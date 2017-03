Caru' cu vedete: Cine este barbatul care are grija de Pelinel cat Borcea e la inchisoare; Oana Zavoranu a fost la un pas sa renunte la singurul ei atu de dansatoare. S-a oferit sa-si scoata silicoanele; De ce Mihaela Radulescu nu a mai atacat-o pe Andreea Marin in "Uite cine danseaza"?

Trai nenica, nu gluma! Valentina Pelinel (36 de ani) duce viata de printesa de cand a devenit oficial iubita lui Cristi Borcea (47 de ani). Chiar daca fostul boss de la Dinamo e dupa gratii, are grija ca blondinei sa nu-i lipseasca nimic. Cel care duce "greul" este soferul fostului manechin, care are grija ca aceasta sa nu miste un deget atunci cand iese in oras. Cine nu are sofer ca al Valentinei Pelinel sa-si cumpere! Barbatul in cauza ori este platit regeste, ori este o specie pe cale de disparitie. Lasand la o parte faptul ca o plimba pe blondina peste tot unde-i pofteste inima, soferul sta cu orele dupa Valentina, ii face piata, ii cara cumparaturile si e la datorie 24 din 24. Nu ne-ar mira nici daca pe viitor l-am surprinde plimband carutul cu bebelusul Valentinei, in varsta de noua luni, prin parc, potrivit Click Daca mai era cineva in Romania care sa creada ca Oana Zavoranu da pe afara de calitati de dansatoare, probabil ca dupa cele doua tentative de esuate de a impresiona la Pro TV, nu i-a mai ramas niciun fan. Iar daca mai era cineva care nu observase inca dotarile brunetei, cu siguranta, acum, oricine ar putea sa o identifice dupa silicoane. Oana Zavoranu a impresionat la Uite cine danseaza! de la Pro TV. Dar nu prin calitatile ei de dansatoare, ci cu ajutorul decolteurilor ametitoare. Drept urmare, a fost punctata mediocru si eliminata dupa doar doua interpretari coregrafice. Miscarile ei necoordonate si mai mult decat facile nu i-au convins deloc pe jurati, iar nota de 4 primita de la Andreea Marin i-apicat greu la stomac razboinicei brunete, conform Libertatea Daca in prima editie a emisiunii "Uite cine danseaza" Mihaela Radulescu a atacat-o frontal si agresiv in repetate randuri pe vesnica ei rivala Andreea Marin, faze ce au facut deliciul publicului impartindu-l totodata in doua, iata ca in editia acestei saptamani lucrurile s-au schimbat. Aducerea Andreei si a Mihaelei poate parea, la o prima vedere, o solutie excelenta pentru rating. Si este. Problema nu este asta ci felul in care se gestioneaza situatia, Mihaela Tiganu, pe numele sau de domnisoara, fiind extrem de agresiva. Andreea Marin este nevoita sa dea replica si uite asa situatia escaladeaza. In prima editie tensiunea a crescut imediat cum a inceput showul, la pauza emisiunea fiind pe punctul de a ramane fara prezentator sau "seful emisiunii" cum s-a autodeclarat Mihaela in direct, scrie Cancan Iulia Albu este cunoscuta pentru stilul direct in care analizeaza tinutele vedetelor de la noi. Nu se teme sa critice nume cu greutate din showbiz-ul autohton, atunci cand acestea dau cu bata-n balta stilului. S-a intors insa roata, iar jurata de la "Bravo, ai stil" a ajuns si ea sub lupa stilistilor. Stilistii de la Verdict.ro au analizat una din tinutele Iuliei Albu si au ajuns la o concluzie care nu poate decat sa le bucure pe femeile care se tem ca nu au destule resurse financiare sau prea multe cunostinte in materie de stil ca sa faca impresie prin vestimentatia lor. "Mereu mi-au placut elementele reprezentative portului traditional japonez, cu atat mai mult atunci cand sunt integrate intr-o tinuta cu nuante casual. Tinuta Iuliei mi se pare echilibrata, coerenta si in afara de accesoriul trademark personal, potrivit Click Madalina Ghenea a luat pe toata lumea prin suprindere in momentul in care a declarat ca va deveni mamica. Socul a fost cu atat mai mare cu cat pana acum nu s-a observat deloc burtica de gravida, avand grija sa mascheze acest lucru pana in a noua luna de sarcina. Intrata pe ultima suta de metri, Madalina a dat de greu. Madalina Ghenea pare sa fi fost o gravida norocoasa. In afara faptului ca burtica nu a fost extrem de proeminenta si a putut trece neobservata de ochii curiosilor, Ghenea nu a avut nici probleme de sanatate, stari de voma sau greturile specifice femeilor insarcinate. Madalina Ghenea a luat pe toata lumea prin suprindere in momentul in care a declarat ca va deveni mamica. Socul a fost cu atat mai mare cu cat pana acum nu s-a observat deloc burtica de gravida, potrivit Libertatea