitati de alcool pe saptamana pentru cel mai important om din Marea Britanie. Si totusi, asta nu reprezinta decat jumatate din ceea ce obisnuia sa consume mama ei, o mare iubitoare de gin, relateaza Click Transpiratia l-a facut pe Florin Salam sa abandoneze servetelele. Isi comanda cate 100 de prosoape odata, iar operatiunea se repeta destul de des. Florin Salam a inventat moda de vestiar in randul cantaretilor. Ca se afla la nunti ori in hoteluri de 5 stele, manelistul presteaza precum boxeorii, canta cu prosoape in jurul gatului. Satul de tot fie tinta de bascaliei in bransa sa pentru ca, pana de curand, pricipala indeletnicire a unui angajat al sau era sa-i dea la mana servetele in timp ce canta, manelistul a gasit solutia. Face comenzi de cate o suta de prosoape de la o firma de textile. Pentru ca transpiratia i-a dat mereu de furca (asudeaza sever in timp ce canta), cei din trupa lui Salam nu uita niciodata sacul cu prosoape din microbuzul plin cu boxe al solistului, iar, atunci cand pleaca pe calea aerului, o geanta este rezervata pretioaselor stergare, facute pe comanda cu initialele sale brodate, anunta Libertatea