Caru' cu vedete: Adevarul despre despartirea lui Cotabita de Holograf. Era prea urat pentru o trupa de sex simboluri; Ioana Basescu a devenit mama, dar nu a renuntat la marea ei pasiune; Asta da indrazneala. Marian Godina, provocare suprema pentru Mircea Badea dupa ce si-a facut public fluturasul de salariu.

Luni seara, Holograf a organizat un spectacol de exceptie la Sala Palatului, in ideea de a reaminti publicului debutul si istoria trupei. Asa se face ca, in deschidere, Gabriel Cotabita a cantat cu Holograf, el fiind cel cu care au pornit la drum in anul 1978. Artistul a tinut sa precizeze ca el si ceilalti membri nu au fost niciodata certati, asa cum s-a vehiculat, ci ca drumurile lor s-au despartit din cauza unor probleme politice. Gabriel Cotabita a avut onoarea sa deschida concertul de la Sala Palatului, motivand ca alaturi de el si-a facut debutul trupa Holograf. Cotabita a povestit care a fost motivul pentru care, in 1986, i-a cedat locul lui Dan Bittman. o poveste aparent cosmetizata. Se pare insa ca adevarul este undeva la mijloc. Potrivit mitului, Cotabita a fost exclus din formatie pe criterii estetice, conform Libertatea Ioana Basescu (39 de ani) pare sa-si fi gasit echilibrul in viata personala, dupa o casnicie esuata si o relatie de lunga durata incheiata cu o despartire dureroasa. Fiica cea mare a fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a recasatorit si a devenit mama. Din viata "anterioara" a ramas doar pasiunea pentru fotografie. O pasiune de tinerete? Un mod creativ de a alunga gandurile negre legate de un mariaj care scartaia? Se pare ca a fost vorba despre mai mult. Ioana Basescu a divortat, s-a recasatorit si a devenit mama, dar nu a renuntat la pasiunea ei, fotografia. O prezenta discreta pe retelele de socializare, fiica cea mare a lui Traian Basescu nu prea da din casa. Singurul domeniu in care pare foarte deschisa este cel al fotografiei. Ioana face publice imaginile de care este mandra si intra in dialog cu prietenii ei virtuali pe teme de fotografie, potrivit Click Marian Godina a starnit o adevarata nebunie, luni, dupa ce si-a facut public fluturasul de salariu, gest la care nu a putut ramane indiferent nici Mircea Badea. Celebrul politist a revenit, marti, cu o propunere extrem de indrazneata pentru realizatorul emisiunii "In gura presei". Mircea Badea a luat act de mesajul transmis de Marian Godina si i-a raspuns imediat: "Cand o sa fiu platit din bani publici, o sa-mi fac public venitul. Deocamdata va spun doar ca e multiplu cu 2 cifre al salariului lui Godina. Cat despre ajutorarea copiilor, militianul are tupeu nesimtit. Ai mult de recuperat, politrucule. E ca si cum te-ai duce la Trump sa-l provoci sa faca si el un hotel", noteaza Cancan Pare greu de crezut insa rigurosul Florin Chilian a scos o manea veritabila. Nu din cele contemporane, pastelate de Adrian Minune si Florin Salam, ci in forma muzicala clasica, melodie prin care ii trimite din nou la scoala, sa invete istoria genului, pe toti solistii de manele ai momentului. Pe noul album al artistului, "Pre Clasic" se afla o manea veritabila -"Saveica de la Sarica Niculitei" - compusa de acesta pe linia istorica a stilului ale carui radacini se trag din muzica greceasca si turceasca, la moda in zona balcanica pe la sfarsitul secolului XVIII. Dincolo de indemnul la studiu asupra manelei, pe care il face cu acesta noua melodie, virulentul Chilian si-a socat admiratorii in urma cu ceva ani cand l-a numit pe Adrian Minune "cea mai buna voce masculina, din Romania ultimilor 15 ani", iar pe Vali Vijelie l-a laudat pentru maniera "mai curata" de a canta lautarie veche, nu neaparat galagie contemporana, potrivit Libertatea Ce gust amar au averile mostenite! Acelasi lucru il poate spune si fosta sotie a defunctului patron Hexi Pharma, Dan Condrea. Basarabeanca Uliana Ochinciuc, despre care toti credeau ca se va scalda in bani dupa moartea lui, nu se poate bucura inca de avere si este nevoita sa se imparta intre mai multe joburi.A trecut aproape un an de la izbucnirea celui mai mare scandal din medicina romaneasca, cel al dezinfectantilor diluati de compania Hexi Pharma, detinuta de Dan Condrea. Moartea subita a acestuia, catalogata ca sinucidere de specialisti, a lasat loc totusi de suspiciuni si conspiratii, insa atentia s-a mutat ulterior pe ceea ce se intampla mereu cand moare un milionar: bataia pe avere! Degeaba s-a agitat fosta sotie a lui Condrea sa mai puna mana pe ceva, in testamentul lasat in urma de afacerist statea negru pe alb ca toata averea lui ramane pe numele Ulianei Ochinciuc, informeaza Click