Caru' cu vedete: Rihanna, scene incitante de sex; Sotul Ilenei Ciuculete, acuzat de primul barbat al acesteia ca a furat averea copiilor; Daniela Crudu s-a dat in fapt! Cat a primit cel mai mult pentru o partida de amor

Celebra cantareata Rihanna (29 de ani) a incins interntul cu un filmulet in care apare in ipostaze pasionale, in timp ce face sex cu prietenul ei. Vedeta joaca intr-un film si a fost nevoita sa filmeze cateva scene erotice, fiind indragostita pana peste cap. Rihanna interpreteaza rolul lui Marion Crane in filmul "Bates Motel", o viitoare victima a lui Norman Bates, personaj central din filmul lui Hitchocock, readus in realitate in noul serial. Artista a filmat cateva scene de sex, toti fanii asteptand cu nerabdare sa o vada in aceasta ipostaza. Bineinteles, Rihanna a fost cea mai nerabdatoare sa vada secventele. Luni seara, fosta prietena a lui Drake a publicat pe Instagram un video live in timp ce se uita la primul episod, anunta Click Daniela Crudu s-a vazut nevoita sa spuna lucrurilor pe nume. Asistenta TV a dezvaluit cat a primit cel mai mult pentru o partida de amor. Daniela Crudu a participat in cadrul editiei de miercuri seara a emisiunii "XtraNightShow" la rubrica "Taci si inghite". Bruneta a fost intrebata care a fost cel mai luxos cadou care i s-a propus pentru o partida amoroasa. In stilul caracteristic, Cruduta a raspuns razand cu gura pana la urechi si facand haz de subiect: "Bonuri de masa. Masina, casa, diamante... D-astea! Daca spun acum, ar trebui sa umble la contul ala al meu, daca-l mai are", informeaza Cancan Motivul pentru care Tora Vasilescu a renuntat la actorie, a fost spus chiar de aceasta, cu ocazia zilei sale de nastere, pe 22 martie. A fost una dintre cele mai iubite actrite, insa de cativa ani a revuzat sa mai apara in public. Motivul pentru care Tora Vasilescu a renuntat la actorie a fost facut public de actrita, chiar de ziua ei. Se pare ca principala cauza ar fi fost sumele mici de bani, primite din aceasta meserie. In ultimii ani, Tora Vasilescu s-a schimbat total, dovada sta si in cea mai recenta aparitie la tv. Cea care a facut un rol de exceptie in telenovela Numai Iubirea s-a mai ingrasat cateva kilograme, relateaza Libertatea. Ileana Ciuculete a incetat din viata pe 14 martie, la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu hepatita C, ciroza galopanta si metastaze osoase. A lasat in urma doi baieti, Mugurel (45 ani) si Cristian (43 ani), care au plans la capataiul ei, chiar daca relatiile dintre ei nu au fost dintotdeauna bune, dar si un sot indurerat, pe Cornel Gales, care a promis ca ii va duce zilnic, "zanutei" lui, cate un trandafir alb la mormant. In timp ce intreaga familie se afla in stare de soc, iata ca fostul sot al artistei, Valeriu Sfetcu, si el interpret de muzica populara, sustine ca Gales ar fi vandut de urgenta vila familiei din zona 1 Mai, cu putin timp inainte de decesul interpretei: "Eu am spus dintotdeauna despre Cornel ca este un escroc. Sa-i lasam pe ei sa-si rezolve lucrurile, iar timpul va demonstra cine a avut dreptate si cine nu!", a declarat Valeriu Sfetcu, pentru Click Ups, eroare! Daniela Crudu a patit-o in fata colegilor si a lumii intregi. Asistenta TV a ramas in sanii goi. S-a "rupt" pe muzica pana a patit-o! Daniela Crudu a vrut sa incite telespectatorii cu un dans energic, dar i-a iesit ceva mai "fierbinte". In timpul miscarilor senzuale, topul largut si cu decolteu adanc i-a jucat feste si i-a lasat la vedere unul dintre sani in toata splendoarea, noteaza Cancan