​Caru' cu vedete: Mihaela Radulescu, acida cu Andreea Marin; Cine este Alex Florea, castigatorul selectiei Eurovision; Lora spune de ce s-a retras de la Eurovision

. Maria Ciobanu a trait o poveste de dragoste cu nabadai cu Ion Dolanescu. Rodul iubirii lor a fost Ionut Dolanescu. Putini stiu insa ca pe Ionut nu l-a chemat de la inceput ca pe tatal lui in acte. Maria Ciobanu (79 ani) si Ion Dolanescu au avut o relatie frumoasa timp de patru ani, in ciuda faptului ca fiecare era casatorit cu altcineva. Ion Dolanescu si-a trecut fiul pe numele sau, dar timp de 30 de ani nu a mai vorbit cu Maria Ciobanu. Abia in 2004 Ionut a reusit sa-si convinga parintii sa mai urce impreuna pe scena, noteaza Click . "Acum ca s-a terminat concursul, imi permit si eu sa va spun de ce m-am retras dupa auditii. Lasand la o parte tot ce s-a speculat, la mine e simplu. La un moment dat, am fost si eu jurat. Respect aceasta postura. Ii respect pe domnii Adrian Romcescu si Andrei Tudor. Parerea lor a contat foarte mult pentru mine. Eu am vrut sa vad daca eu pot fi ceea ce cauta ei pentru acest an. Din comentariile lor, eu mi-am dat seama ca ei considera piesa ca fiind potrivita ca hit de radio, dar pentru concursul Eurovision ei au o alta viziune asupra melodiei. Le-am multumit pentru atentie si am plecat acasa. Pana la urma juriul este in concurs si pentru a influenta parerile oamenilor, adica noi suntem aici sa va spunem ce credem noi ca este mai bine", a spus Lora la ProFm, despre retragerea de la Eurovision 2017, citata de Libertatea Cunoscutul playboy Bogdan Vladau, renunta la burlacie! El se va casatori cu aleasa inimii sale, fotomodelul Gina Ghirila si isi doresc copii! Imediat dupa cununie, mirii vor pleca din tara, asa ca petrecerea va avea loc, probabil anul viitor! "Pai...e timpul sa am si eu un copil. Maruta, tu ai doi nu-i asa? I-a spus zambind, Vladau, realizatorului emisiunii TV unde a venit alaturi de logodnica lui ca sa vorbeasca despre casatorie. Vladau a povestit ca este impreuna cu Gina de trei ani. "Ne-am cunoscut la o petrecere, ne-am vazut de cateva ori mi-a placut foarte mult sufletul lui minunat, chiar daca suna ca un cliseu. Eu am pozat si el a frecventat aceasta petrecere" a povestit Gina momentul cand l-a intalnit pe Bogdan, potrivit Cancan . Castigatorul Eurovision Romania a avut un profesor bun. Alex Florea a inceput sa cante in adolescenta, sub indrumarea lui Mihai Traistariu, si el concurent in lupta pentru Kiev. Celebrul artist l-a indreptat pe castigator catre o scoala de muzica si apoi catre festivaluri. In prezent, Alex urmeaza masterul la Facultateai de Arte, Sectia Teatru a Universitatii Ovidius Constanta. A cantat la X Factor in 2014, iar in 2015 s-a inscris si la Vocea Romaniei. Eurovision 2017 va avea loc la Kiev, iar reprezentantii tarii noastre va concura in prima parte a celei de-a doua semifinale, anunta Click Diva de la Monado a prezentat-o pe Andreea Marin drept membra a juriului: "Nu credeam ca o sa spun asta, dar: doamnelor si domnilor... Andreea Marin". Apoi, Mihaela Radulescu a intrebat-o ce parere are despre prestatia unui concurent: "Cum ti s-a parut, Andreea? Hai ca trebuie sa vorbim, nu avem ce face". Replica ei a fost: "Draga, eu nu am nicio problema. Sunt o doamna". La un moment dat, Andreea Marin a vrut sa faca o completare, iar prezantoarea TV i-a zis: "Stai jos, este randul lui Mihai. Fii profesionista! Eu sunt vocea producatorilor aici". Zana surprizelor a replicat: "Te las sa crezi asta", informeaza dcnews.ro