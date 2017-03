Caru' cu vedete: Si-au lasat barbatul pentru ca s-au indragostit de femei; Oana Zavoranu catre Mihai Petre: "Mama ta a vrut sa-i fiu nora"; Florin Ristei a ramas fara permis

Daca la prima editie "Uite cine danseaza!", Andreea Marin a dat chix cu rochia aleasa, in a doua gala, fosta "zana a Surprizelor" a schimbat macazul. Tinuta din prima emisiune i-a pus cateva probleme. Telespectatorii au observat ca sanii ei nu au fost deloc flatati de vestimentatie, la fel nici gatul, care formase o cuta inestetica. Zona bustului a fost eclipsata de cea a gatului, care nu a fost deloc complimentata de rochia cu tul pe piept. Gatul Andreei Marin i-a dat de gol varsta, mai ales in momentele in care, pasionata sa comenteze momentele concurentilor, "Zana" dadea expresiv din cap, scrie Click Este deja evident pentru toata lumea ca Mihai Petre si Oana Zavoranu nu sunt cei mai buni prieteni, iar acest lucru se poate observa cu usurinta si din interactiunea lor in cadrul emisiunii "Uite cine danseaza". Oana Zavoranu a dezvaluit in cadrul emisiunii "Uite cine danseaza" de la ProTv ca u cunoaste foarte bine pe "doamna Coca", mama lui Mihai Petre. Ba, mai mult, i-a spus acestuia ca va pune o vorba buna la mama lui, poate ea va reusi sa-l convinga sa-i dea si ei o nota mare. Surprins de declaratiile Oanei, spuse mai in gluma, mai in serios, Mihai Petre a intrebat-o pe Oana Zavoranu de unde o cunoaste pe mama lui, relateaza Libertatea Monica Munteanu, buna prietena a Deliei Matache si parte a echipei impresionante de PR care se ocupa de cariera cantaretei, este extrem de fericita dupa ce a adus pe lume un fiu. Monica Munteanu s-a casatorit cu alesul inimii ei, Julien Duccaroz, in vara anului trecut, iar la eveniment au fost prezente o multime de vedete, iar cireasa de pe tort de la ceremonie a fost chiar un recital live sustinut de Delia, informeaza Cancan Nu numai ca si-au luat "Adio!" de la partenerul lor, dar aceste celebritati n-au mai vrut sa aiba nimic de-a face cu barbatii si au cautat doar compania femeilor. Iata ce staruri au parasit tabara heterosexualilor, devenind bisexuale sau chiar lesbiene! Cynthia Nixon: Vedeta serialului "Totul despre sex" era implicata intr-o relatie de 16 ani cu Danny Mozes, cand l-a parasit pe individ in 2003, dupa ce devenisera impreuna parintii a doi copii. Intreaga lume a fost cu atat mai socata de despartirea celor doi cu cat Cynthia a ales sa treaca "de partea cealalta", sa-si traiasca pe mai departe viata alaturi de o femeie, arata Click lorin Ristei a ramas fara permis in urma cu trei luni de zile, iar abia acum l-a recuperat. Artistul a povestit care este motivul pentru care a fost pieton in ultima perioada. Florin Ristei a ramas fara permis pentru a doua oara, deoarece a condus cu viteza de 117 km/h. "Mi-a luat permisul ieri. Conduceam a noastra masina, duba, cu multi baieti in ea. Veneam spre Bucuresti. Conduceam pe drumurile patriei, eram intre Vaslui si Barlad. Eram intr-un sat fara nume, fara oameni, fara case si cu o singura sosea. Si am fost depistat de aparatul radar cu o viteza peste limita legala. Aveam 117 km/h. Ca un cetatean model ce sunt l-am predat si 3 luni... Dar ma duc sa dau examen si il iau intr-o luna", a declarat Florin Ristei, in aceasta dimineata, citat de Cancan.