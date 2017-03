​Caru' cu vedete: Acuzatii dure la adresa celor doi baieti ai Ilenei Ciuculete; Andreea Mantea, in mijlocul unei controverse; Andreea Balan, plina de vanatai pe picioare

. Unul dintre cei mai tatuati solisti de la noi, Alex Velea (32 de ani), are un adversar pe masura. E vorba de rapperul Gotti, cel care a lansat de curand piesa "Din vina ta", impreuna cu Fabio Nita. Cei doi s-au cunoscut pe retelele de socializare si au inceput sa colaboreze muzical. Gotti (34 de ani) este pasionat de masinile sport, de muzica, dar si de tatuaje. "Mi-am facut mai multe in adolescenta, dar care s-au demodat si am decis sa le acopar cu unele noi. Astfel ca acum am unul mare pe piept, care reprezinta versurile "Victoria este a celor care cad dar se ridica". Un altul e pe umar, este o armura mare, care sa ma apere de probleme, iar langa mai am si o coroana", a spus Gotti, citat de Click . O admiratoare a Ilenei Ciuculete le-a adus acuzatii grave pe Facebook lui Mugurel si Cristi Sfetcu, fiii regretatei cantarete. Aceasta i-a acuzat pe cei doi ca nu au iubit-o niciodata pe Ileana Ciuculete si ca au venit la inmormantarea mamei lor "pentru faima, sa se dea in spectacol". "Singuri cu gura lor au spus ca doamna Ileana este o femeie usoara si o mama de doi lei, nu au iubit-o niciodata, au venit la inmormantare pentru faima, sa se dea in spectacol. Astia doi mereu au urat-o pe Ileana, nu au dreptul la nimic din ce a muncit Ileana, au terfelit-o si au blamat-o destul, pariez ca sunt la carciuma acum, se petrec, de cand asteptau ei momentul asta, sa moara Ileana, scrie Cancan . Andreea Balan, plina de vanatai pe picioare. Interpreta a vorbit pentru prima data, pe blogul personal, despre vanataile de pe corpul ei, capatate din cauza acrobatiilor facut in timpul show-urilor. Andreea Balan a recunoscut ca este o fire ambitioasa. De altfel, show-urile vedetei sunt intotdeauna spectaculoase, insa, putini sunt cei care stiu cat munceste cantareata pentru ca totul sa iasa perfect, informeaza Libertatea . Daca la inceputul carierei, Lidia Buble (23 de ani) promova un look diferit, de vreun an, aceasta s-a schimbat total. A slabit peste 12 kilograme si a adoptat cele mai recente tendinte in materie de machiaj, haine si par. Mai mult, solista a capatat curaj de cand are o relatie cu Razvan Simion (36 de ani), iar asta se vede cu ochiul liber. Tinutele sunt mai sexy, la fel si videoclipurile, iar pozele publicate pe retelele sociale, mai indraznete. S-a pozat si in costum de baie, iar cea mai recenta imagine o surprinde intr-un jacuzzi, iar conturul trupului ei se intrevede cu usurinta, potrivit Click. . Andreea Mantea a publicat pe Instagram o poza cu ea si fiul ei intr-un fast-food, in fata unui platou in care se aflau un burger si cartofi prajiti. Imaginea a starnit o controversa pe Instagram. Cineva a "luat-o la rost" pe Andreea Mantea, dar raspunsul vedetei Kanal D nu a lasat loc de interpretari. "Copilasul tau sper ca nu a papat junkfood", i-a comentat cineva Andreei Mantea. "El a papat broccoli", a raspuns Andreea Mantea, citata de Cancan