Caru' cu Vedete: Irinel Columbeanu si-a facut aparitia in public dupa o pauza destul de mare. Cu ochii in decolteuri!; Ilie Nastase le da fetelor sale o pensie alimentara uriasa; Detalii de ultima ora din celula fostului politist! Cioaca si-a facut "brigada" in penitenciar si...

Actorul Mihai Rait, cel care il joaca pe Dorel din indragitul serial "Las Fierbinti" s-a asezat la casa lui cu o bunaciune. Dupa despartirea de DJ Harra, "Prostul satului" s-a indragostit de Ana Maria, blonda care ii va deveni si sotie. Barbatul incearca sa petreaca cat mai mult timp cu iubita lui, acordandu-i toata atentia din lume, CanCan i-a filmat in timp ce mergeau la o cafenea in zona Floreasca. Dupa aproximativ treizeci de minute in care s-au plimbat prin zona, intr-un sfarsit au gasit locatia si s-au relaxat la terasa. Totodata, carismaticul Dorel din "Las Fierbinti" pare sa fie cat se poate de implinit sentimental de cand o are pe Ana Maria alaturi. Chiar daca rolul sau din serial e cel de "prostul satului", realitatea e cu totul alta. Mihai Rait este de fapt descurcaret foc, pentru ca a reusit sa cucereasca, cu umorul sau de buna calitate, o "istetica". Ii spunem asa deoarece satena a reusit sa il faca pe Dorel sa se cuminteasca, in ceea ce priveste cuceririle amoroase si sa il transforme intr-un barbat de casa.Secretul casniciei reusite a Andreei Esca are legatura, spune ea, cu preocuparile comune ale celor doi soti. Vedeta TV are o familie de invidiat si un sot model. Andreea Esca si sotul sau s-au casatorit in anul 2000, dupa ce, in prealabil, vedeta TV s-a cam chinuit putin pana sa-l cucereasca, din momentul in care l-a vazut, pentru prima oara, la o petrecere. De atunci, insa, de aproximativ 17 ani, cei doi au un mariaj de invidiat si doi copii foarte reusiti. Care e secretul casniciei reusite a Andreea Esca? Ni-l dezvaluie chiar stirista:"Avem noroc ca ne plac aceleasi lucruri. Alex e prezent mereu in tot ce intreprind eu. Ma sustine si ii place, nu face nimic impotriva dorintei lui", a dezvaluit stirista postului Pro TV. Cum Andreea este plecata cam toata ziua, dat fiind faptul ca este angrenata in mai multe proiecte de succes, sotul sau este cel care face lectii cu cei doi copii, Alexia si Aris. Stirista insa nu rateaza sa verifice cunostintele copiilor sai, la limba romana, scrie Libertatea Dupa ce a fost jignita in repetate randuri de fosta nevasta a lui Ilie Nastase, iata ca Brigitte a decis sa nu mai ia pozitia de mut. Bruneta a vorbit despre modul in care Amalia il santajeaza pe Nasty si despre suma exorbitanta pe care acesta i-o plateste pentru intretinerea celor doua fiice. Brigitte (40 de ani) nu iarta! Dupa ce a pus-o la respect pe fosta amanta a lui Ilie Nastase (70 de ani), acum procedeaza la fel si cu fosta lui nevasta, respectiv Amalia, femeia cu care tenismanul are doi copii: Alessia (14 ani) si Emma (11 ani). Desi nimeni nu banuia ca timisoreanca ar intampina probleme tocmai cu aceasta, iata ca dupa sapte ani de cand imparte aceeasi casa cu fostul mare sportiv, s-a hotarat sa vorbeasca fara ocolisuri despre patimile pe care le-a indurat."Eu am acceptat toate porcariile acestei femei. De la jignirile care mi-au fost adresate, pana la santajul pe care-l face cu Ilie. De foarte multe ori, aud cum il suna si urla in telefon: ᅡCe-i iei la curva aia, zdreanta aia, 50 de Chaneluri, in loc sa dai banii copiilor tai?ᅡ. L-a tot santajat pe Ilie si i-a zis in repetate randuri ca nu-i mai da fetitele. Eu am acceptat toate porcariile pentru ca am vrut ca Ilie sa fie fericit, sa se bucure de copiii lui, dar in ultima perioada nu am putut sa tac", a declarat Brigitte Nastase, pentru Click Cristian Cioaca, fostul politist condamnat in dosarul celei mai celebre disparitii din tara noastra, nu are deloc o viata usoara in spatele gratiilor, din cauza profesiei avute in libertate! Se pare ca Cioaca s-a apropiat de un alt detinut, care avea de suferit nu doar din cauza sicanarilor tot mai dese venite din partea celorlalti detinuti, ci si din cauza unor probleme de sanatate, iar cei doi s-au imprietenit dupa ce fostul politist nu a mai rabdat abuzurile si i-a sarit in aparare. Mai mult decat atat, dupa o perioada celor doi li s-au alaturat si alte persoane condamnate de care Cristian Cioaca s-a apropiat in perioada trecuta de la incarcerare, iar acestia au acum grija ca acesta sa fie constant in afara oricarui pericol ce ar putea aparea in penitenciar, anunta Can Can Irinel Columbeanu a fost alaturi de Andreea Marin si alte vedete la inaugurarea unei clinici. Afaceristul de la Izvorani si-a facut aparitia in public extrem de abatut, dar "privelistea" l-a inviorat.Au trecut vremurile in care Irinel Columbeanu era o prezenta nelipsita de la evenimentele mondene. mul de afaceri a preferat o lunga perioada sa treaca neobservat, a evitat orice aparitie publica sau declaratii ce se refereau la viata sa personala. Dupa o absenta destul de mare insa, acesta a onorat invitatia la inaugurarea unei clinici estetice, a carei imagine este Andreea Marin. Fostul sot al Monicai Gabor si-a condus singur masina si a intrat in locatie deplasandu-se greu, din cauza unor monturi ce trebuie operate. A venit destul de abatut, dar s-a inviorat in momentul in care "privelistea" din jurul sau a devenit cat se poate de placuta. Afaceristul a facut prima sa transmisie live, pe aplicatia online infiintata de fosta sa sotie, Monica Gabor, si de iubitul acesteia, Mr. Pink. Si nu oricum...Iri a ramas cu ochii in decolteul generos al unei doamne elegante, care a venit fara sutien la eveniment, relateaza Libertatea