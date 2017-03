Utile: 5 pansamente gastrice naturale; Moda ''fara gluten'' este de fapt nociva si duce la cresterea riscului aparitiei uneia dintre cele mai grave boli; Chiropractica va poate scapa de durerile de spate

Dureri abdominale, indigestie, balonare, greata sau chiar varsaturi? Cel mai probabil aveti probleme cu stomacul si suferiti de gastrita! Si pentru ca aceasta afectiune se manifesta mai puternic primavara, iata cateva remedii naturiste care va vor alina durerile. Sucul de cartofi. Cand mucoasa stomacului este iritata, sucul proaspat de cartofi este un pansament gastric foarte bun, datorita efectului antiseptic si calmant. Trei pahare cu suc proaspat de cartofi pe zi (cate 100 ml portia) cicatrizeaza leziunile mucoasei stomacului. Aceasta cura se poate face perioade indelungate de timp. Sucul se prepara din cartofi cruzi, necuratati de coaja, care se spala bine si se dau pe razatoare, apoi se storc. Prima portie de suc se bea dimineata, pe stomacul gol, dupa care bolnavul trebuie sa stea culcat o jumatate de ora. Sucul ramas se consuma cu 15 minute inaintea dejunului si cinei, noteaza Click Produsele alimentare fara gluten au inceput sa creasca foarte mult in popularitate. In prezent, multe supermarketuri au un raion special pentru astfel de produse. Aceasta "expansiune" a produselor alimentare fara gluten a avut loc o data din cauza cresterii numarului oamenilor diagnosticati cu boala celiaca (intoleranta la gluten) si a doua oara din cauza celebritatilor care au promovat un asemenea stil de viata, relateaza Science Alert. Un nou studiu a aratat ca astfel de trenduri lansate de persoane fara niciun fel de expertiza pot fi extrem de daunatoare. In cazul de fata, un regim alimentar fara gluten poate duce la aparitia diabetului de tip 2. Studiul a fost realizat de o echipa de cercetatori de la Harvard si a avut in vedere monitorizarea a 200.000 de oameni, scrie Descopera Sedentarismul, statul prelungit pe scaun sau in pozitii incorecte reprezinta factori specifici muncii de birou care pot conduce la numeroase afectiuni la nivelul coloanei cervicale si lombare, dar si al articulatiilor. De asemenea, sosirea sezonului cald ne expune intregul corp unei presiuni suplimentare, odata cu reluarea activitatilor fizice obisnuite intr-un ritm mai alert. Coloana vertebrala este cea mai afectata, mai ales daca in timpul sezonului rece nu am mentinut aceeasi rutina activa. De-a lungul timpului, tratamentul chiropractic si-a dovedit eficienta pentru un numar semnificativ de conditii medicale asociate cu afectiuni ale coloanei vertebrale sau afectiuni scheleto-musculare si articulare, potrivit doctorulzilei.ro La o prima vedere, barbatii par mai duri decat reprezentantele sexului frumos, insa oamenii de stiinta sunt de alta parere. Cercetatorii spun ca femeile experienteaza dureri mai acute decat barbatii. Iata de ce! Cercetatorii au analizat dosarele medicale a 11.000 de pacienti, care au evaluat scorurile durerii pe o scala de la 0-10 (0 pentru nicio durere, iar 10 pentru dureri intense). In urma studiului, specialistii au ajuns la concluzia ca femeile resimt cu 20% mai multa durere decat barbatii pentru exact aceleasi neplaceri. Fibrele neuronale (numite calos), care se gasesc intr-o parte a creierului, reglementeaza emotiile. Aceasta parte a creierului este mai mare la femei. Diferenta de structura se datoreaza faptului ca barbatii sunt mai predispusi sa se gandeasca la lucruri inainte de a se confrunta cu sentimentele de durere, in timp ce creierele femeilor sunt orientate mai mult sa se confrunte mai repede cu durerea, noteaza Click pentru femei In timpul sarcinii, fetusul creste de la o luna la alta si are nevoie de un spatiu din ce in ce mai generos, pentru a se dezvolta. O animatie realizata recent de oamenii de stiinta arata ce se intampla cu unele organe din corpul mamei in tot acest timp. Pe masura ce fatul creste, organele interne ale mamei sunt supuse unei presiuni din ce in ce mai mari, noteaza Rfi. Acest lucru nu doar ca-i provoaca mamei un disconfort fizic accentuat, dar nici nu e foarte placut de privit in aceasta animatie prezentata intr-o expozitie la Muzeul de Stiinte din Chicago, potrivit Science Alert, conform Descopera