Caru' cu Vedete: Florin Chilian a tras cel mai tare de pe urma Zilei Pacalelilor A devenit tata de 1 Aprilie! Vedete de 1 aprilie, Ziua Pacalelilor; Vaduva a primit ordin de evacuare din vila lui Fane Spoitoru; Rona Hartner a slabit 13 kilograme intr-o luna de dans. "Pot din nou sa defilez la o prezentare de moda".

"Ce naste din pisica, soareci mananca", este o vorba populara care i se potriveste manusa lui Marian Ionescu (54 de ani) si fiului sau. Carmin este copia fidela a tatalui sau. Iubeste muzica, viata de noapte si schimba femeile pe banda rulanta. Din pacate, are si un viciu care-i "mananca" nervii si banii: pacanelele! Rebel, nonconformist si un cuceritor in serie, exact ca tatal sau. Lui Carmin Ionescu i s-a pus eticheta de "copil problema". Seamana izbitor la chip cu tatal sau, se imbraca la fel si in timpul liber "calareste" multi cai putere. La capitolul femei il intrece doar tatal, insa Carmin are vreme sa recupereze. Asta, daca bineinteles scapa de vicii. Fiul celebrului chitarist al trupei Directia 5 are o problema cu jocurile de noroc. Mai mult, Carmin Ionescu ar putea ajunge la sapa de lemn daca mai calca des pragul cazinourilor, scrie Click Intrata adanc in traditia noastra, ziua de 1 aprilie este sansa multora de a se se revansa pentru toate glumele de peste an sau pur si simplu pentru a plati polite. Nici vedetele noastre nu au scapat de razbunari mai dulci ori sarate, deznodamantul fiind intotdeuna gustat deopotriva de cei care au complotat, dar si de "tepuiti". Va prezentam cateva cazuri in care fetele cunoscute din biz-ul autohton au simtit fiori reci pe sira spinarii, iar exemplar ramane cel al lui Chilian care a devenit tata de 1 Aprilie. Gheorghe Gheorghiu nu uita de peste 20 de ani cum i-au copt-o colegii sai de turneu, regretatul Gil Dobrica, Liviu Tudan si Adi Ordean (pe atunci in Rosu si Negru). "Am primit cadou de la un preot, dupa un spectacol, la Ramnicu Valcea, o damigeana cu vin ales, sigilata cu ceara rosie, licoare invechita multi ani pe care am adus-o la hotel. Am scuzat cadoul caci era sigilat si-l pastram pentru Paste, caci, ca de obicei, am musafiri, asa ca am ascus damigeana in dulap si o verificam mereu. Gil Dobrica si Adi Ordean au escaladat cladirea si au intrat pe geamul camerei mele, au scurs vinul, au umplut damigeana cu apa si au sigilat-o cu acelasi timp de ceara, relateaza Libertatea Iulian Stamate si sexy-deputata Mara Mares s-au decis intr-un sfarsit sa faca publica povestea lor de dragoste, dupa mai bine de jumatate de an de relatie. "Goliat" & "Degetica" au fost filmati in plina strada in timp ce se sarutau cu patos. Relatia dintre cei doi pare sa fi evoluat, asa cum era si normal, iar cei doi sunt pe un fagas cat se poate de bun. Ca sa va dati seama cat de serioasa este relatia lor, Mara Mares si-a cunoscut deja si "socrii, patrupedul pe care sportivul il are de cativa ani a dat-o de gol, dupa ce s-a pozat cu acesta in fata casei parintilor sportivului, anunta CanCan Vestile proaste vin din nou in familia lui Fane Spoitoru, pentru ca vaduva lui tocmai a aflat ca trebuie sa paraseasca casa in care locuia. Proprietarul a obtinut in instanta evacuarea acesteia din vila din orasul Voluntari unde au stat sotii Ion (cum se numea in realitate Spoitoru) inainte ca el sa se imbolnaveasca si sa moara intr-o clinica din Israel.Totul a pornit de la anumite neintelegeri financiare intre Elena Ion si proprietarul vilei din Voluntari unde au locuit in ultima vreme Ion Titisor si sotia sa, Elena. Aceasta este a doua lovitura din familie, dupa razboiul pe care i l-a declarat Claudia, fiica naturala a lui Spoitoru, mamei sale vitrege, pe care a acuzat-o ca nu voia decat sa-i valorifice bunurile fostului ei sot pentru a-si insusi averea. Au mai existat si alte tensiuni in familie dupa moartea lui Titisor, pentru ca a aparut si o persoana care a spus ca Ion Tiitisor nu si-a achitat o datorie de 100.000 de euro inainte sa moara, noteaza CanCan Dupa ce a parasit ringul de dans din cauza unei probleme de sanatate, Rona Harter a urcat direct pe podiumul de moda. Rona Hartner a slabit 13 kilograme si declara ca se simte mai bine ca niciodata. Actrita a defilat intr-o rochie de mireasa, creata in atelierul Doinitei Oancea, la deschiderea unui targ de mirese de la Palatul Parlamentului. In ciuda problemelor de sanatate, Rona este toata un zambet, dar si multumita sufleteste."Ma simt extraordinar. Pot din nou sa defilez. Eu nu am mai defilat de catva timp si sufeream ca nu defilez. N-ai nimic de facut la o defilare, dar imi place. Esti pur si simplu frumoasa si atat", ne-a declarat Rona in timp ce se pregatea sa defileze in rochie de mireasa, scrie Libertatea