Caru' cu Vedete: Alin Cocos i-a spus franc in fata ca s-a indragostit de alta si i-a facut bagajul. Gina Pistol a revenit pe piata burlacitelor; Ileana Ciuculete si-a lasat rudele in plin scandal! Sotul l-a dat in judecata pe fratele ei, in ziua tragediei; Mihai Radut si-a programat iubita insarcinata la Starea Civila. Intra in randul lumii

Gina Pistol este din nou libera. Frumusica Romaniei a revenit pe piata burlacitelor chiar daca asta s-a intamplat destul de brutal. Dupa ce i-a suportat infidelitatile si, cu toate acestea, a ramas alaturi de el cand a avut probleme cu legea, Alin Cocos a parasit-o pentru o alta femeie. Patru ani a durat povestea de iubire dintre Alin Cocos (31 de ani) si Gina Pistol (35 de ani). In vreme ce ea a sperat in tot acest rastimp ca va imbraca rochia de mireasa si ca-si va intemeia o familie alaturi de iubitul ei, el si-a trait tineretea, stiind ca una dintre cele mai ravnite romance il va astepta pururea acasa.Si l-a asteptat si cand a fost arestat, si l-a oblojit si cand judecatorii l-au consemnat la domiciliu, si l-a iertat cand i-a calcat stramb, si l-ar mai fi iertat o data, dar... Luna trecuta, Cocosel a cazut prada farmecelor unei mari devoratoare de juniori. Monica Orlanda, o gratie bruneta care nu poate trece neobservata l-a trecut pe lista ei personala alaturi de Piturca jr si Olaroiu jr. Iar ceea ce parea a fi doar o aventura i-a dat viata peste cap Ginutei, relateaza Libertatea Durere fara margini la Biserica Costeasca din Chitila, unde a fost depus trupul neinsufletit al cantaretei Ileana Ciuculete. Rudele artistei au facut pace la capataiul artistei, insa putini stiu ca intre ei e un adevarat razboi. Scandal intre Cornel Gales, sotul Ilenei Ciuculete, si rudele cantaretei, care s-a stins din viata marti pe patul de spital. O coincidenta stranie a facut ca exact in ziua in care avea sa moara cantareata de muzica populara, pe 14 martie, sotul acesteia sa inregistreze o cerere de dare in judecata impotriva fratelui artistei, Aurel Ciuculete (pe numele real Ciuciulete) si a sotiei sale, Maria Serbanoiu. "Se pare ca neintelegerile au pornit de la un imobil. Fratele ei, Aurel, nu ar fi vrut sa-i dea Ilenei si lui Cornel o semnatura pentru un cadastru la imobilul pe care aceasta l-a trecut pe numele fiului ei mai mare, Mugurel, atunci cand s-au impacat. Cu toate ca cei implicati locuiesc acum in Bucuresti, procesul se afla pe rol la Tribunalul din Craiova", a povestit pentru Click! un apropiat al familiei.Haitianul care se iubeste cu o romanca super-sexy are un trecut tumultos in mondenitatile de la noi. Claude Preval, care sustine ca este fiul fostului presedinte al Republicii Haiti, este un mare iubitor de romance. El i-a suflat-o pe actuala sa iubita, Andreea Ardelean, unui alt personaj cunoscut de la noi, si el de origine francofona! Claude Preval sufera teribil acum dupa iubita sa romanca, pentru ca se afla dupa gratii in tara lui de origine, dupa escrocarea unor cetateni haitieni. Claude Preval este teribil de indragostit de iubita lui romanca, Andreea Ardelean, pe care a plimbat-o peste tot in lume, iar anterior a avut-o iubita pe modelul Bianca Taban, devenita persoana publica in urma aparitiei in emisiunea lui Catalin Botezatu, "Next top Model". Bianca l-a parasit pe Claude pentru Rani Adamescu, fiul vitreg al milionarului Dan Adamescu, decedat pe 24 ianuarie 2017, anunta CanCan Ravnit de multe vedete autohtone, Mihai Radut a cazut in mrejele Dianei Gherlan, o tanara cu care are o relatie de doi ani. Mihai Radut vrea sa se insoare desi este la varsta la care alti fotbalisti viseaza doar sa-si mareasca palmaresul. Dat fiind faptul ca se pregateste sa fie tatic, Mihai Radut are de gand sa puna capat burlaciei inainte ca fiul sau, pe care il va boteza Levin Mihail, sa vina pe lume. Fotbalistul a mai avut relatii cu Gina Pistol si Alina Crisan, insa niciuna dintre ele nu au reusit sa-l faca pe sportiv sa intemeieze o familie cu ele, in conditiile in care atat Gina Pistol cat si Alina Crisan declarau ca se simt pregatite sa se casatoreasca si sa aiba copii. In cazul Dianei, noua lui iubita, Radut i-a oferit inelul de logodna imediat ce a aflat ca este insarcinata, scrie Libertatea Fiecare editie de "Romanii au talent" este presarata cu surprize, nu doar pentru public, ci si pentru jurati si prezentatori. In emisiunea difuzata vineri, 17 martie, cel surprins a fost Smiley. Laura Cosoi, fosta lui iubita, a aparut in culise alaturi de un concurent. Total luat pe neasteptate, solistul s-a facut ca lesina, dar si-a revenit rapid si a imbratisat-o pe actrita. Pavel nu s-a ferit sa-l "ia peste picior": "Dar de ce te-ai inrosit?", l-a intrebat colegul de prezentare. "Doamne, vad bine? M-a luat inima", a spus Smiley, care l-a luat la intrebari pe concurentul sustinut de Laura, pentru ca la sfarsit, cu totii sa faca o poza impreuna. Doru Maftei, zis Ocru, are 20 de ani, e student la Teatru, in Iasi, si coleg cu Laura. Nu a interpretat vreun rol pe scena, ci a cantat hip-hop pe versuri scrise chiar de el, relateaza Click