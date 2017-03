​Caru' cu vedete: Fostul antrenor al Stelei s-a intors "blindat" de la arabi; Anunt bomba facut de Dan Negru; Simona Gherghe pleaca de la "Acces Direct"

Una din cele mai faimoase modele ale lumii, Naomi Campbell (46 de ani) nu a fost niciodata timida si nu a ezitat sa fie o "figura" la evenimente. Obisnuita ca totii ochii sa fie pe ea, modelul nu si-a pierdut aceasta abilitate si a avut o aparitie "demna de atentie" la un eveniment. Naomi a avut o aparitie de senzatie la un eveniment, sambata seara. Fotomodelul a fost, la propriu, in centrul atentiei cu outfit-ul ei extrem de indraznet, cu o rochie semitransparenta alba, care s-a asezat perfect pe trupul ei de zeita. Nimic iesit din comun pana acum, deoarece modelul stie sa-si aleaga hainele si le alege chiar foarte bine, noteaza Click . Dan Negru si-a surprins prietenii cu un mega-anunt! Prezentatorul TV si-a anuntat prietenii virtuali ca Daniela Crudu si Andrei Plesu formeaza un cuplu. Dan Negru a postat pe o retea de socializare un mesaj in care a vorbit despre povestea de dragoste dintre Marylin Monroe si Arthur Miller, unul dintre cei mai mari intelectuali ai lumii, facand o paralela cu o relatie cu personaje din zilele noastre. Astfel, Negru le-a spus ca relatia dintre cei doi este asa cum ar fi o posibila relatie dintre Daniela Crudu si Andrei Plesu. "Daniela Crudu si Andrei Plesu formeaza un cuplu ! Ar fi o stire bomba ! Americanii au avut-o ! Marylin Monroe era o gagica de care presa facea misto si care era casatorita cu un sportiv cu bani, Joe di Maggio pe care l-a lasat pentru Arthur Miller, unul din marii intelectuali ai lumii, castigator de Pullitzer. Au stat impreuna 5 ani...Ce si-or fi vorbit in toti anii astia? Ma uita la "Unora le place jazzul" si mi-am amintit povestea lor...", a scris Dan Negru pe o retea de socializare, arata Cancan Iuliana Tudor, dezvaluiri despre Cristian Topescu. Prezentatoarea de televiziune a povestit despre intalnirile sale cu marele comentator sportiv Cristian Topescu. Celebrul Cristian Topescu este cel mai iubit comentator sportiv din tara noastra. De-a lungul anilor, el a incantat generatii dupa generatii de telespectatori, care asteptau cu sufletul la gura sa-l auda comentand reusitele, dar si esecurile sportivilor romani, informeaza Libertatea . Fanii Simonei Gherghe vor trebui sa se obisnuiasca cu o alta gazda a emisiunii "Acces Direct" de la Antena 1. Prezentatoarea, insarcinata in sapte luni, a anuntat ca momentul retragerii este aproape, dar nu a facut marturisiri despre cine ii va tine locul in perioada in care ea se va afla in concediu. Simona Gherghe (39 de ani) a anuntat in cadrul editiei de vineri de la "Acces direct" cand va intra in concediul prenatal, iar saptamana ce vine este ultima pentru vedeta Antena 1. Prezentatoarea tv a dezvaluit cum va tine legatura cu fanii, dupa ce va pleca de pe sticla, dar nu a suflat o vorba despre cine va veni la carma emisiunii "Acces direct" dupa ce va pleca, anunta Click. Antrenorul Cosmin Olaroiu are o situatie materiala de invidiat, dupa ce a incaput pe mana miliardarilor arabi. Poreclit la randul sau "Seicul", Olaroiu antreneaza de cativa ani echipa Ali Ahli Dubai, iar patronii sunt extrem de generosi cu el. Romanul poarta pe mana nu mai putin de 800.000 de dolari, sub forma unui ceas fabulos produs in editie limitata. In urma cu doar cateva zile, "Seicul" Olaroiu a venit de urgenta la Bucuresti, chinuit de durerile de spate si s-a dus la tratament la o clinica specializata in tratarea durerilor de coloana, potrivit Cancan