Caru' cu vedete: Anamaria Prodan, interdictie la fuste scurte si decolteuri adanci; Oana Zavoranu a dezvaluit amanunte picante despre viata amoroasa cu Pepe; Pelinel face bani din nuntile si chefurile vedetelor

De cateva luni, intre Mihai si Iulia Albu s-a reaprins fitilul. Cei doi s-au razboit verbal pentru programul de vizitare al Mikaelei, fiica lor de sapte ani, si au ajuns in tribunal. Fetita se afla in custodia mamei, iar creatorul de pantofi era nemultumit de timpul petrecut cu Mika, asa ca a luat atitudine. Cei doi fosti soti au ajuns la instanta, iar, spre fericirea lui Mihai, judecatorii i-au dat castig de cauza. Avocata lui a facut public rezultatul, iar designerul s-a declarat "un tatic fericit". Mihai a acuzat-o pe Iulia, jurata la "Bravo, ai stil!" (Kanal D), ca nu respecta programul de vizita pe care l-au stabilit de comun acord, acum patru ani: "Fosta mea sotie imi da copilul dupa bunul ei chef si dupa dispozitia pe care o are. Sufar atunci cand nu imi vad fetita. Am ajuns sa vorbesc foarte putin si rar cu Iulia, de asta suntem in situatia asta, la proces, informeaza Click. Sexy-impresara nu mai are voie sa fie... sexy decat in rochii lungi, trening si jeans. Anamaria Prodan a incurcat-o cu fiul sau, care e gelos si vrea ca mami sa fie numai a lui. Anamaria Prodan nu mai iese din casa decat cu acordul lui Laur junior, fiul sau de noua ani. Mai precis, Bebeto ii da "ok-ul" sa plece la intalniri doar dupa ce-i analizeaza atent, tinutele. Astfel ca, sexy-impresara nu mai are voie sa fie sexy, in prezent, decat in rochii lungi, pantaloni sau trening. Anamaria Prodan a avut, nu demult, ceva probleme de sanatate, pe care acum spune ea, le-a rezolvat, precizeaza Libertatea Oana Zavoranu cu siguranta este o femeie implinita, iar dupa ce s-a asezat la casa ei alaturi de Alex Ashraf, frumoasa bruneta pare sa isi fi gasit in sfarsit linistea. Insa, chiar si dupa cativa ani buni de la divortul cu scandal de fostul sot, Oana nu se poate abtine sa nu il "intepe" pe Pepe. Intrebata fiind despre performantele din dormitor ale fostilor iubiti, Zavo a dat cartile pe fata in privinta cantaretului: "Pepe sta rau de tot la capitolul amor, prost-prost! Nici Mirco Maschio nu statea mai bine, nici nu stiu de ce alerga atat Cristina Spatar dupa el, saraca. Dura maximum zece minute, aia cred ca alerga mai degraba dupa vreun conac de-al lui, nu dupa... Nu vreau sa zic cine a fost cel mai bun. Cove nu a fost cel mai... micut, ca sa zic asa", scrie Cancan Nu s-a multumit doar cu statutul de iubita intretinuta, asa ca Valentina Pelinel a hotarat sa aduca bani in casa. De doua luni, vedeta se implica in afacerile lui Cristi Borcea, mai precis, a preluat "carma"locatiei din Crangasi, Magic Place. Deja trei vedete au apelat la ajutorul Valentinei, pentru evenimentele de familie. Dupa 20 de ani de cariera in domeniul modei, iata ca Valentina Pelinel (35 de ani) a schimbat macazul si a intrat in afaceri. Cum era de asteptat, ea a preluat fraiele unuia dintre biznisurile lui Cristian Borcea, mai precis ale centrului de evenimente "Magic Place Events Grant" situat in zona Crangasi. Impreuna cu o echipa, ea se ocupa de tot ce inseamna promovarea si organizarea unui eveniment in locatia respectiva, potrivit Click. Diana Munteanu este fara nici o indoiala una dintre cele mai indragite prezentatoare TV. Este o femeie frumoasa si multi barbati si-ar dori sa o aiba alaturi, dar dupa cateva deceptii amoroase, ultima fiind in urma relatiei de un an cu Bi, vedeta a decis sa isi concentreze atentia asupra carierei, copilului sau si chiar asupra copiilor prietenelor sale. Tinand cont de faptul ca a fost intotdeauna o mama extraordinara pentru fiul ei, rezultat din mariajul esuat cu fostul fotbalist Claudiu Niculescu, Diana Munteanu isi exerseaza "abilitatea" de bona si cu alti copii. Cancan.ro, site-ul nr.1 din Romania, a filmat-o pe vedeta in doua zile diferite, in timp ce a iesit in parc cu o prietena si cu fiica ei, relateaza Cancan