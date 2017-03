​Caru' cu vedete: Cine plateste cea mai mare pensie alimentara de la Hollywood; Cum a inceput povestea de iubire dintre Ileana Ciuculete si Cornel Gales; Oana Zavoranu "joaca" dur in razboiul cu vrajitoarele

. In urma separarii de partener si a pierderii custodiei copilului sau chiar a copiilor, aceste celebritati trebuie sa cotizeze, in fiecare luna, sume consistente la intretinerea minorului in cauza. Cat au de platit acestia? Eddie Murphy - 59.950$. Cand Melanie Brown, fosta membra a trupei Spice Girls, a pretins ca bebelusul pe care il astepta era al lui Eddie Murphy, acesta avea deja sapte copii, dintre care cinci copii cu fosta sotie si alti doi, cu alte doua femei. Nu se stie cat trebuia el sa plateasca pentru cei sapte mostenitori, insa judecatorul a hotarat - dupa ce s-a dovedit ca era intr-adevar tatal copilului lui Melanie - ca starul hollywoodian sa scoata de pe card nu mai putin de 59.950 de dolari pe luna pentru pensia alimentara a juniorului, scrie Click . Oana Zavoranu duce deja de cativa ani un adevarat razboi in instanta cu Roxana Lider si Rada Minca, cunoscute ca vrajitoarele Vanessa si Melissa, cele care au pacalit-o pe vedeta in perioada in care casnicia ei cu Pepe incepuse sa scartaie din temelii, iar cu mama ei, Marioara Zavoranu, se afla in plin scandal mediatic. Instanta a decis in cele din urma condamnarea celor doua vrajitoare la cate trei ani de inchisoare cu suspendare si plata a 10.000 de euro catre Oana Zavoranu. Insa, dupa ce vrajitoarea Melissa a tot refuzat sa puna in aplicare decizia instantei, Oana a executat-o silit, obtinand in cele din urma banii, potrivit Cancan . Trupa Depeche Mode lanseaza albumul "Spirit". Este al 14-lea album de studio, la patru ani dupa "Delta Machine". Trupa britanica Depeche Mode lanseaza al 14-lea album de studio, initulat "Spirit", in data de 17 martie 2017. Odata cu acest nou material discografic, Dave Gahan, Martin Gore si Andrew Fletcher se reinventeaza si fac apel la spiritul de revolta, iar acesti regi "new wave"ilustreaza o recuperare a vitalitatii in registrul electro-rock al trupei, relateaza Agerpres. "Spirit" este noul lor album prin care cei trei nu mai au nimic de dovedit, dar impresioneaza prin piese precum "Cover Me" sau "The Worst Crime" si dovedeste o coerenta atat in privinta liniei sonore cat si a textelor, anunta Libertatea. Ileana Ciuculete a murit marti, 14 martie, la doar 59 de ani. Intr-un spital din Capitala, indragita interpreta de muzica populara si-a dat ultima suflare chiar in bratele sotului ei, dupa ce a facut o ciroza galopanta izvorata dintr-o hepatita C. S-a stins fulgerator si a trait o viata tumultoasa. Chiar daca era cu zambetul pe buze si parea fericita, in realitatea, Ileana Ciuculete ducea pe umeri o povara extrem de grea: traia un calvar din partea celor doi fii ai sai, Mugurel si Cristi. In urma cu mai bine de trei ani, cei doi si-au ponegrit mama la televizor. Trecuti de 30 de ani, ambii baieti, dar si tatal lor, i-au reprosat artistei ca i-a abandonat si ca nu s-a ingrijit de ei, relateaza Click . Ileana Ciuculete s-a stins din viata, marti seara, pe patul de spital. Sotul ei sufera enorm, nici nu poate vorbi, nu isi imagineaza cum va fi viata lui fara cea pe care o iubea nespus de mult. "Zanica m-a invatat multe, sa stii. Cand ne-am cunoscut, zice: "Ne intalnim la ora cutare." si eu m-am dus mai tarziu. Si zic hai sa-i dau un punct de vedere: am venit cu usturoi, am mancat usturoi, am baut ceva. Si m-am prefacut ca sunt mai beat asa. Si zice: "Mda, ai venit, cat e ceasul?", "Pai am intarziat...", "Bine, mirosi a usturoi. Nu-i nimic, discutam maine." Si maine am discutat, zice: "Mai, baiatule, stai ca te invat eu: alcoolul se bea sa nu te imbeti, intelegi? Sa te simti bine. Unu, doi: usturoiul cand il mananci, il mananci in anumite momente." (...) Eu aveam doua divorturi", a spus Cornel Gales, citat de Cancan