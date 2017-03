Caru' cu vedete: Gafa pe care a a facut-o Olguta Vasilescu cand a vorbit in franceza: In loc sa spuna "piata muncii", Lia Olguta Vasilescu a rostit "mersul tramvaiului"; Fiii lui Vasile Turcu, pregatiti sa-i resusciteze afacerile. Sinuciderea lui i-a trezit la realitate; Oana Roman era intr-o situatie disperata si i-a cerut bani tatalui ei. Petre Roman a refuzat-o.

La doua zile dupa ce tot Internetul a ras de ea, amuzandu-se pe seama unui discurs pe care Olguta Vasilescu l-a tinut la ONU, Minitrul Muncii a vorbit si in limba franceza, miercuri seara (15 martie), la New York. Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a vorbit in limba franceza, la deschiderea sesiunii Comisiei Onul pentru conditia femeii. Aceasta a citit discursul e pe foaie, asa cum s-a intamplat si acum doua zile, cand a vorbit in engleza. Tema prioritara a fost "rolul femeii in schimbarea pietei mondiale a muncii". Fostul premier al Craiovei a facut insa o gafa atunci cand a vorbit, relateaza Digi24. In loc sa spuna "piata muncii", Lia Olguta Vasilescu a rostit "mersul tramvaiului", scrie Click Sinuciderea lui i-a trezit la realitate. Imediat dupa moartea omului de afaceri, fiii lui Vasile Turcu, dar si sotia, au mai primit o lovitura dureroasa: au aflat ca au ramas cu datorii de ordinul sutelor de mii de euro. Daca pana la nefericitul eveniment, familia era protejata de Vasile Turcu, care incerca sa conduca singur afacerile, acum fiii lui au decis sa nu lase munca tatalui lor sa se duca total pe apa Sambetei. Constienti de faptul ca in curand vor veni buluc peste ei toti fostii parteneri, dar mai ales persoanele carora Turcu senior le era dator, Adrian si Marius au decis ca este vremea sa ia atitudine. Cei doi baieti au inceput sa intrebe in stanga si in dreapta, sa ceara sfaturile administratorilor de firme de constructii, cu speranta ca vor invata pe repede-inainte bunul mers al business-ului, potrivit Libertatea Oana Roman se afla intr-o situatie disperata, avea mari probleme de sanatate si i-a cerut bani imprumut tatalui sau, Petre Roman. Raspunsul acestuia a lasat-o masca. Oana Roman si-a contactat tatal, pe fostul premier Petre Roman, pentru ca avea nevoie de o suma de bani imprumut. Ba chiar, a declarat ea intr-o emisiune de noapte-s-a oferit sa-i garanteze, la notar, imprumutul cu casa ei. Petre Roman i-a dat insa un raspuns care a lasat-o cu gura cascata. "Am bani, dar nu pot sa-ti dau, sunt banii copilului si nu pot sa-i scot fara acordul sotiei mele". Petre Roman este despartit de multi ani de mama Oanei, Mioara Roman, refacandu-si viata alaturi de cantareata Silvia Chifiriuc, cu care are un baietel. Oana Roman a declarat deseori ca a trecut greu peste despartirea parintilor sai si a cazut in depresie, conform Cancan De cand s-a casatorit cu Printul William, al doilea in succesiune la tronurile Commonwealth, Kate Middleton a devenit una dintre cele mai cunoscute si influente femei din lume, toti vorbind despre "efectul-Kate". Insa, odata cu ea si Pippa Middleton, sora ei, a capatat un capital de imagine nesperat. De-a lungul anilor, le-am urmarit pe surorile Middleton croindu-si drum printre aristocratii lumii. Daca despre Kate e de inteles cum de-i intalneste pe cei mai puternici oameni ai lumii, despre Pippa am fi crezut ca se va retrage din lumea publica odata incheiat rolul de domnisoara de onoare la o nunta princiara, ce a avut loc in 2011. Insa, nici pe departe! Pippa este vanata de paparazzi aproape in aceeasi masura ca si sora sa, iar actiunile ei sunt atent monitorizate. O atentie de care, chipurile, Pippa s-ar bucura pe deplin, si care ar supara-o peste masura pe Kate, din moment ce s-ar simti amenintata. Da, umbla vorba prin regat ca Ducesa de Cambridge ar fi extrem de geloasa pe sora sa mai mica, care urmeaza sa se casatoreasca si care ii ameninta statutul de "favorita a poporului", noteaza Click Artista se impacase de ceva timp cu cei doi fii ai sai, carora le-a dat si o cota parte din vanzarea vilei in care inca locuia. Ileana Ciuculete a aranjat totul inainte sa moara, chiar daca nu si-a facut vreun testament. In ultima perioada a vietii sale, Ileana Ciuculete a avut o relatie foarte buna cu cei doi baieti ai sai, care, la un moment dat, o acuzau de abandon si ii aruncau cuvinte grele in fata. Intr-un timp relativ scurt, totul a revenit la normal, ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Fiii sai au participat la intalniri in familie, cu diverse ocazii. Iar artista era o mama fericita. Aceasta nu a dezvaluit insa niciodata cum a reusit sa-si apropie din nou, cei doi copii, acum barbati in toata firea, scrie Libertatea