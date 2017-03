Caru' cu vedete: Bianca Dragusanu nu se mai ascunde! Cum a reusit sa castige o avere fara sa aiba nicio calificare; Fratele Ilenei Ciuculete face lumina. Ce spune despre cumnatul sau; Brad si Angelina vand ulei de masline

. Nu au scos la vanzare castelul Miraval! Chiar daca sunt in divort, Angelina Jolie si Brad Pitt continua sa faca afaceri impreuna. Au dat lovitura cu vanzarile de ulei din maslinele de pe domeniul lor. La inceputul lunii martie, a fost scos la vanzare pentru prima oara uleiul produs din maslinele recoltate de pe imensul domeniu pe care Angelina Jolie (41 de ani) si Brad Pitt (53 de ani) il detin in sudul Frantei. Pe cele 12 hectare ale proprietatii pe care se afla si castelul Miraval, unde cei doi au facut nunta in urma cu trei ani, sunt cultivati maslini in sapte varietati, Verdale, Pichouline, Tanche, Lucques, Aglandau, Cayon si Arboussan si vita-de-vie, potrivit Click. Bianca Dragusanu este o persoana ambitioasa si perseverenta, care reuseste sa obtina tot ce-si doreste. Blonda a marturisit ca traverseaza o perioada financiara extrem de buna, lucru pentru care munceste insa extrem de mult. "Eu fac bani si din piatra. Sunt un om care se descurca. Ideea este in felul urmator: in momentul de fata, am avut firma pe profit si am platit taxe si impozite de te doare capul, de ordinul zecilor de mii de euro. Adica in firma mea, toti angajatii sunt cu carte de munca si cu darile la stat la zi. Nu exista salariii trecute fictiv. Afacerea mea este in crestere. Am o echipa de furnicute care sunt foarte devotate si care ma iubesc foarte tare, noi suntem ca intr-o familie acolo. Incercam sa ne dezvoltam. Da, se castiga din afacerea asta daca te implici, daca esti perseverent si daca tot ce faci, faci cu mare dragoste si nu din obligatie", a spus Bianca Dragusanu, citata de Cancan Marian Vanghelie a fost jefuit de una dintre cele 3 bone filipineze pe care le-a adus pentru a avea grija de fetita lui si a Oanei Mizil si ne-a relatat in exclusivitate cum au decurs... ostilitatile. 5.000 de euro a platit Marian Vanghelie unei agentii pentru actele filipinezei care i-a furat din casa bijuterii si bani si alti 600 de euro lunar, in contul salariului. In weekend, cand femeia nu a mai ajuns acasa, Vanghelie a realizat si paguba care se ridica la aproximativ 50.000 de euro si a ticluit si o teorie legaa de aceasta situatie. Fostul edil sustine ca ca femeia ar fi fost cooptata de o grupare care se ocupa de folosirea acestor bone pentru munca la negru, anunta Libertatea . Moartea Ilenei Ciuculete (64 de ani) a cazut ca un trasnet asupra familiei sale. Nimeni nu se astepta ca indragita interpreta sa plece atat de repede dintre cei vii, mai ales ca toata viata a fost cu zambetul pe buze si niciodata nu a lasat sa se vada ca ceva ar apasa-o. In urma ei au ramas mama, fratele, sotul si cei doi baieti ai ei. Asta pe langa mii de fani socati de disparitia sa. Cornel Gales, cel care i-a fost alaturi solistei in ultimii 26 de ani, este de-a dreptul devastat. Despre el s-a spus ca nu ar avea o relatie tocmai buna cu fratele Ilenei, Aurel, dar lucurile nu stau deloc asa. Aurel Ciuculete a intrat in direct la "Acces Direct", luni, 20 martie, si a facut lumina in acest caz. Barbatul a spus ca si-a gasit un frate in Cornel Gales si ca sunt uniti, scrie Click . Valentina Pelienel a vorbit despre relatia ei cu Cristi Borcea, dupa ce s-a zvonit ca acesta s-ar iubi cu o bruneta cunoscut in lumea mondena. Valentina Pelinel nu pare deloc afectata de zvonurile potrivit carora iubitul si tatal copilului ei, Cristi Borcea, ar avea o noua amanta. Fotomodelul a spus ca sunt foarte fericiti si ca nu pleaca urechea la rautati. Aceasta a marturisit ca a facut un pas in spate, rarind aparitiile mondene, pentru a se dedica in totalitate cresterii fiului ei. "Suntem foarte bine. Niste penibilitati (n.r. zvonurile potrivit carora Cristi Borcea ar fi inselat-o cu o bruneta). Noi suntem foarte fericiti si nu plecam urechea la ce se scrie. Da, m-am retras din viata publica, asa cum am spus ca o voi face dupa ce voi naste. Nu e normal asa? Sa am un timp pentru mine si pentru Milan?!. Nu ne pregatim de botez, pentru ca nu stim cand va fi", a declarat Valentina Pelinel pentru Cancan