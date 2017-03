​Caru' cu vedete: Ce nota umilitoare a luat "Giani" din Las Fierbinti la examenul de admitere in Facultate; Mihaela Radulescu s-a pozat in sanii goi; Andreea Banica s-a batut cu un tirist. Dezvaluiri incredibile facute de cantareata

Tic-tac, tic-tac, dusmanii au facut pariuri despre cat va mai dura casnicia dintre Brigitte si Ilie Nastase. Dupa ultimele gesturi ale fostului tenismen, cei doi se indreapta mai degraba spre o impacare decat spre divort. Nasty face eforturi mari sa-si recucereasca sotia. Sagetile otravite aruncate in public de Brigitte, dar si "meciurile" dintre sotia lui Ilie Nastase si presupusa amanta a fostului mare jucator de tenis au dus la concluzia ca mariajul celor doi e pe butuci. Bruneta a spus ca nu poate divorta pentru ca nu-i permite religia, insa clinciurile cu fosta nevasta a lui Ilie ar fi determinat-o sa se gandeasca mai serios la separare, arata Click Chiar daca azi se bucura de o mare apreciere din partea publicului, intrarea lui Constantin Dita, cunoscut mai ales drept Giani din serialul "Las Fierbint", in lumea artistica nu a fost deloc usoara. Celebrul actor a povestit, intr-un interviu ca a picat examenul de admitere la Actorie cu nota 1. "Am picat cu nota 1, pentru ca eu nu intelegeam conceptul. Daca cineva iti spune: "Bai, vii la noi sa te invatam actorie, asta presupune ca eu nu stiu actorie si d-asta vin la voi." Pe cand facultatile fac o treaba, zic: "Vii la noi sa te invatam actorie, dar mai intai arata-mi tu niste actorie." Si atunci e ciudat pentru un tanar. Eu m-am dus acolo, dar m-am gandit ca ei poate vor sa vada daca stiu sa memorez si atunci am facut exact ca la scoala, informeaza EVZ Mihaela Radulescu s-a incins la soare si a zis sa faca la fel cu imaginatia prietenilor de pe Instagram. Prezentatoarea "Uite cine danseaza" a renuntat la sutien si s-a lasat pozata intr-o ipostaza sexy. Mihaela Radulescu si-a surprins prietenii virtuali cu o poza "fierbinte" tare. Prezentatoarea "Uite cine danseaza" a postat pe Instagram o fotografie apare in sanii goi, pe care si-i ascunde cu dibacie dupa paginile cartii care a pus-o pe jar si la care nu mai poate renunta pana cand nu o termina. "Treburi neterminate cu cartea. Timp perfect de citit", le-a spus Mihaela prietenilor ei virtuali, noteaza Cancan Andreea Banica s-a batut cu un tirist. Cantareata a dezvaluit lucuri nestiute despre ea, in cadrul unei emisiuni de televiziune. Cantareata Andreea Banica a fost invitata la emisiunea "Agentia VIP", de la Antena Stars, unde a facut marturisiri neasteptate. Artista, care recent si-a taiat parul si l-a donat in memoria mamei sale moarte de cancer, a spus raspicat ca, in copilarie, si nu numai, era cam batausa. Andreea Banica, care le-a povestit fanilor sai despre probeleme aparute in timpul sarcinii, si-a amintit de un episod in care s-a luat la cearta cu un tirist, iscandu-se un adevarat scandal, scrie Libertatea. Monica Orlanda s-a tot perindat prin preajma lui Alin Cocos, au fost vazuti mai intai la Boa, apoi la Loft, pana a reusit sa-l desparta de tot de Gina Pistol, care era aproape de altar. Bomba sexy a avut relatii cu barbati celebri, mai intai s-a iubit cu turcul Yussuf, "frate" cu Piturca Jr., cu care s-a si cuplat o perioada mai lunga de timp, apoi Oli Jr., chiar "frate" si ruda prin alianta cu fiul fostului selectioner Victor Piturca. Un veritabil trenulet! ntr-o mare forma, spre dupa amaiza, extraordinara bruneta se indrepta spre coafor - ceea ce e si firesc - fiind imposibil de neremarcat faptul ca purta un tricou care reliefa intr-un mod usor obraznic... sanii in toata splendoarea si libertatea lor, precizeaza Cancan