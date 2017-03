Caru' cu vedete: Paula Seling a patit-o cu un taximetrist: "Am dat banii pe o luna, pentru jumatate de drum."; Replica Mihaelei Radulescu la criticile Iuliei Albu e devastatoare; Victor Slav a cerut-o, din nou, de sotie pe Bianca Dragusanu. Vedeta e in culmea fericirii

Si vedetele au fost victimele taximetristilor, iar Paula Selig este una dintre ele. Cantareata a povestit cum a lasat-o leftera un sofer de taxi dupa prima ei cursa in Bucuresti. Paula Seling si-a deschis sufletul in fata Oanei Turcu la emisiunea ei de la Antena Stars si a vorbit deschis despre ultimii ani din viata ei, ba chiar si-a amintit si despre un incident mai putin placut pe care l-a avut la venirea in Capitala. "Am urcat intr-un taxi, caruia a trebuit sa ii dau in drum spre casa, la jumatatea drumului, totii banii pe o luna. Apoi, m-am obisnuit sa negociez cu taximetristii", si-a amintit Paula. Putini sunt cei care stiu ca Paula nu si-a dorit dintotdeauna sa fie artista. Vedeta a vorbit si despre pasiunile ei si cum a renuntat la ele pentru a urca pe scena, noteaza Click Replica Mihaelei Radulescu la criticile Iuliei Albu nu a fost una plina de venin, cum s-ar fi asteptat multi, ci una atat de impanata de indiferenta incat a fost mai usturatoare decat orice rautate scapata de sub control. "Mihaela Radulescu a fost o viziune in galben, la ultima editie "Uite cine danseaza". Rochia ei a fost totul: bomboana de pe coliva, maslina din tiramisu, preaplinul gaurii de la covrig", a comentat Iulia Albu aparitia de luni de la PRO TV a divei de la Monaco. Evident, imediat dupa acest discurs condimentat cu critici, toata atentia s-a indreptat catre Raduleasca, in asteptarea unei replici pe masura. Mihaela nu s-a grabit insa sa-i raspunda, ba chiar a lasat totul sa treaca pe langa ea ca fiind inexistent. Pana la urma, rautatile "muritorilor" ajung greu in turnul ei de fildes, potrivit Libertatea Bianca Dragusanu si Victor Slav sunt fericiti impreuna, iar in aceasta seara vedeta a anuntat ca se va marita cu iubitul ei. Chiar daca spunea ca nu vrea sa se casatoreasca din nou cu Victor Slav, avand in vedere ca cei doi au ajuns in fata altarului in urma cu cativa ani, iata ca situatia s-a schimbat. Bianca Dragusanu a anuntat ca este pregatita sa spuna "DA". Bianca Dragusanu s-a pozat alaturi de o prietena si tine in mana un carton pe care scrie mesajul. "O Doamne! Ma marit", informeaza Cancan Katie Price (38 de ani) aproape ca a incalcat legea in Insulele Maldive dupa ce a fost surprinsa topless pe plaja. Ea a plecat in aceasta destinatie exotica pentru a-si petrece vacanta alaturi de sotul sau, Kieran Hayler si cei cinci copii ai ei. Soarele arzator si apa fermecatoare a Oceanului Indian te indeamna la relaxare, dar pentru fostul fotmodel, Katie Price, nimic nu este mai placut decat o plimbare pe plaja fara sutien. Vedeta si-a etalat uriasele dotari, dar, dupa cum precizeaza The Mirror, a oferit si o vedere foarte clara cicatricelor lasate de cele opt operatii estetice. Insulele Maldive sunt o tara islamica unde sunt impuse reguli stricte turistilor, astfel ca le este interzis sa se dezbrace prea mult. Katie Price nu s-a simtit insa deloc deranjata ca a incalcat flagrant legea si a umblat pe plaja doar cu niste chiloti minusculi si in sanii goi, scrie Click Desi in aceasta vara va implini sapte ani, Maya, copila Antoniei si a lui Vincenzo Castellano, nu vorbeste nici acum limba mamei sale. Antonia are de lucru cu fiica sa, mai ales ca aceasta doreste ca micuta sa petreaca timp si in Romania. Antonia se razboieste si acum cu inca sotul sau, Vincenzo Castellano, pentru fiica lor. Ea inca nu a putut divorta, oficial, tocmai pentru ca procesul este legat de rezultatul unei anchete sociale la domiciliul la care locuieste micuta, ce urmeaza a fi atasat la dosar. Artista a cerut ca Maya sa petreaca mult timp si in Romania. Lucru normal de altfel, dat fiind faptul ca Antonia isi iubeste copila. Ea vrea ca aceasta sa fie apropiata de fratiorii sai, cei doi baieti pe care ii are cu Alex Velea, noteaza Libertatea