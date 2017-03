​Caru' cu vedete: Gestul extrem al Deliei la concertul de la Sala Palatului; Mihai Bendeac a facut dezvaluiri din viata intima; Mihaela Radulescu, imagine incendiara: s-a pozat fara sutien

In ultimii ani, Delia doreste sa fie cat mai surprinzatoare la concerte. Pe 4 martie, in cadrul spectacolului "PsiheDelia", artista si-a fortat limitele si aproape ca si-a riscat viata pentru a realiza un moment palpitant. Spre sfarsitul concertului, Delia a dat serioae emotii spectatorilor. A vrut sa le arate tuturor ca nu este doar i simpla cantareata si cu siguranta a reusit. Ea a fost urcata la cativa metri deasupra scenei in timp ce canta piesa "Da, mama (sunt beata)", si cand nimeni nu se astepta, a parut ca a plonjat in gol de la acea inaltime. Imediat cand a parut ca se arunca, niste lumini orbitoare au acoperit momentul, dand si mai multe emotii fanilor care au tipat, dar de aceasta data speriati, noteaza Click . Nicki Minaj stie mereu cum sa iasa in evidenta, daca nu face scandal, apeleaza la trucuri vestimentare. Artista a atras toate privirile la un eveniment de moda la Paris, Franta, unde si-a facut aparitia intr-un sacou extrem de decoltat, lasandu-si un san intentionat complet pe afara. Celebra cantareata a avut o aparitie de-a dreptul socanta la Saptamana Modei de la Paris, ducand extravaganta la un al nivel. In timpul prezentarii colectiei Haider Ackermann de toamna/iarna, ea aparut in public, imbracata intr-o pereche de pantaloni scurti de piele si un sacou negru, cambrat, extrem de decoltat, lasandu-si intentionat sanul stang pe afara, relateaza Libertatea . Mihai Bendeac nu a avut prea mult noroc in dragoste pana acum, desi a cunoscut diverse femei, se pare ca nici una nu a reusit sa-I ajunga la inima. In schimb artistul se poate lauda cu un numar impresionant de domnisoare care au trecut prin patul lui. Intr-un moment din culise de la "IUmor", Mihai Bendeac a povestit despre o aventura sexuala nereusita. Cheloo a intervenit si a vorbit despre viata intima a actorului: "Bendeac le stie pe toate, caci el s-a culcat cu cel putin 50.000 de femei in aceasta viata". Atunci, comediantul a tinut sa intervina: "Nu, nu. 250". Mihai Bendeac a reusit sa lase din nou pe toata lumea cu gura cascata. Actorul a facut o serie de marturisiri cutremuratoare despre perioada in care a trecut printr-o depresie crunta, gandindu-se foarte serios inclusiv la sinucidere, scrie Cancan Vestea ca Madalina Ghenea este insarcinata si ca va naste in luna aprilie o fetita i-a inundat contul de socializare vedetei. Printre mesajele de felicitare, vedeta a gasit si comentarii mai putin prietenoase care au facut-o sa reactioneze si sa le atraga atentia asa-zisilor fani ai sai ca sar calul dandu-si cu parerea despre viata ei sentimentala. Madalina Ghenea si matei Stratan vor deveni curand parinti si sunt in culmea fericirii. Vedeta a povestit despre sarcina ei in doua publicatii, una din Romania si cea de-a doua din Italia, tara care a adoptat-o pe frumoasa actrita. La scurt timp dupa ce s-a aflat aceasta veste bomba, conturile de socializare ale vedetei au fost luate cu asalt de cei care au vrut sa o felicite pentru sarcina si sa-i ureze sanatate, dar printre ei s-au strecurat si persoane care au lasat comentarii rautacioase, anunta Click . Mihaela Radulescu s-a pozat fara sutien si a publicat imaginea pe contul ei de Facebook. Reactiile au inceput sa curga imediat dupa postare. "Ma stiti deja - imi asum tot ce fac si, mai ales, cine sunt cu adevarat. Sufar de drag de libertate, de o excesiva pofta de viata si de reusita in tot ce fac. Stiu, de-aia va sunt nesuferita unora. Da' am cam invatat toti de pe-aici ca atunci cand te acapareaza grija altuia, esti mai putin fericit, mai putin atent la tine, la nevoile tale... Traiti-va viata cum vreti voi, nu va dau sfaturi. Doar zic - e mai misto sa traiesti in bucurie, relaxare si concentrare pe ce te face sa stralucesti. Duminica frumoasa!", a scris Mihaela Radulescu pe Facebook, citata de Cancan