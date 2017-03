Caru' cu vedete: Cum se pregateste Andreea Marin de lupta cu Mihaela Radulescu; Carmen Tanase a ramas fara fiul ei, dar cu o turma de animale. Viata nestiuta a actritei; Cu cine a inlocuit-o fostul sot pe Dana Savuica. Omul de afaceri si-a refacut viata, iar noi avem detalii

Viata noua, emisiune noua, trup asemenea! Andreea Marin s-a restartat complet dupa divort, iar acum e de nerecunoscut. Si pentru ca lunea trecuta, in prima editie a emisiunii "Uite cine danseaza!", a trebuit sa pareze din greu loviturile Mihaelei Radulescu, iata ca "Zana" si-a pus manusile de box in mana si s-a apucat serios de antrenament. Pro TV a reusit ceea ce si-a propus. Sa aduca in aceeasi emisiune cele mai titrate prezentatoare TV din Romania, care se iubesc, de ani buni, precum soarecele si pisica. Asa cum era de asteptat, jurata Andreea Marin (42 de ani) si prezentatoarea show-ului, Mihaela Radulescu (47 de ani), s-au impuns non-stop, insa trebuie sa recunoastem ca razboiul declaratiilor a fost lansat de Mihaela, potrivit Click Carmen Tanase are o problema: nu stie cum sa impace toti cainii si pisicile din curtea sa. Asta dupa ce actrita a ramas fara fiul sau, care a plecat definitiv sa faca Regie peste hotare. Actoria ii ocupa cam tot timpul. Filmeaza, mai nou intr-un serial romanesc, primul realizat cu telefonul mobil , e prezenta pe scena, in rolurile de la teatru, iar acum pregateste un nou proiect. Cam asta face Carmen Tanase, de-a lungul unei zile. Nici acasa, actrita nu are timp prea mult pentru odihna. Asta pentru ca odata ce ajunge la domiciliul sau, are de hranit si de impacat o gramada de suflete. Mai precis, ceva animalute, o parte dintre ele lasate in grija de fiul sau, iar altele care-i apartin. De ceva timp, Tudor, baiatul actritei cu Victor Parhon, fost critic de teatru, care a decedat in urma cu 16 ani, a ales sa-si incerce norocul peste hotare. Carmen Tanase a ramas singura, in casa acestuia, scrie Libertatea Dana Savuica si Razvan Stanciu au divortat in toamna anului 2015. Fosta prezentatoare TV a pus punct dupa 22 de ani de mariaj. Dupa divort, Razvan Stanciu a incercat sa-si refaca viata pana a reusit. Dana Savuica si Razvan Stanciu au surprins o tara intreaga atunci cand au decis sa mearga pe drumuri separate. Cei doi au dat cu piciorul unei relatii longevive, insa au ramas in relatii cordiale, doar au impreuna o fiica de 23 de ani, Julie, prezentandu-se de comun acord la notar. A trecut peste un an de la divort, iar Razvan Stanciu si-a regasit linistea in bratele unei satene care pare mult mai tanara decat el. In imaginile primite pe cunoscuta adresa pont@cancan.ro se poate observa ca cei doi sunt extrem de apropiati, iar Razvan Stanciu este mandru de cucerirea lui si nici nu e de mirare avand in vedere ca tanara arata foarte bine, noteaza Cancan E foarte posibil sa n-o fi observat pana acum, insa Rebecca Deacon apare in majoritatea imaginilor de la actiunile publice ale lui Kate Middleton, pentru ca este persoana in care ducesa are cea mai mare incredere. Asistenta personala a lui Kate si-a dat insa demisia de curand. Kate Middleton are la dispozitie cateva luni pentru a gasi inlocuitorul perfect pentru asistenta ei personala. Rebecca Deacon (34 de ani) este asistenta ducesei de Cambridge din 2012. Cea careia i s-a spus tot timpul Becca a avut in grija agenda publica si privata a sotiei printului William. Palatul Kensington a confirmat informatia conform careia Becca Deacon si-a dat demisia si urmeaza sa-si paraseasca postul in vara, dupa ce a fost timp de zece ani in slujba familiei regale. Tanara a fost remarcata de William si Harry in 2007, pe vremea cand era asistenta producatorilor "Concertului pentru Diana", organizat la zece ani de la moartea printesei inimilor, potrivit Click Rebrenduirea show-ului pacatos in care si-a consacrat lipsa de inhibitii a lovit-o unde o doare mai tare pe Daniela Crudu, care nu prea-si mai poate expune "marfa" in galantar. Noile reguli o cer imbracata, iar brunetei ii este tot mai greu sa se muleze pe cererile sefilor ei. Sanii, picioarele, talia, posteriorul - si lista poate continua - cantaresc greu tare in CV-ul Danielei Crudu. Nu s-a remarcat nici prin voce, nici prin vreun talent artistic sau cultural deosebit, ci, in mod specific, prin lipsa totala de inhibitii. S-a prezentat in cele mai sumare tinute in platoul emisiunilor din care a facut parte, s-a lasat filmata din toate unghiurile si n-a avut nicio problema sa mai scape cate un san la vedere. Ei, dar astea toate nu sunt noutati pentru nimeni, scrie Libertatea