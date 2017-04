Caru' cu vedete: Ce fac Raduleasca si Marin in pauzele emisiunii de dans; "Taticul" Phoenix a fost la un pas sa abandoneze muzica si a lucrat 8 ani ca profesor de desen; A nascut Madalina Ghenea.

In fiecare luni seara este forfota mare pe platourile de filmare ale emisiunii "Uite cine danseaza!", de la PRO TV. Reporterii Click! au fost prezenti la fiecare editie si va prezentam detalii picante din culise. Divele Andreea Marin si Mihaela Radulescu se ignora total. Filmarile au loc in studiourile din Buftea, la 21 km de Bucuresti, intr-o hala imensa, unde s-a construit studioul emisiunii. Echipa acestei productii face repetitii cu ore bune inainte de a se da startul emisiunii, difuzata in direct, in fiecare luni, de la 20.30. Divele isi fac aparitia in jurul orei 20.00. Jurata Andreea Marin (42 de ani) soseste in platou, face cateva fotografii pentru PRO TV, dar si pentru retelele de socializare, iar apoi se asaza la masa juriului. Cat dureaza emisiunea, doua ore si jumatate, Andreea nu se ridica de la pupitru. In pauze ii este retusat machiajul si aranjata coafura, potrivit Click Pe 19 aprilie, omul cu cea mai frumoasa poveste din muzica rock romaneasca, cel care se afla in spatele legendei muzicale cu nume predestinat Phoenix, Nicu Covaci implineste 70 de ani. O ocazie de care vor avea sansa sa se bucure atat cei care-l iubesc pe el, cat si cei care ii admira muzica, deoarece, tot atunci, va sarbatori 55 de ani de Phoenix printr-un mare concert. Cei care il descopera pe Nicu afla cu suprindere ca este un artist polivalent care, cand lasa chitara jos, sculpteaza, arunca putina culoare pe sevalet ori picteaza spatii neconventionale- pereti ori sali gigant. Pre putini stiu ca arta plastica i-a facut viata usoara in momentele grele cand a hotarat sa ramana in Occident, iar cei pe care i-a scos din tara fraudulos, in boxe audio (retrimise firmei producatoare in Germania, pentru calibrare si modificari) l-au parasit. Si aici incepe povestea nestiuta a veteranului artist, noteaza Libertatea Celebra Madalina Ghenea a nascut o fetita, iar din cate se pare micuta a fost adusa pe lume, in foarte mare secret, la o clinica privata. Atat manechinul cat si bebelusul ei se simt bine. Frumoasa actrita a nascut in aceasta marti, iar fericitul moment s-a produs in foarte mare secret. In plus, marele anunt a fost facut in urma cu putin timp, iar cu siguranta Madalina Ghenea este in al noualea cer, mai ales ca a asteptat cu sufletul la gura sa isi stranga in brate fetita. Madalina a stat toata ziua in travaliu, chiar mai bine de 11 ore! Cu toate acestea, nu a dorit sa mearga la clinica decat in momentul in care a simtit ca o sa vina copilul pe lume. De altfel, imediat ce a ajuns la spital, Ghenea a si fost luata in primire de medici si dusa de urgenta in sala, unde i s-a facut cezariana. Vedeta o nascut o minunatie de fata, de care este foarte mandra", au povestit apropiati ai Madalinei Ghenea, scrie Cancan Oana Lis a socat din nou printr-o serie de declaratii extrem de sincere. Vedeta a ajuns sa fie nevoita sa urmeze un regim alimentar strict, dupa ce a facut o reactie alergica violenta la ciocolata de casa. I s-a umflat fata, iar chipul i s-a umplut de bube. A zacut in pat cateva zile, si chiar a ajuns sa delireze, asa cum ea insasi a povestiti, marti seara (4 aprilie), la emisiunea Wowbiz. In cele din urma, Oana s-a dus la spital unde i s-a dat tratament si i-a fost recomandat sa tina un regim fara sare, doar cu produse bio. Oana Lis a povestit ca a mancat ciolocata de casa cumparata de la un magazin, iar apoi a avut stari de rau. Reactia alergica a fost complet neasteptata pentru vedeta, care a marturisit, cu sinceritate, ca inainte de acest episod obisnuia sa fie foarte neglijenta cu alimentele pe care le consuma."Eu mancam de pe jos, nu ma spalam pe maini", a relatat sotia lui Viorel Lis, incercand sa accentueze faptul ca avea o imunitate foarte puternica care ii permitea sa manance orice, potrivit Click Raluca Badulescu si Iulia Albu nu au fost niciodata prietene, ba mai mult chiar au avut mari dispute inainte de a ajunge colege de platou in aceeasi emisiune, insa, de dragul proiectului, cele doua au facut un compromis. Linistea a durat doar un sezon de "Bravo, ai stil", caci Raluca Badulescu nu mai suporta aroganta Iuliei Albu. Conform surselor noastre, Raluca Badulescu nu numai ca nu o mai suporta pe Iulia, dar nici nu se mai chinuie sa mascheze acest lucru. Asa ca, in pauze abia daca o mai baga in seama, iar la filmari, Raluca ii reproseaza Iuliei incontinuu ca discursul ei este mereu in contradictoriu cu al ei si ale celorlati jurati. De cele mai multe ori, cearta dintre ele este taiata la montaj, caci se stie prea bine ca Raluca este genul de persoana care spune lucrurilor pe nume, noteaza Libertatea