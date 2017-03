Caru' cu vedete: Ce facea Stefan Banica in timp ce fostele neveste "se intepau" la Pro TV; Alina Chivulescu se plange ca-i este din ce in ce mai greu sa nu se ingrase; Logodnica afaceristului a asistat inmarmurita la intreaga scena. Prietenul Elenei Udrea, sarut pe gura cu fata de pe trotuar

. Internetul a sarit in aer luni seara (6 martie), in timpul emisiunii "Uite cine danseaza", difuzata de PRO TV de la ora 20.30, pentru ca telespectatorii simteau nevoia sa comenteze pe retelele de socializare razboiul divelor din platou. Prezentatoarea Mihaela Radulescu si jurata Andreea Marin au fost in garda toata emisiunea, si-au aruncat sageti, replici acide, tachinari, de parca acolo era ring de box, nu ring de dans. Daca a fost strategie de marketing sau pur si simplu ura innabusita nu vom afla cu certitudine niciodata, insa cert e ca spectacolul si audienta au sporit datorita acestui meci. Cu siguranta, gandul telespectatorilor s-a indreptat si catre Stefan Banica, barbatul care a facut posibila rivalitatea dintre cele Mihaela Radulescu si Andreea Marin. Pentru ca ambele au fost, la un moment dat, femeile lui. Cu Mihaela, solistul a fost casatorit in perioada 1994-1999. In 2007, Andreea Marin i-a devenit sotie cu acte, pana in ianuarie 2013, cand au anuntat divortul pe Facebook, potrivit Click A avut mai tot timpul o silueta trasa ca prin inel. Ajunsa la varsta de 42 de ani, Alina Chivulescu se plange acum de faptul ca trebuie sa aiba o grija si mai mare de fizicul sau. S-au dus se pare vremurile in care Bela din "La bloc" se lauda ca poate manca orice, fara sa se ingrase. In prezent, Alinei Chivulescu ii este din ce in ce mai greu sa-si pastreze silueta de adolescenta. La cei 42 de ani, actrita arata inca foarte bine si nu pare sa aiba vreo problema cu greutatea. Data fiind insa varsta sa, au inceput si pentru ea temerile. "Imi este din ce in ce mai greu. Dar am acceptat lupta, cat pot s-o duc, o duc", a declarat aceasta pentru Libertatea, referindu-se la felul in care incearca sa-si mentina silueta. Alina se considera insa o norocoasa, dintr-un anume punct de vedere. Mai precis, ei ii place foarte mult sa alerge, lucru care o ajuta sa ramana in forma si sa mai poata scapa, pe ici pe colo, in cate o pizza hipercalorica, conform Libertatea Afaceristul Roland Roventa, prieten al Elenei Udrea, a fost protagonistul unor scene incredibile in fata clubului Loft din Capitala. Cancan l-a fotografiat pe Roland Roventa, afacerist din Pitesti si prieten cu Elena Udrea, in timp ce saruta o blonda aflata pe trotuarul din fata clubului LOFT din Capitala. Nimic neobisnuit pana acum, numai ca totul s-a petrecut in fata logodnicei afaceristului, care a asistat inmarmurita la sarut! Cu toate ca s-a pupat pe gura cu blonda de pe trotuar, Roland Roventa a plecat de la LOFT cu logodnica lui Bianca. Intamplarea pare sa nu o fi deranjat pe aceasta, deoarece noi nu i-am surprins in vreo cearta pe cei doi. De altfel, blonda de pe trotuar, care s-a sarutat cu Roventa, si logodnica afaceristului par foarte bune prietene, Bianca strangand-o in brate, la un moment dat, pe blonda. Atmosfera in acel grup a fost una foarte voioasa in "noaptea sarutului" si, cine stie, poate chiar entuziasmul de moment i-a determinat pe Roland Roventa si pe blonda sa incheie petrecerea in stil mare, scrie Cancan . Cel mai asteptat duel pentru audiente a fost castigat, luni seara, de Pro TV. Editia de debut a emisiunii "Uite cine danseaza!" a fost peste "Chefi la cutite" (Antena 1). La asta au contribuit si divele rivale Mihaela Radulescu si Andreea Marin, care au confundat ringul de dans cu ringul de box. Forfota mare luni, la studiourile de la Buftea, inca de la pranz, desi emisiunea era anuntata de la 20.30. Noi am ajuns in platou la ora 20.00, iar pregatirile erau in toi. Mihaela Radulescu si Cabral, prezentatorii show-ului "Uite cine danseaza!", dar si juratii Andreea Marin, Gigi Caciuleanu, Florin Calinescu si Mihai Petre, repetau intrarea in regim de live. Iar inainte de asta, Mihaela Radulescu (47 de ani) si Andreea Marin (42 de ani) au avut timp de o mica discutie intre patru ochi, dar si de cateva poze chiar in platou. Pareau relaxate si vorbeau aproape gura in gura, semn ca nu doreau sa fie auzite. Ei bine, totul s-a schimbat intre ele in momentul in care s-a strigat "Motor, actiune!", potrivit Click Ciara, considerata una dintre cele mai bune voci din showbiz-ul american si castigatoare a unui premiu Grammy, va deveni in curand mamica pentru a doua oara. Artista a imortalizat ultimele zile de sarcina, intr-un pictorial pentru revista Harper's Bazaar, in care isi arata burtica imensa si apare in sanii goi. Cantareata, in varsta de 31 ani, traieste unul dintre cele mai fericite momente din viata ei. Diva urmeaza sa devina mama pentru a doua oara, insa pentru prima data alaturi de sotul ei, fotbalistul Russell Wilson, cu care s-a casatorit in vara anuluit trecut. Cu doar cateva zile inainte de sarcina, Ciara a fost de acord sa apara in paginile revistei Harper¬s Bazaar, pentru care a realizat un pictorial indraznet, in care este surprinsa aproape goala, avand pe ea doar o pereche de blugi. Aceasta isi afiseaza mandra burtica de gravida, in timp ce-si acopera cu un brat sanii, noteaza Libertatea