Caru' cu vedete: Cuplul-soc din urma cu 10 ani s-a reunit; Andreea Marin, facuta praf de fani dupa "Uite cine danseaza"; Iulia Albu a varsat lacrimi amare la TV! Ce i s-a intamplat in direct

Pe vremea cand Cove era asistentul Andreei Marin la "Surprize, Surprize", Oana Zavoranu ii era colega la TVR, acolo unde avea o emisiune, pe postul 2 al televiziunii publice. S-au intalnit in liftul institutiei si de acolo lucrurile s-au precipitat incetul cu incetul. Dupa mai bine de 10 ani de cand s-au aventurat intr-o relatie furtunoasa, Oana si Cove au stat fata in fata in emisiunea pe care acesta o prezinta la Pro TV alaturi de Adela Popescu, "Vorbeste lumea". Desi invitata alaturi de partenerul ei din show-ul "Uite cine danseaza" sa vorbeasca despre prestatia ei in emisiune, Zavoranca a facut cateva dezvaluiri de-a dreptul picante din legatura de multi nestiuta si apusa de mai bine de 10 ani, informeaza Click Razboiul dintre Vica Blochina si Victoras, fiul milionarului oradean Viorel Micula, cunoaste, de astazi, o alta etapa. Lituanianca i-a facut tanarului de bani gata plangere penala pentru hartuire si amenintare pe care a depus-o, cu tot cu o gramada de probe, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4. Acest demers vine in contextul in care Vica ii cere in instanta fiul omului de afaceri nu mai putin de 500.000 de euro pentru ca i-a incalcat onoarea si demnitatea. Vica Blochina a revenit astazi cu detalii despre situatia care a adus-o in pragul disperarii. Lituanianca a marturisit ca nu duce un razboi doar pentru ea. "Am solicitat suma de 500.000 Euro considerand ca in acest fel se vor stopa pentru viitor astfel de practici imorale. Oricum nici o suma de bani nu poate fi suficienta pentru a acoperi suferinta unei persoane atunci cand este jignita public intr-un mod foarte dur", a declarat Vica, citata de Libertatea Ilie Nastase nu a fost doar un senzational tenismen, unul dintre cei mai buni din istorie, ci si un recunoscut donjuan. Inca din perioada in care cucerea titluri de Grand Slam si isi punea definitiv amprenta asupra tenisului, Ilie s-a remarcat ca un mare cuceritor, sarmul sau si aspectul fizic foarte placut fiind unele dintre secretele succesului sau enorm la femei. Ilie Nastase chiar marturisea, in urma cu mai multi ani, la lansarea, la Londra, a autobiografiei sale "Mr. Nastase", ca a facut dragoste cu nu mai putin de 2.500 de femei! Ei bine, cu toate ca arata foarte bine pentru varsta lui, Ilie Nastase urmand sa implineasca in luna iulie a acestui an 71 de ani, legendei tenisului i s-a intamplat zilele acestea un lucru care nu s-ar fi petrecut in tineretea sa, potrivit Cancan Revenirea "pe sticla" a Andreei Marin intr-o emisiune de divertisment programata la ora de varf, la concurenta cu una dintre cele mai de succes show-uri de la Antena 1 a fost de bun augur pentru Pro TV, dar mai putin fasta pentru fosta Zana a surprizelor. Emisiunea "Uite cine danseaza", cu Andreea Marin in juriu si eterna ei rivala Mihaela Radulescu pe post de prezentatoare, a lasat in urma "Chefi la cutite", de la Antena 1. Divele transmisiunilor directe au reusit ceea ce parea greu de crezut in urma cu numai doua saptamani, cand bucatarii de la postul de televiziune concurent maturau pe jos cu masterchefii de la ProTv, noteaza Click. Iulia Albu a varsat lacrimi amare in editia de miercuri a emisiunii "Bravo, ai stil". Daca la inceput colegii nu au crezut-o, dupa ce au realizat ce i se intampla au sarit repede sa o consoleze. Iulia Albu a avut parte de un moment extrem de emotionant in cadrul editiei de miercuri a emisiunii "Bravi, ai stil". Criticul de moda a izbucnit in lacrimi, miscata de tinuta cu care si-a facut aparitia una dintre concurente si care i-a amintit de matusa ei. Fosta sotie a lui Mihai Albu a izbucnit in lacrimi, iar Ilinca Vandici si Raluca Badulescu au sarit sa o consoleze repede. "Iulia plange", a spus impresionata Raluca Badulescu si a mers sa o consoleze. "Nu e robot!", a glumit Razvan, in timp ce incerca sa o inveseleasca pe Iulia, relateaza Cancan