Caru' cu vedete: Dan Bittman s-a saturat de hoti. Isi transforma balta in cel mai mare parc de sporturi nautice; "Ioana e o cauza pierduta. I-ar trebui un program militaresc Boureanu a adus <<intariri>> la proces"; Prima declaratie oficiala a Ginei Pistol, dupa despartirea de Alin Cocos "E o ruptura definitiva!"

Dan Bittman isi mai incearca odata norocul in afaceri. Astazi artistul a inaugurat santierul pentru cel mai mare parc de sporturi nautice din Romania. Dupa ani de munca si o investitie consistenta in ultimii opt ani, lui Dan Bittman i s-a luat de afacerile cu miros de peste si minciuni de pescari. Solistul trupei Holograf schimba profilul baltii sale, Sulimanu. Aflat in drum spre mare, in zona Sarulesti, Calarasi, lacul ce se intinde pe circa 10 hectare, va gazdui un loc unde iubitorii de wakeboard si schi nautic, dar si de plimbari cu tiroliana, se vor simti perfect. Artistul are in plan construirea celui mai mare parc de sporturi nautice, ce va fi numit "A2 Wak", dupa autostrada in vecinatatea careia se afla, la kilometrul 54. "Gata cu pescuitul si cu hotii care goleau balta, e vremea pentru un loc dinamic, plin de distractie. Voi construi un loc special, aproape de Bucuresti, pentru activitati sportive si recreative in aer liber, unde intreaga familie, de la cel mai mic pana la adulti, vor avea ce sa faca - terenuri de fotbal in inima naturii", a declarat Bittman, potrivit Libertatea Pentru a doua oara, Cristi Boureanu a dat nas in nas cu fosta nevasta, la Judecatoria Sectorului 6, din Capitala. De data aceasta, au fost audiati martorii fostului politician in procesul pentru custodia fiicei sale, Ioana. Monica Tatoiu l-a sustinut pe Boureanu, insa crede ca fiica lui nu se va mai cuminti vreodata. Batalia dintre Cristian Boureanu si fosta lui sotie, Irina Boureanu Soanca, se apropie de final. Avocatii celor doua parti spun ca pana la inceputul verii cu siguranta cei doi parinti vor primi decizia magistratilor de la Judecatoria Sectorului 6, in privinta fiicei lor, Irina. Mama a cerut custodia exclusiva si pensie alimentara in valoare de 2.000 de euro, in afara de taxa scolara anuala in valoare de 4.000 de euro pe care fostul politician o achita acesteia. Cea din urma, care o cunoaste pe Ioana de mica si a meditat-o la matematica ca sa nu ramana corigenta, crede ca, indiferent de decizia magistratilor, adolescenta nu-si va mai reveni si o arata cu degetul pe mama Ioanei."Acestei femei nu-i pasa de copil, ci de pensie. Mama Ioanei a cerut banii acestia pentru ca nu are loc de munca, nu are nici un venit din care sa traiasca", scrie Click Vestea ca Gina Pistol a fost parasita de Alin Cocos Jr. a picat ca un trasnet in showbizul autohton. De mai bine de patru ani, Gina Pistol i-a suportat infidelitatile lui Alin Cocos Jr., insa fara folos. Se pare ca vedeta de la Antena 1 a fost lasata balta de iubitul ei, Alin, care s-a indragostit, subit, de o alta bomba sexy, nimeni alta decat Monica Orlanda. Cu toate ca zilele acestea a preferat sa pastreze tacerea in privinta despartirii de cel alaturi de care visa sa ajunga la altar si sa devina mama, Gina s-a decis intr-un final sa faca o declaratie in direct: "Alin e un baiat fain, care are o familie misto, frumoasa. Doar ca problema e la mine, recunosc, eu nu stiu ce fac. Si cred ca majoritatea fostilor mei iubiti au vrut sa fiu mama copiilor lor, doar ca la mine e problema. Sunt o femeie de 36 de ani, care isi asuma orice. Alin nu mi-a gresit mie cu absolut nimic. Eu inca nu stiu ce vreau, sunt un om liber, foarte misto, doar ca la mine e problema, conform Cancan Partenera de viata a lui Dan Condrea, fostul patron Hexi Pharma, a incercat sa se dea victima prejudiciata de actiunile de diluare a dezinfectantilor realizate in cadrul companiei condusa de cel cu care si-a impartit ultimii ani de viata. Daca ar fi avut succes, s-ar fi putut inscrie pe lista celor care primesc despagubiri in cazul unei condamnari a firmei Hexi Pharma in dosarul trimis de procurori in instanta la inceputul lunii. Mai exact, ar fi avut dreptul, in numele copilului cu Dan Condrea sa pastreze o parte din capitalul Hexi Pharma. Prejudiciul estimat de procurori este de 102 de milioane de lei, dar deja zeci de spitale au cerut sa fie si ele considerate parte vatamata. Hexi Pharma are capitaluri proprii de 15 milioane de lei, conform datelor obtinute cu ajutorul termene.ro. In urma unei eventuale condamnari a Hexi Pharma, bunurile companiei vor fi valorificate, iar sumele obtinute vor fi distribuite proportional prejudiciatilor, noteaza Libertatea Nu se mai inteleg deloc! Vedeta americana de televiziune Kim Kardashian (36 de ani) se pregateste sa dea divort de rapperul Kanye West (39 de ani), sustine presa americana. Diva nu a vrut sa faca oficiala intentia de a se desparti de artist, din cauza faptului ca acesta a suferit de tulburari mentale. Insa, dupa ce el a iesit din spital, au inceput sa se certe ingrozitor. Kanye ii reproseaza ca a dat detalii despre momentele in care a fost jefuita la Paris, anul trecut, in octombrie, de bijuterii in valoare de 10 milioane $."Kim vorbeste tot timpul despre jaf si plange adesea", au povestit apropiatii vedetei, care a socat adesea publicul cu tinutele ei provocatoare. El se infurie din cauza aceasta, iar ea nu-l mai suporta, vrea sa divorteze. Cei doi s-au casatorit la 24 mai 2014 si, in caz ca se vor desparti, se vor bate pentru impartirea averii comune de 300 de milioane de dolari si pentru custodia celor doi copii ai lor, North, de 3 ani, si Saint, de 1 an, scrie Click