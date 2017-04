​Caru' cu vedete: Cum aratau vedetele noastre cand s-au lansat in showbiz; O actrita romanca, rol la Hollywood alaturi de Scarlett Johansson; Ce face Mirela Vaida inainte de a intra in paine la "Acces Direct"

Inna a clacat la "Vocea Romaniei junior" si a izbucnit in lacrimi! Artista a marturisit printre suspine ca a trait cele mai grele momente din viata ei. Inna a marturisit ca provocarea de a fi antrenor la "Vocea Romaniei junior" a facut-o sa traiasca cele mai dificile momente din viata ei. Artista a marturisit printre lacrimi ca i-a fost extrem de greu sa elimine copiii talentati. "De cand sunt Inna, este cel mai greu moment din viata mea. Eu am sperat ca la un moment dat ei vor fi in competitie, dar ei nu. Ei sunt... asa, se sustin unul pe celalalt", a marturisit Inna printre lacrimi, citata de Cancan . "The Ghost in the Shell", in premiera in cinematografele noastre, ofera un spectacol foarte ambitios si creativ, aratand cum ar fi fost din punct de vedere vizual Matrix daca s-ar fi facut in anul 2017 si nu in 1999. Titlul filmului se refera la un context in care sufletul uman este gazduit intr-un corp artificial, scrie sibiu100.ro. Alaturi de Scarlett Johansson, in distributie si-a facut loc si romanca Anamaria Marinca. Aceasta are un rol important in film, fiind unul dintre oamenii de stiinta inclusi in programul prin care Maiorul a devenit un cyborg cu creier uman, arata EVZ Mirela Vaida ii va lua locul de luni (3 aprilie) Simonei Gherghe la "Acces Direct", iar inainte de a prelua fraiele emisiunii, prezentatoarea si-a dedicat ultima zi din weekend familiei. La randul ei proaspat intoarsa dintr-un concediu de maternitate, fosta gazda "Mireasa pentru fiul meu" va avea zilnic doua emisiuni pe mana la Antena 1. Astfel, Mirela le va da intalnire telespectatorilor incepand cu ora 14:00, in cadrul quiz-show-ului matrimonial "2k1", iar de la ora 17:00, aceasta revine in platoul "Acces Direct", cu subiecte mondene, dar si cu povesti de viata emotionante si invitati speciali, potrivit Click . Inainte ca numele lor sa capete rezonanta in lumea mondena din Romania, inainte de "era Photoshop" si pana sa ajunga in cabinetele esteticianului, vedetele noastre au fost increzatoare ca vor prinde un loc in lumina refrectoarelor. Roxana Ionescu, Bianca Dragusanu, Andreea Mantea, Laura Cosoi, Laurette sau Andreea Spataru se numara printre vedetele a caror prima aparitie in public s-a facut chiar la "Fata de la Pagina 5". Roxana Ionescu - a pozat in 2002, dupa care a devenit "Mama Natura", la emisiunea "Ciao Darwin". Au urmat o aparitie in Playboy, dar si contracte avantajoase in TV, anunta Libertatea . Brigitte si Ilie Nastase au o relatie cu nabadai, iar in ultima vreme ideea divortului a tot aparut in discutiile dintre ei. Cumnata fostului tenismen a dat din casa si a dezvaluit ce se intampla de fapt intre cei doi. Cristina Szeifert, sora Brigittei Nastase, a vorbit despre relatia dintre bruneta si fostul tenismen. Blonda a spus ca nu se pune problema unui divort intre Brigitte si Ilie Nastase si ca in orice relatie mai exista discutii si certuri, insa cei doi se iubesc. "Cred ca viata are uneori urcusuri si coborasuri. Fiecare cuplu mai are probleme, discutii, certuri. Eu imi spun punctul de vedere in fata surorii mele. Eu cred ca se iubesc, altfel nu ar fi stat de opt ani impreuna!", a declarat Cristina Szeifert, cumnata lui Ilie Nastase, pentru wowbiz.ro, citata de Cancan