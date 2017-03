Caru' cu Vedete: El e noua senzatie printre "baietii de oras" din Bucuresti. "Edy Power" locuieste la bloc, dar are masini de 1 milion de euro; Bizara dieta a Zanei! Andreea Marin alterneaza curele detox cu sucuri si clisme cu mesele copioase; "Vreau sa fiu ingropata langa iubirea mea, Ion Dolanescu"

Andreea Marin a slabit. Acesta este adevarul absolut, incontestabil pe care care Zana il poarta cu mandrie inca de la prima ei aparitie la Pro TV. Se vede treaba ca rivalitatea cu Mihaela Radulescu, al carei trup intens lucrat nu mai are nevoie de nicio prezentare, a mobilizat-o. Insa felul in care a topit kilogramele nu e neaparat cel mai¬ echilibrat. Andreea Marin a slabit mai bine de 10 kilograme, iar asta se poate vedea cu ochiul liber. Transformarea este spectaculoasa, iar Zana radiaza. Secretul ei nu sta intr-o dieta minune sau intr-un stil de viata schimbat radical, ci, culmea, intr-o serie de excese pe care nimeni nu le-ar fi banuit. "Colegele de suferinta" din jurul ei, care au avut prilejul sa discute cure de slabire cu Marin au aflat lucruri interesante despre modul ei de a topi rapid kilograme si a le tine departe de coapsele, abdomenul sau bratele ei. De niste luni deja, Andreea Marin este clienta fidela a unui centru detox din Romania. Cel putin de doua ori pe luna, Zana petrece cate trei zile in clinica si urmeaza radicalul program de detoxifiere intocmit de specialistii acolo, anunta Libertatea Chiar daca a decis sa se mute la mama dupa ce tatal sau i-a aplicat o corectie, iata ca Ioana Boureanu nu poate sta departe nici de cel care a crescut-o timp de cincisprezece ani. In urma cu doua saptamani, adolescenta s-a intors in vechiul camin. La varsta de 16 ani, Ioana Boureanu a reaprins vrajba intre parintii ei. Joi, a avut loc un nou termen in procesul pentru custodia ei, care se desfasoara la Judecatoria Sectorului 6. Din septembrie si pana-n prezent, adolescenta locuieste la mama ei, Irina, dupa ce si-a acuzat tatal de violenta, fugind astfel din casa in care a locuit timp de cincisprezece ani. Surpriza insa, tanara a hotarat sa-si ierte tatal si sa se intoarca la el. Ce-i drept, liceanca isi joaca parintii pe degete si face un fel de ping-pong cu ei: o prefera pe mami pentru ca-i ofera libertate, insa l-a iertat pe tati fiindca-i da bani! "Mama ei nu-i da bani. Ioana se imprumuta pentru mancare, pentru iesirile in oras cu prietenii. La un moment dat, Ioana i-a spus maica-sii "daca nu-mi dai bani, nu ma mai duc la scoala", iar Irina i-a spus "ia, sa te vad!:. S-a intors la tatal ei, insa nu definitiv, relateaza Click Un nou milionar face senzatie pe Facebook si Instagram! "Edy Power", asa cum se prezinta el pe Instagram, sau "Edy Chioru", asa cum ii spun prietenii, a facut bani si le arata tuturor acest lucru! Edy Power are o colectie impresionanta de masini, ce valoreaza 1 milion de euro! Mandru ca a reusit sa le achizitioneze, Edy le fotografiaza mereu sau tine sa fie pozat la volanul lor. "Bijuteriile" lui sunt un Rolls Royce Wraith in valoare de 350.000 de euro, un Lamborghini Murcielago in valoare de 300.000 de euro, un Mercedes AMG G 63 de 200.000 de euro si un Mercedes S Class in valoare de "numai" 150.000 de euro. ocuieste la Londra si, de fiecare data cand vine in tara, uimeste pe toata lumea cu luxul in care se lafaie. Insa, cu toate ca detine numai masini in valoare de 1 milion de euro, Edy Power nu e vreun impatimit al caselor, el locuind... intr-un apartament! Asta, bineinteles, atunci cand nu se afla intr-un hotel de lux, fiindca Edy obisnuieste sa viziteze multe locuri si, normal, la averea pe care a adunat-o, nu poate sa mearga la orice hotel, scrie CanCan In fiecare an, de Bunavestire, Cornel Gales si regretata artista mergeau cu plocon, la nasii lor de cununie. Astazi, este inca un moment greu pentru sotul Ilenei Ciuculete, dupa moartea artistei. Pentru prima oara, acesta isi va vizita singur parintii spirituali. In urma cu un an, de Bunavestire, Ileana Ciuculete si Cornel Gales au petrecut alaturi de nasii lor de cununie. Au stat pana spre dimineata, iar in urma cu doar cateva saptamani, acestia isi faceau din nou planuri pentru a petrece impreuna. Totul s-a naruit in doar cateva zile. O boala necrutatoare, descoperita prea tarziu, le-a luat-o de langa ei pe Ileana Ciuculete, si totul s-a schimbat. Astazi, sotul artistei, va respecta traditia, si va merge in casa parintilor lor spirituali, la doar cateva zile de la inmormantare Acolo unde ar fi trebuit ca impreuna cu artista, sa puna la punct ultimele date despre organizarea nuntii de argint. Acum, subiectul principal al discutiei va fi insa parastasul de 40 de zile, noteaza Libertatea Margarita Valenciano si Ion Dolanescu s-au iubit cu patima in perioada 1974-1975, pe cand ea era studenta la Facultatea de Medicina din Cluj. Femeia nu-l poate uita si are o singura dorinta: sa-si doarma somnul de veci alaturi de marea ei dragoste, in cimitirul Bellu, din Bucuresti. Mai mult, Margarita ii propune lui Ionut Dolanescu, prin intermediul Click !, sa-i vanda vila din strada Caimatei, pentru a o transforma in muzeu. Decesul lui Ion Dolanescu, de acum opt ani, i-a invrajbit atat pe cei doi baieti ai sai, Dragos si Ionut, dar si pe cele doua femei pe care le-a iubit cu patima, Maria Ciobanu si Margarita Valenciano (62 de ani). Razboiul se duce, cum stie o tara intreaga, pe mostenirea de un milion de euro, care consta in trei case, mai multe terenuri in afara Capitalei si drepturile de autor. Margarita se lupta pentru drepturile fiului ei, Dragos Dolanescu, ba chiar ii face o oferta tentanta lui Ionut: "Mama vrea sa ii ofere lui Ionut suma de 400.000 de euro pentru vila din strada Caimatei, in care el locuieste acum cu cei trei copii si cu sotia. Ar vrea sa o cumpere pentru a o transforma in muzeu. Insa Margarita doreste ca Ionut sa puna la loc toate costumele de scena ale lui Ion, dar si icoanele vechi, pictate pe sticla", ne-a spus mezinul familiei.