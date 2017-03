Caru' cu vedete: Ce diferenta mare intre Ivanka Trump si fiica lui Putin sau fata presedintelui turc Erdogan; Iulia Albu, critici dure la adresa Mihaelei Radulescu. "Bomboana de pe coliva"; Marturii in exclusivitate dupa despartirea de Alin Cocos. Gina Pistol: "Sunt singura, dar..."

Ivanka Trump are de curand un birou al ei la Casa Alba si este o prezenta constanta la intalnirile la nivel inalt ale tatalui ei. Fiica lui Donald Trump intra, asadar, in clubul restrans al fiicelor de presedinti despre care vorbeste toata lumea, alaturi de fata dansatoare a lui Vladimir Putin sau de "gazela" lui Erdogan. Ivanka Trump si sotul ei, Jared Kushner, recent numit consilier al presedintelui Donald Trump, tin de cateva zile prima pagina a ziarelor din America. Fiica lui Trump a reusit, de la investirea tatalui ei, sa atraga atentia presei mai mult decat sotia magnatului american, Melania. Femeie de afaceri la randul ei, Ivanka a dat asigurari ca nu va primi nici salariu, nici vreo titulatura oficiala la Casa Alba, noteaza Click Iulia Albu, critici dure la adresa Mihaelei Radulescu. fashion-editorul a comentat acid la adresa tinutei purtate de diva la Uite cine danseaza. La cea de-a patra editie a show-ului uite cine danseaza, de la Pro Tv, Mihaela Radulescu a purtat o tinuta care i-a atras critici dure din partea fashion-editorului Iulia Albu. Diva de la Monaco, care a gasit asemanari intre ea si rivala Andreea Marin, a aparut in platoul emisiunii intr-o rochie de culoare galbena, care ii scotea la inaintare decolteul. Pe blogul sau, Iulia Albu a comentat scurt, dar in termeni duri vestimentatia divei care are o relatie cu sportivul austriac Felix Baumgartner. "Mihaela Radulescu a fost o viziune in galben, la ultima editie "Uite cine danseaza". Rochia ei a fost totul: bomboana de pe coliva, maslina din tiramisu, preaplinul gaurii de la covrig", a scris Iulia Albu, potrivit Libertatea Gina Pistol, prezentatoarea show-ului "Chefi la cutite" de la Antena 1, a dezvaluit, in exclusivitate pentru Cancan, ca este singura dupa despartirea de Alin Cocos. "Sunt singura. Nu am idee cu cine este (n.r. ￯ Alin Cocos), ii doresc sa fie fericit, eu imi vad de treaba mea, de proiectele mele, relatia s-a terminat in termeni amiabili, e putin cam devreme sa ramanem prieteni. Exista respect intre noi, am petrecut ceva timp impreuna", a declarat Gina Pistol. Gina ne-a dezvaluit ca a facut si o schimbare de look dupa despartirea de Alin Cocos, ea vopsindu-se intr-o nuanta de blond spre argintiu Prezentatoarea "Chefi la cutite" arata foarte bine si este intr-o forma fizica deosebita, semn ca nu a fost afectata de despartire, conform Cancan Andreea Balan (32 de ani) s-a cununat religios, saptamana trecuta, cu actorul George Burcea, dupa ce anul trecut, in luna octombrie au devenit parintii unei fetite perfect sanatoase. Asa ca Andreea Antonescu, fosta colega din trupa Andre, a tinut sa o felicite pentru momentul important din viata sa. Prietenia dintre ea si Andreea Balan nu a fost data uitarii, cu toate ca cele doua nu au mai cantat impreuna. "Am vorbit imediat cu Andreea dupa ce s-a maritat. Mi-a spus ca este fericita si am simtit lucrul acesta. Era foarte incantata de tot ce i se intampla. Nu mi-a zis nimic de George, am barfit si noi ca fetele", a declarat Andreea Antonescu pentru Click! Totodata, intrebata de reporterul Click daca vine la botezul micutei Ella, fiica Andreei si a lui George, care o sa fie in aceasta perioada, vedeta nu ne-a putut oferi un raspuns concret cu privire la prezenta sa, noteaza Click Dupa ce magistratii au decis in cazul Elenei Udrea o sentinta de sase ani inchisoare cu executare in dosarul "Gala Bute", Adrian Alexandrov, iubitul fostului ministru a avut o reactie incredibila. Contactat pentru a avea un punct de vedere, Adrian Alexandrov, barbatul cu care Elena Udrea se iubeste de ceva vreme, a aflat depre sentinta chiar de la reporterii Spynews.ro. "Ce sa comentez? Aoleu, revin eu cu un telefon imediat", au fost vorbele tanarului. Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale, Elena Udrea, a primit astazi pedeapsa in "Gala Bute", in care a fost acuzata de luare de mita si abuz in serviciu. Elena Udrea spera sa fie achitata, insa judecatorii au decis ca merita o pedepasa de sase ani de inchisoare, fiind condamnata pentru abuz in serviciu si mita, potrivit Spynews